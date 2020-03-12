Как власти и бизнес вмешиваются в русскую «Википедию»: главное из репортажа «Проекта»
Материал редакции
От акции «Виртуальный фронт» до разработки сервиса, контролирующего правки.
12 марта «Проект» опубликовал материал о том, кто влияет на содержание русской «Википедии». Вот самые любопытные факты из видеорепортажа издания.
Ещё в 2017 году в Госдуме придумали акцию «Виртуальный фронт», в рамках которой «Википедию» решили наполнить «правдивой информацией о достижениях и подвигах российского народа». Участники «фронта» собирались написать минимум десять тысяч статей, в том числе о героях Донбасса, Сирии и крымских событиях. Но проект свернули;
Написание статей для «Википедии», удаление негатива, добавление нужных фактов — распространённая платная услуга. По правилам энциклопедии платный редактор должен сообщить о своей аффилированности. О коммерческом редактировании в русской «Википедии» открыто рассказали только 12 человек, но на самом деле их во много раз больше;
Существуют компании, которые специализируются на таких услугах. Самая старая — «Викифирма» — появилась ещё в 2006 году. Прокремлёвское движение «Наши» обращалось туда, чтобы убрать критику со своей страницы в «Википедии» и сделать её «привлекательнее для будущих членов»;
Средние цены за коммерческие услуги такие: от четырёх тысяч рублей в месяц за консультацию, от 50 до 120 тысяч в месяц за создание статьи, от 20 тысяч за сопровождение и от ста тысяч — за работу с негативом. Дороже всего выходит, если статью уже удалили или приходится убирать негатив, подтверждённый ссылками;
В портфолио «Викифирмы» — несколько бизнесменов, спортсменов и статья о главе ВТБ Андрее Костине. В статью о нём больше всего правок вносил пользователь Леонрид, который, как выяснил «Проект», оказался журналистом газеты «Московский железнодорожник» Игорем Ленским. Он сначала добавил информацию об отношениях Костина с журналисткой Наилей Аскер-заде, потом удалил все упоминания о ней и пытался помешать созданию страницы о журналистке. Леонрид также попросил запретить ссылаться на «Проект», который выпустил расследование о связи Аскер-заде с Костиным;
Сооснователь агенства «Викифай», которое тоже пишет статьи для «Википедии», Михаил Грузнов рассказал: «Про Наилю, про [депутата Леонида] Слуцкого ходили и искали, кто бы мог поправить. Как бывает: есть человек, которому что-то не нравится внутри „Википедии“. Он работает с каким-то агентством или с каким-то пиарщиком. Дальше агентство, не имея собственных компетенций, начинает по рынку раскидывать запрос, пытаясь узнать цены или еще что-то»;
Сейчас основатель свободной русской энциклопедии «Традиция» Сергей Нестерович, которого десять лет назад заблокировали в «Википедии», создаёт сервис «Датапульт». С его помощью можно будет контролировать все правки в русской «Википедии» и заказывать изменения в нужном ключе.
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Виолетта Макаревич
Сори, я не так много антиутопий читала, поэтому... Прямо Министерство Правды как в "1984"!
Lim Kirsanov
Українська вікі топ, не іронічно.
Населенный холод
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Poe Ghost
Я не до конца понял: Википедия (или связанные с ней люди/структуры) за бабло размещает на своих страницах ложь и подчищает говно за мудаками, а потом спокойно это признаёт?
агенства «Викифай»
Ну, стыдно такие ошибки делать :)
Михаил ПодивиловPoe
Тоже не совсем понял.