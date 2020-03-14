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Anna Begiashvili
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«Здесь медлить нельзя»: Мишустин потребовал сократить количество массовых мероприятий по всей России Материал редакции

Он заявил, что ситуация с вирусом развивается «по неблагоприятному сценарию».

22 комментария
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в российских регионах, передаёт «Интерфакс». Он открыл стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Мишустина, ситуация с Covid-19 развивается «по неблагоприятному сценарию». Помимо требования ограничить массовые мероприятия премьер-министр распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах. Он также призвал ввести 14-дневный карантин для людей, приехавших из стран с сильным распространением вируса, по всей России.

Здесь медлить нельзя, нужна в общем-то быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания так, как это сделано в Москве. Эту практику необходимо распространить на все регионы страны.

Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ

Кроме того, Мишустин предложил дополнить права главного санитарного врача, чтобы тот мог обязать пациентов находиться на домашнем карантине.

По официальным данным, в России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом нового типа. По всем миру им заразились больше 130 тысяч человек, почти пять тысяч погибли. ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса.

С 16 марта Россия ограничивает полеты в страны Евросоюза. Сохранятся только регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы для вывоза россиян. Такие же правила введут для полётов в Норвегию и Швейцарию.

#новости #covid19

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22 комментария
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Oleg Vorogushin

3

Да просто запретите людям болеть, хуле

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Дима Внезапно

2

Через неделю нас и так пускать никуда не будут
Решительные меры - не ограничение мероприятий, а тотальный карантин на месяц хотя бы, как в Китае или Италии с недавних пор, это может помочь. Пока миллионы каждый день едут на работу в общественном транспорте и общаются с коллегами весь день в опенспейсе, запрет концертов - капля в (вирусном) море

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Ярослав Лазор

1

Во как после слов Депепаски зашевелились, что значит есть в стране хозяин))

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Рыбий Глаз

0

Маски подорожали?

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Геологический меч

Рыбий
1

Не знаю как маски, но

Ответить

Рыбий Глаз

Геологический
5
Ответить

Локальный паркур

Геологический
1

Заходил в перекресток, пустые полки с чипсами.

Ответить

Геологический меч

Локальный
0

До пива дошел? Если чипсов нет, тоже должно было исчезнуть)

Ответить

Локальный паркур

Геологический
0

Пива много, чипсов почти нет, все раскупили

Ответить

Заинтересованный мангал

Рыбий
0

Они уж даже перестали выставлять на полки их. Я про антисептики. Вон, нашел даже дешевле, чем в интернете. В одной аптеке.

А полумаски и респираторы сейчас вообще не найти. Сраные перекупы

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Погибший ихтиандр

0

Херасе, кто проснулся

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Призванный американец

Погибший
0

Да, я проснулся. Как ты узнал? 

Ответить

Погибший ихтиандр

Призванный
0

У тебя что-то во рту

Ответить

Призванный американец

Погибший
–1

Девочка-сосочка, почему одна, щас будет два. Не стесняйся давай, полчасика на подмыться и жду на своём одноместном кабриолете телесного цвета. Букет - тебе.

Ответить

Погибший ихтиандр

Призванный
1

Мне кажется, ты бредишь

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Призванный

Погибший
–1

А мне кажется, просто ты чертов сексист 

Ответить

Litnikov Danil

Призван…
0

Казалось бы бант, а какой няшмяш получился

Ответить

Призванный

Litnikov
–1

Солидарен, коллега 

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Джордж Харви

0

Сейчас все случаи заболевания ОРВИ превратятся в случаи заболевания коронавирусом

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Как удачно, что появился прекрасный повод запретить любые протестные акции, даже одиночные. Как замечательно, что если опросы будут показывать негативный настрой избирателей, выборы всегда можно будет перенести под благовидным предлогом заботы о населении. А если опросы продемонстрируют дружный "одобрямс", то выборы отменять никто не станет. 

При этом, очередной плюс, можно будет "беспалевно" рисовать десятки, а то и сотни избирателей, которые будут голосовать на дому. Не удивлюсь, если даже УИКи обяжут выезжать на дом всем избирателям старше к примеру шестидесяти лет, т.к. они в основной группе риска. И если ранее большое количество голосований на дому на отдельных участках вызывало резонные опасения в махинациях, то теперь оппозиция ничего не докажет. Потому как на каждом участке будет подобная картина. 

И контролировать чистоту выборов станет сложнее: нужно будет приставлять человека к выездной комиссии, при этом ещё иметь какой-то актив на участке. А если их сделать две и более выездных комиссии под предлогом того, что иначе не хватит времени объехать всех пожилых избирателей, соответственно, с каждой комиссией нужно будет отправлять своего человека.

При этом все защитные меры, по крайней мере в столицах, практически не имеют смысла в условиях, когда общественный транспорт и не думает прекращать работу. Я давно не спускался в московскую подземку, но не думаю, что такие картины ушли там в прошлое. Так как можно победить эпидемию в подобных условиях?

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Vitalii Nechaev

Романелло
0

Совпало. Пусть вводят карантин, голосование можно и отложить, поправки не протухнут, они уже испорченные )) 

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Структурный микрофон

0

Он чем занимался вообще последний месяц?

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