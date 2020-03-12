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Правозащитники добивались возбуждения дела два года.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публичного разглашения сексуальной ориентации жителя Подмосковья. Об этом пишет организация «Стимул», занимающаяся юридической помощью представителям ЛГБТ.
Как пишет «Стимул», в 2017 году пострадавший по имени Дмитрий — работник одного из подмосковных предприятий — забыл свой телефон в раздевалке. Смартфон нашёл коллега из другой смены и отнёс «на хранение в комнату мастеров». Так как телефон не был заблокирован, «один из мастеров» прочитал его переписку с мужчинами, посмотрел интимные фотографии, сделал скриншоты и отправил их в общий чат сотрудников своей смены в WhatsApp.
Дмитрий ещё в 2017 году обратился в СК, но там отказывали в возбуждении дела.
СК возбудил дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и статье 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»).
В декабре 2018 года Верховный суд России заявил, что вмешательство в личную жизнь становится преступлением, если речь идёт о сведениях, которые гражданин сам не хотел предавать огласке.
Каким всем? Перечисли плиз, кого из геев здесь знаешь.