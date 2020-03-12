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Arthur Khamzin
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Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов. Она позволяет отслеживать обход блокировок Материал редакции

Какие действия принимаются при нарушениях, не уточняется.

20 комментариев
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Роскомнадзор запустил специализированную систему по отслеживанию работы поисковых систем, прокси-серверов и VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Она будет следить за соблюдением блокировок запрещённых ресурсов.

Представители Роскомнадзора рассказали, что система обошлась в 19,92 миллиона рублей. Она в автоматизированном режиме анализирует работу поисковиков и сервисов обхода блокировок на предмет доступа к запрещённым ресурсам. Какие действия принимаются в случае нарушений — не уточняется.

Пока что система работает в «режиме опытной эксплуатации». Её планируют полностью принять для работы до конца 2020 года. В ведомстве отдельно подчеркнули, что она не предназначена для блокировок вышеупомянутых сервисов.

11 марта «Коммерсантъ» рассказал, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал за 9,2 миллиона рублей исследование возможности блокировки запрещённых ресурсов в сетях Tor и Telegram Open Network (блокчейн-платформа Павла Дурова). VPN-сервисы в исследовании не фигурируют.

#новости #интернет

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20 комментариев
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the.nightmarez

17

Мне вот очень интересно, какие пидоры это разрабатывают.

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Скучный глобус

the.nightmarez
12

Программисты

Ответить

Трагический Данила

Скучный
6

Тогда всё в порядке, они редко разбираются в сетях.

Ответить

Желающий калькулятор

Скучный
4

Скорее так: программисты, которых не взяли на работу в хоть сколько нибудь нормальное место, и им ничего не осталось, кроме как пойти безуспешно блочить телегу и ломать интернет в России

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That cat

Желающий
0

А вот и нет, совершенно обычные атланты-карьеристы которые не видят ничего плохого в своих действиях. Человеки типа @Олег Ивахнов 

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dmzkrsk

the.nightmarez
3

Плоскоземельщики, антипрививочники и отрицатели глобального потепления

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Трагический Данила

the.nightmarez
–2

Никакие, в этом конкретном случае, скорее всего. Что можно разработать такого масштаба за 20 миллионов рублей? )

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No Name

8

Прогноз погоды на ближайшие время: ожидаются осадки в виде ковровых блокировок от Роскмонадзора.

И по традиции заблочат даже то, что вообще ничего не нарушает

Ответить

Артур Логвинов

No
0

С июля 2018 сижу без PlayStation Network. Да он нам и нахуй не нужОн, PSN ваш!

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1

Какого хера, я не могу загрузить картинку? Tj, ты на карантине?

Ответить

Владислав Сурков

r0manov
1
Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Владислав
0

Не, у меня не работает. Пишет "ведутся тех работы" ...

Ответить

Отчаянный турник

1

Так вот почему у меня полчаса назад интернет тупил

Ответить

Британский пёс_анон

1

 система обошлась в 19,92 миллиона рублей

С такой суммой на проект вы можете пойти в те кусты и трахнуть друг друга

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Павел Каташев

0

Это уже нужно шторы занавешивать когда на кнопочку "VPN" в Опере нажимаешь? Или пока в тестовом режиме?

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Владимир Дыркин

Павел
0

Паша, не надо шторы занавешивать, всё нормально

Ответить

Павел Каташев

Владимир
1

Есть, "не занавешивать", товарищ майор! 

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Ложный историк

0

$270 тысяч, это пи... 

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Значительный коктейль

0
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Молчаливый кот

0
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