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Ключевая особенности мобильной игры — ходьба по улицам в поисках новых существ, но в условиях пандемии это не очень безопасно.
На фоне вспышки коронавируса Covid-19, игровая студия Niantic выпустила обновление для игры Pokemon GO, которое позволяет находить больше монстров рядом со своим домом. Об этом пишет Polygon.
Представитель компании рассказал, что в ближайшее время Niantic сосредоточится на разработке функций, которые позволят поклонникам насладиться игрой в индивидуальных условиях. Студия также повысила шансы выпадения некоторых предметов и сделала скидку на внутриигровые товары. Он подчеркнул, что перемены направлены на повышение безопасности пользователей.
Кроме этого, разработчики объявили о переносе нескольких мероприятий по игре. В их число вошли Abra Community Day и ряд других событий.
Pokemon GO — это бесплатная видеоигра, выполненная на основе дополненной реальности и передаче данных местоположения пользователей. Главной задачей для игроков становится поиск покемонов, захват, тренировка и участие в сражениях.
11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19. Гендиректор организации Тедрос Гебреисус рассказал о заражении жителей 114 стран. Всего зарегистрировано более 118 тысяч заболевших.
А разве плохо то, что люди вместо того, чтобы тупить на парах или уроках в школе, будут ловить покемонов в парках? Зачем обязательно дома сидеть, если у вас, конечно, не совсем пиздос ситуация в регионе?
суть в том, чтобы действовать прямо сейчас, а не когда произойдет пиздос в регионе. вот тут очень хорошо про это расписано
Действовать, не равно запереться дома и сычевать.
пока не разработано лекарство, лучшая профилактика, помимо мытья рук — ограничивание социальных связей. тут все просто: чем меньше ты попадаешь в толпу людей -> тем меньше шансов заразиться -> тем меньше шансов отнести вирус в другую толпу людей. сейчас главное — не перегрузить здравоохранительную систему на пике болезни
че я щас прочитал