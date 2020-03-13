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Артём Мазанов
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Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге Материал редакции

Троих их руководителей тоже уволят.

48 комментариев
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Снимок Telegram-канала 112​

Главу уголовного розыска московского отдела полиции по району Щукино майора Вячеслава Горнеева и его подчинённую Татьяну Пурышеву уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной увольнения назвали поступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Из МВД также уволят их непосредственных руководителей: замначальника ГУ МВД России по Москве полковника Алексея Кориненко, начальника отдела полиции по району Щукино полковника Ивана Понятойкина и начальника отдела уголовного розыска полиции СВАО по Москве майора Сергея Гладышева.

Фото, из-за которых уволили полицейских, опубликовал Telegram-канал 112. Осторожно, по ссылке — крайне чувствительный контент. В МВД рассказали, что снимок ведомство обнаружило «в ходе проверочных мероприятий».

В июне 2019 года политик Дмитрий Гудков рассказал о том, что майор Горнеев в 2016 году избивал редактора соцсетей телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева, которого тогда посадили по делу о наркотиках. Гудков сообщил, что после приговора журналисту было возбуждено уголовное дело о подброшенных наркотиках против «неустановленных лиц».

«Это ты раньше был журналист, а теперь – наркоман», – отвечает ему начальник оперчасти ОВД Щукино Вячеслав Горнеев. И начинает избивать. Долго, со знанием дела: так, что уже позже Андрей покажет и следы на теле, и кровь на белье.

Дмитрий Гудков

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48 комментариев
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Логический пёс_анон

12

самое тупорылое в этой ситуации что их увоили не за это
В июне 2019 года политик Дмитрий Гудков рассказал о том, что майор Горнеев в 2016 году избивал редактора соцсетей телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева, которого тогда посадили по делу о наркотиках.

а блять за  это
Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге

Ответить

Внезапный Филипп

Логический
1

Так тут легче доказать, а там МЕРТВОЕ ДЕЛО

Ответить

Денис Коротков

Логический
0

Это стандартный механизм... поэтому все кто работает и хорошо устроился "в системе" власти — боятся огласки вне тех тем что они (или их крыша) курируют и могут прикрыть.  Вот тут какой-то моральный момент... ну и часто это "поджог темы" от конкурентов внутривидовых, которые ничем не лучше. 

Ответить

Taktischer Corgi

2

Что должно быть в голове, чтоб захотеть селфи с трупами?

Ответить

Дмитрий Стручков

Taktischer
12

Посмотри на их рожи, маньяк какой то и его тёлочка. Я боюсь когда у нас в полиции работают такие люди.

Ответить

Отдельный щит

Дмитрий
0

Кадашов, кончай придуриваться)

Ответить

Дмитрий Стручков

Отдельный
–1

Ты ошибся. Смотри как они лайкают, и даже не подозревают ... вот так легко можно выйти в плюс лол

Ответить

Tyler Durden

Дмитрий
0

Ну так получается тебя минусуют не из-за твоей личности, а из-за содержания комментариев

Ответить

Дмитрий Стручков

Tyler
–3

А что с личностью не так, я новичок. Пиши плохое про власть и будешь в топе рейтинга, всё просто, говно народец тут)

Ответить

Отдельный щит

Дмитрий
1

Новичок лол))) ты здесь вообще сколько лет уже сидишь? 5?

Ответить

Other Page

Дмитрий
0

Пиши хорошее раз уж такой сказочный алёша)

Ответить

Дмитрий Стручков

Other
0

Зачем так делать?

Ответить

Повышенный

Other
0

Обидненько

Ответить

Ilya Korotkov

Дмитрий
0

С такими заявлениями, похоже, говно человечишка тут ты. Не пройти ли тебе нахуй, товарищ новичок (что не так уж и важно в этом контексте)

Ответить

Дмитрий Стручков

Ilya
0

Я прав. Есть несколько адекватных, человек 5-10. Остальное мусор. Имею ввиду активных.

Ответить

Отдельный щит

Дмитрий
0

Для тебя это так важно?) выйти в плюс?)) так себе цель, Максимка

Ответить

Жуткий рак

Taktischer
4

Профессиональная деформация, для них это просто «жмуры», ничего особенного.

