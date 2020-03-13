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Arthur Khamzin
1649

Сооснователь «Яблока» Владимир Лукин вышел из партии, потому что он поддерживает поправки в Конституцию Материал редакции

Лукин ушёл из организации из-за решения властей Тверской области поддержать поправки в Конституцию. Это противоречило позиции «Яблока».

11 комментариев
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Сооснователь партии «Яблоко» и сенатор Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин вышел из неё до голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Об этом «Коммерсанту» рассказал пресс-секретарь организации Игорь Яковлев.

Яковлев предоставил изданию протокол заседания исполкома, которое состоялось 11 марта. Согласно документу, с 11:00 до 11:30 по московскому времени четыре члена исполкома рассмотрели заявление Лукина, после чего признали его выбывшим из партии. Это означает, что сооснователя «Яблока» исключили за несколько часов до голосования в Совете Федерации. Сенаторы приняли поправки около 15:30.

Яковлев подтвердил, что в заявлении Лукин указал в качестве причины решение поддержать поправки в Конституцию в соответствии с позицией властей Тверской области. Он предложил исключить его из партии, потому что это решение противоречит позиции партии.

Нижегородское Яблоко @nnyabloko
Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии Яблоко. https://t.co/uuEdvQsRhm

Лукин стал сооснователем «Яблока» в 1993 году. С 1994 по 2003 год он был депутатом Госдумы от партии. В 2004 он вышел из организации из-за выдвижения на пост уполномоченного по правам человека. Лукин вернулся в «Яблоко» в 2016 году. С сентября 2016 года он стал членом Совета Федерации от Тверской области.

#новости #конституция

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11 комментариев
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Артур Сакаев

3

да Его уволили ещё за неделю до обсуждения конституции 
ещё до того как он выговорил слова конституция
он был уволен задним числом 

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сироп от щекотки

2

Ну что, пора и ему звонить на телефон и записывать это все на камеру, хороший прием же, благородный

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Артур Сакаев

сироп
0

Хех 

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Максимальный колос

2

С Яблоком все давно понятно. Были бы адекватной партией не исключили бы Навального и Каца. 

Ответить

Иван Семёныч

0

Жаль не Явлинский 

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Артур Сакаев

0

в партии обнулили сооснователя 
и типа все норм 
он ушёл сам :)

Ответить

That cat

0

Дурак, какая воля народа?

Ответить

Yuri Miller

That
0

Путин, Сечин и Миллер за. Остальные не человеки. Народ за поправки, а что там быдло вякает неважно.

Ответить

Yuri Miller

0

А можно внести поправки в проституцию? Надо чтоб она бесплатной была и поправка о качестве проститутки была тоже.

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Василий Лебедев

0

Теперь это "Ябоко".

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Poe Ghost

0

из-за решения властей Тверской области поддержать поправки в Конституцию

Как же всё это заебало. Сенатор должен представлять в Совете Федерации интересы населения субъекта РФ, а в итоге учитываются лишь корыстные интересы чинуш. Всё, что нужно знать о представительной власти в России.

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