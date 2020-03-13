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Arthur Khamzin
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Кемеровская школа заставила учеников писать сочинение о поправках в Конституцию. Школьникам пригрозили двойкой за отказ Материал редакции

По словам родителей, в школе также проводится конкурс плакатов на эту же тему.

10 комментариев
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Учителя школы №10 города Таштагол в Кемеровской области заставили школьников написать сочинение о поправках в Конституцию. Об этом пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на родителей учеников. За отказ школьникам пригрозили поставить двойку.

Отец одной из учениц школы Вячеслав Чернов рассказал, что такое задание получили все ученики девятых классов. Он отметил, что по его информации, аналогичные указания получили учащиеся других школ. Чернов отметил, что за отказ писать сочинение учитель пригрозила поставить двойку.

Пришлось помочь дочери. В пятницу сдаст, и будем ждать оценку. Мы с женой прекрасно понимаем, для чего чиновники принуждают детей выполнять такие задания — ожидают розовых соплей на тему радужного будущего, гарантированного своей поддержкой голосования за поправки. Моё мнение - так они манипулируют детьми и их родителями.

Вячеслав Чернов
родитель одной из учениц школы №10 города Таштагол

Кроме этого, по его словам, в школе объявили конкурс плакатов на эту же тему. Лучшие работы пообещали вывесить в фойе.

Администрация школы в разговоре с Znak.com пояснила, что приём сочинений осуществляется в рамках всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Такое предложение поступило всем ученикам девятого класса в Таштаголе.

Есть дети, выбравшие обществознание для сдачи государственной итоговой аттестации. Они изучают основной закон страны. Им и предложили поразмышлять о Конституции, её значении в жизни человека, про будущее и так далее.

администрация школы №10 города Таштагол

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию 15 января, во время обращения к Федеральному Собранию. Согласно законопроекту, принятому Госдумой и Советом Федерации, в них входит упоминание бога, определение брака, обнуление числа сроков для Путина и и ряд других изменений.

12 марта поправки одобрили 2/3 региональных заксобраний. Они потратили на это около суток, хотя на рассмотрение у них был год. Теперь документ отправится в Конституционный суд.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#новости #конституция

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10 комментариев
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Наталья С

3

Добрались уже и до учеников... То на работе заставляют "заинтересовать" окружающих, теперь и школьники попали под эту волну. Куда мы катимся?

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Истинный Никита

Наталья
2

Что значит уже? - как будто это произошло только сейчас вот, хотя это происходит много лет: дети рисуют танки и солдат, лежащих в окопах, парад победы, самолеты и разрушенный Берлин, куда входит красная армия

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Логический пёс_анон

Наталья
1

в нашей стране такое уже кучу-кучу лет, сочинение на тему как мы любим партию и лично товарища Ленина, сейчас вот повестка поменялась, но суть осталось таковой 

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Bradstreet Smith

Наталья
0

Все катится к тому, что более менее адекватные люди покинут скрепную до лучших времён. Остальные останутся «радоваться жизни» дальше.

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Дорогой ящик

1

А дети конституцию то читали. А то они сочинения по поправкам уже дают.

К тому же хрен с ней с двойкой. Будто от одной двойки что то изменится 

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Argumenta Ambigua

1

Не учли только, что дети сейчас уже в 7 классе (про класс я предположительно) могут устроить им такой пиз***. Надеюсь на это. Инет в помощь.

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Последовательный дым

1

Зачем отказываться, если можно написать все, что думаешь о поправках?

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Константин Курасов

1

За отказ писать сочинение пригрозили двойками? ДОКОЛЕ!

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LC

0

Вчера у сотрудника в почте на mail.ru на месте рекламного баннера висело "Поправки в Конституцию - узнай, что улучшено для предпринимателей" (не дословно, но смысл такой). Эту рекламу кто-то оплачивает mail.ru?

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Последовательный дым

LC
0

Да

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