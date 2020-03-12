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Она рассказала, что «народным депутатам слова не дали» на региональном голосовании.
Депутат парламента Якутии Сулустана Мыраан сложила с себя полномочия после голосования по поправками в Конституцию. Об этом пишет «Якутия.Инфо».
Мыраан объяснила это несогласием с изменениями в основной закон страны. Она рассказала, что на региональном голосовании «парламент республики большинством голосов принял все это безобразие», но «народным депутатам слова не дали». «Не хочу и не буду позорить свои седины», — добавила она.
Сулустана Мыраан представляла в парламенте партию «Справедливая Россия». «Якутия.Инфо» напоминает, что она принимала участие в акции «Он нам не царь» и организовывала мероприятия в поддержку шамана Александра Габышева.
12 марта большинство российских регионов поддержали законопроект о поправках в Конституцию. Теперь поправки рассмотрит Конституционный суд.
У якутов совести больше чем у титульного народца
этого "народца" 100 миллионов человек, не пиздел бы
а то что?
просто это не уважительно, и не уважение обусловленно именно русской национальность, да и "народец" в отношении самого большого европейского народа как то странно звучит)) а так я плохого слова не сказал ни о ком, а мне минусов нахуярили за простую статистику
В стране назревает якутский вопрос... нет предложений, что делать дальше?
я ассоциирую себя с якутами теперь!
*Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!*
Уважаемые камрады, известно ли, какие именно нормы имеет в виду Мыраан? Любопытно. 🤔
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Это долго писать в рамках комментария. Кратко: многое из того, что содержится в поправках, не тянет по "весу" на указание в Конституции либо уже есть в действующем законодательстве России или подписанных ею международных договорах и соглашениях. Если будет интересно, могу расписать всё подробно отдельным постом и указать где что есть и откуда уши растут.
Нормы типа индексации пенсий. Тот же "брак - союз мужчины и женщины" просто перекочевал из Семейного кодекса.
Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!
Адекватность? Что? Она еще существует?
Не знаю, как якуты, но чукчи с Россией воевали долго.
А как обычно встречают колонизаторов?) Это сейчас у нас Федерация и, хотя бы, декларация равенства. До Советского Союза была обычная колониальная империя с массовыми убийствами и подавлением нацменьшинств.
чуть всех русских не вырезали, чуток сил не хватило
Двоих только оставили
Жаль, пили бы сейчас якутское
А можно вот ее на выборы президента выдвинуть?
Нельзя. Она женщина, а женщина никогда не станет президентом, потому что Путин — мужчина.
Нельзя. Она женщина, а женщина никогда не станет президентом, потому что она не Путен.