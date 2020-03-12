Они сослались на указ Собянина о запрете мероприятий с численность более пяти тысяч человек. Организаторы указали 4,5 тысячи участников.

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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг «Гражданского общества» против поправок в конституцию, запланированный на 22 марта. Об этом сообщается в твиттере организации. Причиной стал указ мэра о запрете мероприятий с численностью более пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса Covid-19.

Организаторы отметили, что их запрос на мероприятие соответствовал требованиям указа. После выпуска документа мэрией, «Гражданское общество» сократило число участников с 25 тысяч до 4,5 тысяч человек.

Запрет на проведение мероприятий с численностью более 5 тысяч человек ввели 10 марта по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Причиной стало распространение коронавируса Covid-19.

11 марта оперативный штаб по борьбе с Covid-19 рекомендовал сократить число массовых мероприятий по всей России, кроме «чрезвычайно важных и неотложных мероприятий». Что входит в этот список, не уточняется. В качестве замены предлагается провести события без зрителей или в видеоформате.