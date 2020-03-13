Прямой эфир
Троих их руководителей тоже уволят.
Главу уголовного розыска московского отдела полиции по району Щукино майора Вячеслава Горнеева и его подчинённую Татьяну Пурышеву уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Причиной увольнения назвали поступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Из МВД также уволят их непосредственных руководителей: замначальника ГУ МВД России по Москве полковника Алексея Кориненко, начальника отдела полиции по району Щукино полковника Ивана Понятойкина и начальника отдела уголовного розыска полиции СВАО по Москве майора Сергея Гладышева.
Фото, из-за которых уволили полицейских, опубликовал Telegram-канал 112. Осторожно, по ссылке — крайне чувствительный контент. В МВД рассказали, что снимок ведомство обнаружило «в ходе проверочных мероприятий».
В июне 2019 года политик Дмитрий Гудков рассказал о том, что майор Горнеев в 2016 году избивал редактора соцсетей телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева, которого тогда посадили по делу о наркотиках. Гудков сообщил, что после приговора журналисту было возбуждено уголовное дело о подброшенных наркотиках против «неустановленных лиц».
самое тупорылое в этой ситуации что их увоили не за это
В июне 2019 года политик Дмитрий Гудков рассказал о том, что майор Горнеев в 2016 году избивал редактора соцсетей телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева, которого тогда посадили по делу о наркотиках.
а блять за это
Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге
Это стандартный механизм... поэтому все кто работает и хорошо устроился "в системе" власти — боятся огласки вне тех тем что они (или их крыша) курируют и могут прикрыть. Вот тут какой-то моральный момент... ну и часто это "поджог темы" от конкурентов внутривидовых, которые ничем не лучше.
Что должно быть в голове, чтоб захотеть селфи с трупами?
Посмотри на их рожи, маньяк какой то и его тёлочка. Я боюсь когда у нас в полиции работают такие люди.
Кадашов, кончай придуриваться)
Ты ошибся. Смотри как они лайкают, и даже не подозревают ... вот так легко можно выйти в плюс лол
Ну так получается тебя минусуют не из-за твоей личности, а из-за содержания комментариев
А что с личностью не так, я новичок. Пиши плохое про власть и будешь в топе рейтинга, всё просто, говно народец тут)
Пиши хорошее раз уж такой сказочный алёша)
С такими заявлениями, похоже, говно человечишка тут ты. Не пройти ли тебе нахуй, товарищ новичок (что не так уж и важно в этом контексте)
Я прав. Есть несколько адекватных, человек 5-10. Остальное мусор. Имею ввиду активных.
Жуткий рак
Профессиональная деформация, для них это просто «жмуры», ничего особенного.
Это всего лишь шутка, что вы как неживые?
Благодарный цвет
Пиздец смешно, сдохнуть можно
Животные, почему они улыбаются?
Я прочитал новость и не стал переходит ссылке, чтобы не смотреть на особо чувствительный контент. Люди, которые оскорбляют этих полицейских, но сами смотрят фото с трупами, вы нормальные?! Если заинтересовались в подобном контенте, то проблема не только в тех, кто делает фото, а также в тех, кто подписан на такое говно и готов смотреть всё это в подробном виде.
Уволенных осуждаю.
почему они там трупы в 2 ряда складывают, корона вирус?
Ты так же будешь лежать. Какая разница.
Троих их руководителей тоже уволят.
ну-ну
К дисциплинарной ответственности был также привлечен ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД по Москве. Кроме того, начальник УВД по СЗАО, генерал-майор МВД Анатолий Фещук был предупреждён о неполном служебном соответствии.
Зацепило серьезно
а вдруг это фотошоп всё, либерахи пририсовали??
ну не могут же в полиции работать долбоебы и маньяки, ну не бывает так, точно подстава
Та, которая на столе лежит?
Блин, они такие трупы каждый день смотрят, для них это уже не трупы, а кусок мяса на прилавке. Такое в сеть не должно было уходить, но не думаю, что они какие-то долбаёбы.
А где контент то? Всё заблюрено.
Тот же вопрос. Хочеца на няшных трупиков посмотреть.....
"начальника отдела уголовного розыска полиции СВАО по Москве майора Сергея Гладышева."
Его то за що, Щукино ж в СЗАО
Да что такого они сделали? Чем вы отличаетесь от тех, кто осуждает танцы на фоне памятника и тех кто выискивает где тут неправославно стало .фу противно.