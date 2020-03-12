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Новости
Артём Мазанов
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Россия временно запретила въезд итальянцам и иностранцам, приезжающим из этой страны Материал редакции

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев нового коронавируса. Все инфицированные прибыли из Италии.

35 комментариев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке с 13 марта пропуска через российскую границу граждан Италии. Об этом сообщается на сайте правительства.

Запрет коснётся и иностранцев, прибывающих из Италии, кроме граждан стран ЕАЭС.

Власти также рассказали, что в России за сутки зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19: четверо инфицированных находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. Все они прибыли из Италии 1 марта. Число подтверждённых случаев заражения в России выросло до 34.

#новости #covid19

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35 комментариев
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That cat

47

А как Соловьёв своё говношоу вести будет

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Виталий Лановой

That
1

Так ему приходится в Москве сидеть.

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Растительный чайник

That
0

Причем они даже по теме вируса постоянно на Украину съезжают. УГМ сильно укоренилась, видать. Уже не могут.

Ответить

Валерий Колосов

2

Ничего себе, вот это серьёзные ограничения. Молодцы! Теперь то сдержим распространение! Всего лишь 20 человек заболели. Чё там все панику разводят и на карантин закрывают целые страны

Ответить

dmzkrsk

Валерий
16

Главное не показывать свой страх. Вирус чувствует страх и прилипает только у таким людям

Ответить

Валерий Колосов

dmzkrsk
0

Так вот почему нас не берёт

Ответить

Mr. LoveJoy

dmzkrsk
0

Бля, вот так в детстве верил по отношению к собакенам, так вот, эт не работает

Ответить

Игорь Парасенко

Валерий
6

Пусть заболеют 1020!

Ответить

Валерий Колосов

Игорь
4

"тогда и приходите" 

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Валерий
0

Где заболели, туда и идите! (С) сбербанк

Ответить

hyposlasher

5

Да как бы поздно уже

Ответить

Danila Romanov

hyposlasher
1

нет

Ответить

hyposlasher

Danila
0

Да

Ответить

Владимир Дыркин

hyposlasher
0

Лучше поздно, чем никогда (с) Владимир  Путин

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Владимир
0

Тут вам не там. (С) какой-то хер

Ответить

Производственный звук

3

Я не с Италии, нахуя пуш?

Ответить

bor_vn

Производственный
0

Вдруг ты не нищеброд и сейчас в отпуске в Италии.

Ответить

Производственный звук

bor_vn
5

бля, получается весь ТЖ зря пуш получил

Ответить

bor_vn

Производственный
0

даа

Ответить

Неолд

Производственный
0

Ты с хохляндии, нахуй ты тут?

Ответить

Производственный звук

Неолд
0

блять, ну хоть бы чекнул мой вк 

Ответить

Саратовский велосипед

1

Надеюсь паника продлится до июня, планирую слетать в Барселону по дешевым билетам и снять дёшево гостиницу, надеюсь и цены в кафе упадут.

Ответить

Валерий Колосов

Саратовский
0

Балдёж, приятного отдыха ;)

Ответить

Саратовский велосипед

Валерий
0

Лежу с температурой 38, планирую маршрут пока

Ответить

Роман Новиков

Саратовский
–1

На коронавирус сдавался уже?

Ответить

Саратовский велосипед

Роман
1

А смысл? Переболеешь и норм

Ответить

Max Diviani

Саратов…
0

Чтобы твои контакты не разнесли это дальше

Ответить

Тёма Галахов

Саратовский
0

У меня Париж 27 марта и 2 апреля самолёты в Барсу. Боюсь, что Ryanair рейсы отменит. Хотя говорят, что деньги полностью возвращает в таком случае.

Ответить

Максим Чистов

Тёма
0

Нам вернул в полном объеме, за рейс Таллинн Милан

Ответить

Иван Семёныч

1

Армян в метро щемить будут?

Ответить

Alex Fielding

–1

https://varlamov.ru/3825304.html

Хорошо, что не коронавирус!
Ну что, вот мы и дождались : в мире началась пандемия болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом…
varlamov.ru
Ответить

sf

Alex
1

харламов решил хайпануть наконец-то

Ответить

Alex Fielding

sf
0

мопед не мой

Ответить

Andrew Night

0
Ответить

Подземный чайник

0

Мишустин проснулся

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