Ответить

Дмитрий Стручков

Taktischer
1

Мужик на чечена похож, может привычка.

Ответить

Артём Саетгараев

2

Это всего лишь шутка, что вы как неживые?

Ответить

Благодарный цвет

Артём
6

Пиздец смешно, сдохнуть можно

Ответить

Митя Простомолотов

Благодарный
0

У тебя тоже не все шутки удачные

Ответить

Дмитрий Стручков

2

Животные, почему они улыбаются?

Ответить

Иван Семёныч

Дмитрий
0

На аву делают

Ответить

Излишний Илья

–5

Я прочитал новость и не стал переходит ссылке, чтобы не смотреть на особо чувствительный контент. Люди, которые оскорбляют этих полицейских, но сами смотрят фото с трупами, вы нормальные?! Если заинтересовались в подобном контенте, то проблема не только в тех, кто делает фото, а также в тех, кто подписан на такое говно и готов смотреть всё это в подробном виде.
Уволенных осуждаю.

Ответить

Благодарный цвет

Излишний
5

Вот я вот тоже не стал переходить, но после твоего комментария должен это увидеть. Вот что ты за человек такой!

Ответить

Отдельный щит

Излишний
1

Там все равно замазано) не так конечно как на ТЖ, но все равно. Короче - смотреть можно 

Ответить

Владислав Сурков

1

почему они там трупы в 2 ряда складывают, корона вирус? 

Ответить

Дмитрий Стручков

Владислав
0

Ты так же будешь лежать. Какая разница.

Ответить

Владислав Сурков

Дмитрий
3

по этому и интересуюсь, вдруг я снизу буду 

Ответить

Владислав Сурков

1

Троих их руководителей тоже уволят.

ну-ну

Ответить

Станислав Есин

Владислав
1

 К дисциплинарной ответственности был также привлечен ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД по Москве. Кроме того, начальник УВД по СЗАО, генерал-майор МВД Анатолий Фещук был предупреждён о неполном служебном соответствии.

Зацепило серьезно

Ответить

Лекарственный жар

0

А нет инфы че за жмуры были? Вдруг это были маньяки, которые убили 1000 детей, а они за ними гонялись 5 лет?

Ответить

Именно Фамильенно

Лекарственный
2

а вдруг это фотошоп всё, либерахи пририсовали??
ну не могут же в полиции работать долбоебы и маньяки, ну не бывает так, точно подстава

Ответить

Дипломатический алмаз

0

поступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел»

Вот оно как бывает...

Ответить

Митя Простомолотов

Дипломатический
1

Самый непорочащий поступок за последнее время так то

Ответить

Лекарственный жар

0

Телочка ничо кстати, я бы провел с ней оперативные мероприятия

Ответить

the.nightmarez

Лекарственный
1

Та, которая на столе лежит?

Ответить

Лекарственный жар

the.nightmarez
0

Да

Ответить

the.nightmarez

Лекарственный
0

Она моя.

Ответить

Благодарный цвет

Лекарственный
0

Она бы с тобой тоже, но не факт что тебе бы понравилось

Ответить

Артур Сакаев

0

жесть жесть

Ответить

Дмитрий Кораблёв

0

Блин, они такие трупы каждый день смотрят, для них это уже не трупы, а кусок мяса на прилавке. Такое в сеть не должно было уходить, но не думаю, что они какие-то долбаёбы. 

Ответить

the.nightmarez

0

А где контент то? Всё заблюрено.

Ответить

Вячеслав Парамонов

the.nightmarez
0

Тот же вопрос. Хочеца на няшных трупиков посмотреть.....

Ответить

Дмитрий Стручков

the.nightmarez
0

Хочешь скину снафф ролик с liveleak? Зачем тебе это?

Ответить

Александр Лебовски

0

"начальника отдела уголовного розыска полиции СВАО по Москве майора Сергея Гладышева."

Его то за що, Щукино ж в СЗАО

Ответить

Митя Простомолотов

0

Да что такого они сделали? Чем вы отличаетесь от тех, кто осуждает танцы на фоне памятника и тех кто выискивает где тут неправославно стало .фу противно.

Ответить

Кредитный чувак

0

Извините

Ответить
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