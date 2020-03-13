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С начала февраля было закрыто 42 магазина в Китае.
Apple возобновили работу 42 магазинов, закрытых из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
Магазины начали открываться ещё на прошлой неделе. К пятнице открылись 38 из них. Последние четыре возобновили свою работу 13 марта в 09:00 по московскому времени.
Apple закрыла свои магазины в Китае в начале февраля. Из-за этого компания была вынуждена скорректировать показатели своей выручки в текущем году, потому что Китай является третьим рынком по величине для фирмы.
12 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии баров, ресторанов и магазинов (кроме продуктовых) в рамках борьбы с коронавирусом. В связи с этим Apple приостановила работу 17 магазинов на территории страны.
То есть, при 80тыс+ точно пройдет мимо?