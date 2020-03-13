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По словам родителей, в школе также проводится конкурс плакатов на эту же тему.
Учителя школы №10 города Таштагол в Кемеровской области заставили школьников написать сочинение о поправках в Конституцию. Об этом пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на родителей учеников. За отказ школьникам пригрозили поставить двойку.
Отец одной из учениц школы Вячеслав Чернов рассказал, что такое задание получили все ученики девятых классов. Он отметил, что по его информации, аналогичные указания получили учащиеся других школ. Чернов отметил, что за отказ писать сочинение учитель пригрозила поставить двойку.
Кроме этого, по его словам, в школе объявили конкурс плакатов на эту же тему. Лучшие работы пообещали вывесить в фойе.
Администрация школы в разговоре с Znak.com пояснила, что приём сочинений осуществляется в рамках всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Такое предложение поступило всем ученикам девятого класса в Таштаголе.
Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию 15 января, во время обращения к Федеральному Собранию. Согласно законопроекту, принятому Госдумой и Советом Федерации, в них входит упоминание бога, определение брака, обнуление числа сроков для Путина и и ряд других изменений.
12 марта поправки одобрили 2/3 региональных заксобраний. Они потратили на это около суток, хотя на рассмотрение у них был год. Теперь документ отправится в Конституционный суд.
Добрались уже и до учеников... То на работе заставляют "заинтересовать" окружающих, теперь и школьники попали под эту волну. Куда мы катимся?
Истинный Никита
Что значит уже? - как будто это произошло только сейчас вот, хотя это происходит много лет: дети рисуют танки и солдат, лежащих в окопах, парад победы, самолеты и разрушенный Берлин, куда входит красная армия
Логический пёс_анон
в нашей стране такое уже кучу-кучу лет, сочинение на тему как мы любим партию и лично товарища Ленина, сейчас вот повестка поменялась, но суть осталось таковой
Все катится к тому, что более менее адекватные люди покинут скрепную до лучших времён. Остальные останутся «радоваться жизни» дальше.
Не учли только, что дети сейчас уже в 7 классе (про класс я предположительно) могут устроить им такой пиз***. Надеюсь на это. Инет в помощь.