Прямой эфир
Какие действия принимаются при нарушениях, не уточняется.
Роскомнадзор запустил специализированную систему по отслеживанию работы поисковых систем, прокси-серверов и VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Она будет следить за соблюдением блокировок запрещённых ресурсов.
Представители Роскомнадзора рассказали, что система обошлась в 19,92 миллиона рублей. Она в автоматизированном режиме анализирует работу поисковиков и сервисов обхода блокировок на предмет доступа к запрещённым ресурсам. Какие действия принимаются в случае нарушений — не уточняется.
Пока что система работает в «режиме опытной эксплуатации». Её планируют полностью принять для работы до конца 2020 года. В ведомстве отдельно подчеркнули, что она не предназначена для блокировок вышеупомянутых сервисов.
11 марта «Коммерсантъ» рассказал, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал за 9,2 миллиона рублей исследование возможности блокировки запрещённых ресурсов в сетях Tor и Telegram Open Network (блокчейн-платформа Павла Дурова). VPN-сервисы в исследовании не фигурируют.
Мне вот очень интересно, какие пидоры это разрабатывают.
Скучный глобус
Программисты
Желающий калькулятор
Скорее так: программисты, которых не взяли на работу в хоть сколько нибудь нормальное место, и им ничего не осталось, кроме как пойти безуспешно блочить телегу и ломать интернет в России
А вот и нет, совершенно обычные атланты-карьеристы которые не видят ничего плохого в своих действиях. Человеки типа @Олег Ивахнов
Плоскоземельщики, антипрививочники и отрицатели глобального потепления
Трагический Данила
Никакие, в этом конкретном случае, скорее всего. Что можно разработать такого масштаба за 20 миллионов рублей? )
Прогноз погоды на ближайшие время: ожидаются осадки в виде ковровых блокировок от Роскмонадзора.
И по традиции заблочат даже то, что вообще ничего не нарушает
С июля 2018 сижу без PlayStation Network. Да он нам и нахуй не нужОн, PSN ваш!
Какого хера, я не могу загрузить картинку? Tj, ты на карантине?
Это уже нужно шторы занавешивать когда на кнопочку "VPN" в Опере нажимаешь? Или пока в тестовом режиме?
Паша, не надо шторы занавешивать, всё нормально