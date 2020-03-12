Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
834

СК возбудил дело из-за разглашения сексуальной ориентации жителя Подмосковья. Коллега разослал его переписку в общий чат Материал редакции

Правозащитники добивались возбуждения дела два года.

6 комментариев
В закладки

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публичного разглашения сексуальной ориентации жителя Подмосковья. Об этом пишет организация «Стимул», занимающаяся юридической помощью представителям ЛГБТ.

Как пишет «Стимул», в 2017 году пострадавший по имени Дмитрий — работник одного из подмосковных предприятий — забыл свой телефон в раздевалке. Смартфон нашёл коллега из другой смены и отнёс «на хранение в комнату мастеров». Так как телефон не был заблокирован, «один из мастеров» прочитал его переписку с мужчинами, посмотрел интимные фотографии, сделал скриншоты и отправил их в общий чат сотрудников своей смены в WhatsApp.

Дмитрий ещё в 2017 году обратился в СК, но там отказывали в возбуждении дела.

Следователь не попытался [в 2017 году] установить лицо, выложившее интимные подробности в чат, но сделал довольно противоречивый вывод, что раз Дмитрий не использовал средства защиты от чужого просмотра содержимого его телефона, то «лицо, которое получило свободный доступ к содержанию его сообщений, имело основания полагать, что он, как один из участников переписки, не возражает против его распространения».

«Стимул»

СК возбудил дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и статье 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»).

В декабре 2018 года Верховный суд России заявил, что вмешательство в личную жизнь становится преступлением, если речь идёт о сведениях, которые гражданин сам не хотел предавать огласке.

#новости #право

Новости
Подписан
Отписаться
Независимый депутат пришла в Мосгордуму в футболке «Öбнулись» и раскритиковала Путина. В ответ её осудили за футболку
Один из депутатов посчитал, что надпись отражает психологическое состояние Бесединой.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 149627, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Mar 2020 17:18:57 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149627, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149627\/get","add":"\/comments\/149627\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149627"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Линейный диод

4

- А ты почему сел?
- да из-за пидора одного!

Не одобряю свои слова, осуждаю, приношу извинения всем геям TJ.

Ответить

Владимир Дыркин

Линейный
0

Каким всем? Перечисли плиз, кого из геев здесь знаешь.

Ответить

Линейный диод

Владимир
1

Ха-ха, так я и повёлся. Подбиваешь на хуйню. 

Ответить

Сплошной Макс

2

«один из мастеров» прочитал его переписку с мужчинами, посмотрел интимные фотографии, сделал скриншоты и отправил их в общий чат сотрудников своей смены в WhatsApp

Вот гнида подзалупная. Только конченные мрази лезут в чужие телефоны и, уж тем более, рассылают скрины

Ответить

Виолетта Макаревич

1

Не угадали автора по заголовку, да?

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Ещё полгода и можно закрывать из-за 3 лет

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Перед этим Путин выступил против того, чтобы убрать ещё и ограничение на количество президентских сроков.
216
Новости
ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19
Всего зарегистрировали более 118 тысяч случаев заражения.
168
Разборы
"Я пожалела, что открыла дверь": за что Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
12 дней допроса, 27 свидетелей, 5 дней на размышления для жюри присяжных, и 2 обвинительных приговора: Харви Вайнштейн приговорен к 23-м годам заключения. Разбираем как, и за что суд вынес такой жесткий приговор.
187
Популярное за три дня
Разборы
На Первом канале и «России 1» рассказали об обвале рубля, ни разу напрямую не упомянув обвал рубля
TJ посмотрел за вас вечерние новости: во всём виновата Саудовская Аравия, а Россия гарантирует жителям стабильность.
205
Разборы
Короткий разбор основных вопросов про COVID-19
С чего паника — это же просто грипп?
112
Интернет
Рыбак из мема «Бать, тебе нормально?» похудел на 100 килограммов — и снова стал героем соцсетей
В 2014 году Сергей Кузнецов прославился тем, что в нетрезвом виде уснул на льду. Шесть лет спустя он рассказал, как взял себя в руки после смерти родных.
47

Прямой эфир

Сергей Васильев

Запись в подсайте Интернет

Nuke Iron

СК возбудил дело из-за…

Евстафий Селюк

Независимый депутат пришла в…

Андрей Коршев

Независимый депутат пришла в…

Авдеев

Запись в подсайте Новости

George Weiller

Независимый депутат пришла в…

Ешь Черри

Путин в 2018 году о возвращении…

Nuke Iron

Запись в подсайте Новости

Artem Monahov

Запись в подсайте Новости

Nuke Iron

Независимый депутат пришла в…

Артур Логвинов

"Я пожалела, что открыла…

Dmitry Shiryaev

СК возбудил дело из-за…

Artyom Dmitriev

СК возбудил дело из-за…

Евгений Абрамовских

Низовцев дозвонился…

Бдительный…

Независимый депутат пришла в…

Ешь Черри

Володин высказался в защиту…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "4ffdf778" }