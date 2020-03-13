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Лукин ушёл из организации из-за решения властей Тверской области поддержать поправки в Конституцию. Это противоречило позиции «Яблока».
Сооснователь партии «Яблоко» и сенатор Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин вышел из неё до голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Об этом «Коммерсанту» рассказал пресс-секретарь организации Игорь Яковлев.
Яковлев предоставил изданию протокол заседания исполкома, которое состоялось 11 марта. Согласно документу, с 11:00 до 11:30 по московскому времени четыре члена исполкома рассмотрели заявление Лукина, после чего признали его выбывшим из партии. Это означает, что сооснователя «Яблока» исключили за несколько часов до голосования в Совете Федерации. Сенаторы приняли поправки около 15:30.
Яковлев подтвердил, что в заявлении Лукин указал в качестве причины решение поддержать поправки в Конституцию в соответствии с позицией властей Тверской области. Он предложил исключить его из партии, потому что это решение противоречит позиции партии.
Лукин стал сооснователем «Яблока» в 1993 году. С 1994 по 2003 год он был депутатом Госдумы от партии. В 2004 он вышел из организации из-за выдвижения на пост уполномоченного по правам человека. Лукин вернулся в «Яблоко» в 2016 году. С сентября 2016 года он стал членом Совета Федерации от Тверской области.
да Его уволили ещё за неделю до обсуждения конституции
ещё до того как он выговорил слова конституция
он был уволен задним числом
Ну что, пора и ему звонить на телефон и записывать это все на камеру, хороший прием же, благородный
Дурак, какая воля народа?
Путин, Сечин и Миллер за. Остальные не человеки. Народ за поправки, а что там быдло вякает неважно.
А можно внести поправки в проституцию? Надо чтоб она бесплатной была и поправка о качестве проститутки была тоже.
из-за решения властей Тверской области поддержать поправки в Конституцию
Как же всё это заебало. Сенатор должен представлять в Совете Федерации интересы населения субъекта РФ, а в итоге учитываются лишь корыстные интересы чинуш. Всё, что нужно знать о представительной власти в России.