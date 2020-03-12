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Они сослались на указ Собянина о запрете мероприятий с численность более пяти тысяч человек. Организаторы указали 4,5 тысячи участников.
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг «Гражданского общества» против поправок в конституцию, запланированный на 22 марта. Об этом сообщается в твиттере организации. Причиной стал указ мэра о запрете мероприятий с численностью более пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса Covid-19.
Организаторы отметили, что их запрос на мероприятие соответствовал требованиям указа. После выпуска документа мэрией, «Гражданское общество» сократило число участников с 25 тысяч до 4,5 тысяч человек.
Запрет на проведение мероприятий с численностью более 5 тысяч человек ввели 10 марта по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Причиной стало распространение коронавируса Covid-19.
11 марта оперативный штаб по борьбе с Covid-19 рекомендовал сократить число массовых мероприятий по всей России, кроме «чрезвычайно важных и неотложных мероприятий». Что входит в этот список, не уточняется. В качестве замены предлагается провести события без зрителей или в видеоформате.
Надо было до 4999 сокращать. Бюрократов нужно ебать бюрократией всё-таки.
так сократили ж до 4500
Я прочитал новость, спасибо
тогда оюъясни коммент плес, чем 4999 это большая ебля бюррократии, чем 4500
Тем что это абсурднее. -500 человек всё-таки выглядит как перестраховочка и готовность играть в навязываемую игру.
а, в этом плане. слишком тонко для ребят, которые хуярят ответы наотъебись без пробела после инициалов перед фамилией подписанта
Какая разница, организаторы всё равно не контролируют, сколько людей придёт
теперь у нас вирус до 2036 года будет минимум
Корона вирус в Кремле
у кого это у нас
у вас
нет, принимая такое решение они публично прищнали, что им срать на всех, кто не согласен.
Можно провести несогласованный
нужно
Когда граждан не уведомляют о своих решениях, почему граждане должны уведомлять? Давайте уже как в Париже