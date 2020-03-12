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Arthur Khamzin
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Московские власти отказались согласовать на 22 марта митинг против поправок в Конституцию из-за коронавируса Материал редакции

Они сослались на указ Собянина о запрете мероприятий с численность более пяти тысяч человек. Организаторы указали 4,5 тысячи участников.

30 комментариев
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг «Гражданского общества» против поправок в конституцию, запланированный на 22 марта. Об этом сообщается в твиттере организации. Причиной стал указ мэра о запрете мероприятий с численностью более пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса Covid-19.

Организаторы отметили, что их запрос на мероприятие соответствовал требованиям указа. После выпуска документа мэрией, «Гражданское общество» сократило число участников с 25 тысяч до 4,5 тысяч человек.

Запрет на проведение мероприятий с численностью более 5 тысяч человек ввели 10 марта по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Причиной стало распространение коронавируса Covid-19.

11 марта оперативный штаб по борьбе с Covid-19 рекомендовал сократить число массовых мероприятий по всей России, кроме «чрезвычайно важных и неотложных мероприятий». Что входит в этот список, не уточняется. В качестве замены предлагается провести события без зрителей или в видеоформате.

Обновлено в 18:42 Мэрия также отказалась согласовать митинг на 21 марта, заявку на который подала активистка «Открытой России» Татьяна Усманова. Об этом девушка сообщила «МБХ Медиа». Она рассказала, что подала повторную заявку на митинг с участием 4900 человек. В предыдущей заявке фигурировала цифра в 50 тысяч участников.
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#новости #митинги #covid19 #конституция

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30 комментариев
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Роман Новиков

12

Надо было до 4999 сокращать. Бюрократов нужно ебать бюрократией всё-таки.

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Крутой коктейль

Роман
2

так сократили ж до 4500

Ответить

Роман Новиков

Крутой
4

Я прочитал новость, спасибо

Ответить

Arthur Khamzin

Роман
1

Ну тут просто так не принято

Ответить

Роман Новиков

Arthur
1

Я особенный

Ответить

Крутой коктейль

Роман
0

тогда оюъясни коммент плес, чем 4999 это большая ебля бюррократии, чем 4500

Ответить

Роман Новиков

Крутой
2

Тем что это абсурднее. -500 человек всё-таки выглядит как перестраховочка и готовность играть в навязываемую игру.

Ответить

Крутой коктейль

Роман
2

а, в этом плане. слишком тонко для ребят, которые хуярят ответы наотъебись без пробела после инициалов перед фамилией подписанта

Ответить

Роман Новиков

Крутой
0

Не, ну а что тонко? Меньше пяти тысяч? Меньше, разрешайте 🤣🤣🤣🤣🍆🍆🍆

Ответить

Artem Medvedev

Роман
0

Какая разница, организаторы всё равно не контролируют, сколько людей придёт

Ответить

Роман Новиков

Artem
0

Вот именно

Ответить

allah213

9

Пиздец как неожиданно!

Ответить

Владислав Сурков

4

теперь у нас вирус до 2036 года будет минимум 

Ответить

Максим Шпилёв

Владислав
2

Корона вирус в Кремле

Ответить

Владислав Сурков

Максим
0

пока только в думе 

Ответить

Taktischer Corgi

Владислав
0

у кого это у нас

Ответить

Владислав Сурков

Taktischer
1

у вас

Ответить

Taktischer Corgi

Владислав
0

кого вас, я тут один

Ответить

Сплошной Макс

3

Хех

Ответить

Оптимальный Гоша

2

Принимая такое решение, московская власть публично признаёт, что митинг собрал бы больше 5к человек. 
Ну что же, это будет не первый несогласованный митинг в Москве, жду фотографии росгвардейцев в медицинских масках.

Ответить

Валентин Жетонофф

Оптимальный
0

нет, принимая такое решение они публично прищнали, что им срать на всех, кто не согласен.

Ответить

Линейный диод

2
Ответить

Spect

0

Можно провести несогласованный

Ответить

Владислав Сурков

Spect
3

нужно

Ответить

Роман Новиков

Владислав
1

Раскачиваете?

Ответить

Владислав Сурков

Роман
3

подталкиваю 

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Когда граждан не уведомляют о своих решениях, почему граждане должны уведомлять? Давайте уже как в Париже 

Ответить

Argumenta Ambigua

1

За граждан переживают, БлЯ, наворачивается слеза от такой заботы

Ответить

Бывший франт

0

Ну это и было понятно

Ответить

Магомед Шереметьев

0

Это же не повод не приходить на митинг

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