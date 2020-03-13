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Arthur Khamzin
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Apple заново откроет в Китае все магазины, закрытые из-за вспышки коронавируса Материал редакции

С начала февраля было закрыто 42 магазина в Китае.

3 комментария
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​Логотип Apple на входе в магазин на 5-й авеню в Нью-Йорке Mike Segar, Reuters

Apple возобновили работу 42 магазинов, закрытых из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Магазины начали открываться ещё на прошлой неделе. К пятнице открылись 38 из них. Последние четыре возобновили свою работу 13 марта в 09:00 по московскому времени.

Apple закрыла свои магазины в Китае в начале февраля. Из-за этого компания была вынуждена скорректировать показатели своей выручки в текущем году, потому что Китай является третьим рынком по величине для фирмы.

12 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии баров, ресторанов и магазинов (кроме продуктовых) в рамках борьбы с коронавирусом. В связи с этим Apple приостановила работу 17 магазинов на территории страны.

#новости #covid19

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3 комментария
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No Name

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То есть, при 80тыс+ точно пройдет мимо?

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German Times

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0

Это нарастающим.

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Дмитрий Ежов

No
0

обнулится.

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