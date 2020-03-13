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Новости
Arthur Khamzin
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Facebook и Twitter сообщили об удалении более 200 аккаунтов, связанных с Россией. Но их публикации не связаны с выборами Материал редакции

Основной темой публикаций стали социальные проблемы, история темнокожего населения США, ЛГБТ и сплетни о знаменитостях.

12 комментариев
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Facebook и Twitter совместно удалили более 200 аккаунтов, связанных с Россией, которые использовались для иностранного вмешательства. Об этом пишет Reuters.

Facebook сообщил об удалении 49 учётных записей, 69 публичных страниц в Фейсбуке и 85 аккаунтов в Инстаграме. Компания заявила, что удалённые страницы управлялись из Нигерии и Ганы, но от лица граждан России. Все учётные записи связали с «Агентством интернет-исследований» (его связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным).

Согласно заявлению фирмы, удалённые аккаунты публиковали информацию об истории темнокожего населения США, моде, сплетни о знаменитостях, проблемах ЛГБТ-сообщества, жестокости полиции и многом другом. Facebook предположил, что активность аккаунтов не касалась выборов в США: в публикациях не пытались очернять или продвигать определённых кандидатов. Суммарно со всех страниц было потрачено около 379 долларов на рекламу.

Twitter удалил 71 аккаунт. По данным Reuters, страницы использовались для обсуждения общественных вопросов о расе и гражданских правах. Предположительно, целью являлось создание розни между представителями населения.

В октябре 2019 года сенаторы США выпустили доклад об опасности влияния России на выборы-2020. По их данным, увеличилась активность аккаунтов, связанных с «Агентством интернет-исследований» (его называют «фабрикой троллей»). Они заявили о публикации 6,6 миллионов сообщений с фейковыми новостями.

Как именно «фабрика троллей» вмешалась в…
Примеры от американских властей: хэштеги, митинги и поздравления.
tjournal.ru

#новости #интернет #twitter #facebook

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12 комментариев
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Vlad Violenty

5

а зачем удалять аккаунты, которые поднимают социальные проблемы, рассказывают про негров и  лгбт? это были фейки?

нет, я не пригожинский бот. я задаю вопросы

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Arthur Khamzin

Vlad
3

Все боты так говорят

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Всё хорошо

–1

А почему украинских ботов не удаляют?

Ответить

Tellst

Всё
0

Тебя скоро удалят

Ответить

Всё хорошо

Tellst
0

Понял намёк?

Ответить

Tellst

Всё
1

Только ты не феникс, ты....

Ответить

Всё хорошо

Tellst
0
Ответить

Dias001 Rrn

1

Главное власть за безобидные репосты и лайки сажает таких же безобидных молодых людей, а сами открыто разжигают ненависть и вражду по отношению к Украине, Грузии, Прибалтике, ЕС, США, ЛГБТ, оппозиции и т.д.

Ответить

Громадный микроскоп

0

На ТЖ у некоторых твинков больше

Ответить

Arthur Khamzin

0

Не, ну зато мы узнали рекламный бюджет России на фабрику троллей в конце-концов. 379 долларов. А говорят власти не умеют экономить!

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fox_rus

Arthur
0

Но таких аккаунтов тысячи

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Yuri Miller

0

Не связаны с выборами но связаны с пидорами

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