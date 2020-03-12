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В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев нового коронавируса. Все инфицированные прибыли из Италии.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке с 13 марта пропуска через российскую границу граждан Италии. Об этом сообщается на сайте правительства.
Запрет коснётся и иностранцев, прибывающих из Италии, кроме граждан стран ЕАЭС.
Власти также рассказали, что в России за сутки зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19: четверо инфицированных находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Все они прибыли из Италии 1 марта. Число подтверждённых случаев заражения в России выросло до 34.
А как Соловьёв своё говношоу вести будет
Растительный чайник
Причем они даже по теме вируса постоянно на Украину съезжают. УГМ сильно укоренилась, видать. Уже не могут.
Ничего себе, вот это серьёзные ограничения. Молодцы! Теперь то сдержим распространение! Всего лишь 20 человек заболели. Чё там все панику разводят и на карантин закрывают целые страны
Бля, вот так в детстве верил по отношению к собакенам, так вот, эт не работает
Пусть заболеют 1020!
"тогда и приходите"
Да как бы поздно уже
нет
Лучше поздно, чем никогда (с) Владимир Путин
Вдруг ты не нищеброд и сейчас в отпуске в Италии.
Производственный звук
бля, получается весь ТЖ зря пуш получил
Ты с хохляндии, нахуй ты тут?
Балдёж, приятного отдыха ;)
Саратовский велосипед
Лежу с температурой 38, планирую маршрут пока
На коронавирус сдавался уже?
Саратовский велосипед
А смысл? Переболеешь и норм
У меня Париж 27 марта и 2 апреля самолёты в Барсу. Боюсь, что Ryanair рейсы отменит. Хотя говорят, что деньги полностью возвращает в таком случае.