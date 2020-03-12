Как пишет «Стимул», в 2017 году пострадавший по имени Дмитрий — работник одного из подмосковных предприятий — забыл свой телефон в раздевалке. Смартфон нашёл коллега из другой смены и отнёс «на хранение в комнату мастеров». Так как телефон не был заблокирован, «один из мастеров» прочитал его переписку с мужчинами, посмотрел интимные фотографии, сделал скриншоты и отправил их в общий чат сотрудников своей смены в WhatsApp.