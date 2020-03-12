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Артём Мазанов
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«Мне больше нечего здесь делать»: якутский депутат сложила с себя полномочия из-за несогласия с поправками в Конституцию Материал редакции

Она рассказала, что «народным депутатам слова не дали» на региональном голосовании.

32 комментария
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Депутат парламента Якутии Сулустана Мыраан сложила с себя полномочия после голосования по поправками в Конституцию. Об этом пишет «Якутия.Инфо».

Мыраан объяснила это несогласием с изменениями в основной закон страны. Она рассказала, что на региональном голосовании «парламент республики большинством голосов принял все это безобразие», но «народным депутатам слова не дали». «Не хочу и не буду позорить свои седины», — добавила она.

Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!

Сулустана Мыраан
экс-депутат парламента Якутии

Сулустана Мыраан представляла в парламенте партию «Справедливая Россия». «Якутия.Инфо» напоминает, что она принимала участие в акции «Он нам не царь» и организовывала мероприятия в поддержку шамана Александра Габышева.

12 марта большинство российских регионов поддержали законопроект о поправках в Конституцию. Теперь поправки рассмотрит Конституционный суд.

#новости #конституция

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32 комментария
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Shlomo Goldenberg

52

У якутов совести больше чем у титульного народца

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Alfred Mendels

Shlomo
–27

этого "народца" 100 миллионов человек, не пиздел бы

Ответить

Arsen Karimov

Alfred
3

а то что?

Ответить

Alfred Mendels

Arsen
–2

просто это не уважительно, и не уважение обусловленно именно русской национальность, да и "народец" в отношении самого большого европейского народа как то странно звучит)) а так я плохого слова не сказал ни о ком, а мне минусов нахуярили за простую статистику

Ответить

Shlomo Goldenberg

Alfred
0

И ни один не вышел против незаконного захвата власти

Ответить

lpdf

Alfred
–1

факта это не меняет

Ответить

Сергей Васильев

Shlomo
0

В стране назревает якутский вопрос... нет предложений, что делать дальше?

Ответить

Alex Fielding

11

я ассоциирую себя с якутами теперь!

Ответить

hyposlasher

Alex
2

je suis yakut

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

*Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!*

Уважаемые камрады, известно ли, какие именно нормы имеет в виду Мыраан? Любопытно. 🤔

Ответить

Расул Абдулхаликов

Виталий
25

Это долго писать в рамках комментария. Кратко: многое из того, что содержится в поправках, не тянет по "весу" на указание в Конституции либо уже есть в действующем законодательстве России или подписанных ею международных договорах и соглашениях. Если будет интересно, могу расписать всё подробно отдельным постом и указать где что есть и откуда уши растут. 

Ответить

Роман Новиков

Расул
4

Так пиши уже!

Ответить

Павел Петрович

Виталий
0

Нормы типа индексации пенсий. Тот же "брак - союз мужчины и женщины" просто перекочевал из Семейного кодекса.

Ответить

Леонид Федотов

6

Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!

Адекватность? Что? Она еще существует?

Ответить

Кирилл Петровский

3

Я/Мы ыран 

Ответить

Бывший франт

1

Пошла жаришка 

Ответить

takaraTV

0

Не знаю, как якуты, но чукчи с Россией воевали долго.

Ответить

Расул Абдулхаликов

takaraTV
2

А как обычно встречают колонизаторов?) Это сейчас у нас Федерация и, хотя бы, декларация равенства. До Советского Союза была обычная колониальная империя с массовыми убийствами и подавлением нацменьшинств.

Ответить

Randall Mcmurphy

takaraTV
0

водке проиграли

Ответить

Alfred Mendels

takaraTV
–1

чуть всех русских не вырезали, чуток сил не хватило

Ответить

Грэм Грэмский

Alfred
0

Двоих только оставили
Жаль, пили бы сейчас якутское

Ответить

Alfred Mendels

Грэм
0

можешь попить, уверен производят

Ответить

Нелли

0

А можно вот ее на выборы президента выдвинуть?

Ответить

Роман Новиков

Нелли
0

Нельзя. Она женщина, а женщина никогда не станет президентом, потому что Путин —  мужчина.

Ответить

Женя Ивлеев

Роман
0

Нельзя. Она женщина, а женщина никогда не станет президентом, потому что она не Путен. 

Ответить

Неолд

Нелли
0

Она рыжая, ещё не хватало.

Ответить

Нелли

Неолд
1

в каком месте она рыжая? Блин ты хоть внимательно читай про кого именно пишут

Ответить

Производственный звук

0

...

Ответить

Alexander

0

Героям слава! 

Ответить

Интенсивный алмаз

0

А до этого что-то делал полезное?

Ответить

Населенный холод

0

Отличная заявка на интервью дудю

Ответить

Алихан Бексеитов

–1

теперь она присоединится к тому шаману?  

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