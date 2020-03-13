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Arthur Khamzin
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Из-за Covid-19 авторы Pokémon Go позволили ловить покемонов, не выходя из дома — чтобы соблюдать режим изоляции Материал редакции

Ключевая особенности мобильной игры — ходьба по улицам в поисках новых существ, но в условиях пандемии это не очень безопасно.

6 комментариев
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На фоне вспышки коронавируса Covid-19, игровая студия Niantic выпустила обновление для игры Pokemon GO, которое позволяет находить больше монстров рядом со своим домом. Об этом пишет Polygon.

Представитель компании рассказал, что в ближайшее время Niantic сосредоточится на разработке функций, которые позволят поклонникам насладиться игрой в индивидуальных условиях. Студия также повысила шансы выпадения некоторых предметов и сделала скидку на внутриигровые товары. Он подчеркнул, что перемены направлены на повышение безопасности пользователей.

При работе над этим обновлением, мы учитывали текущую ситуацию в сфере здравоохранения. Мы хотим, чтобы игроки решали, куда им пойти и что делать, исходя из лучших побуждений и беспокойстве об своём здоровье и окружающих.

Кроме этого, разработчики объявили о переносе нескольких мероприятий по игре. В их число вошли Abra Community Day и ряд других событий.

Pokemon GO — это бесплатная видеоигра, выполненная на основе дополненной реальности и передаче данных местоположения пользователей. Главной задачей для игроков становится поиск покемонов, захват, тренировка и участие в сражениях.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19. Гендиректор организации Тедрос Гебреисус рассказал о заражении жителей 114 стран. Всего зарегистрировано более 118 тысяч заболевших.

#новости #игры #covid19 #коронавирус

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6 комментариев
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the.nightmarez

0

А разве плохо то, что люди вместо того, чтобы тупить на парах или уроках в школе, будут ловить покемонов в парках? Зачем обязательно дома сидеть, если у вас, конечно, не совсем пиздос ситуация в регионе?

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Женя Кузьмин

the.nightmarez
0

суть в том, чтобы действовать прямо сейчас, а не когда произойдет пиздос в регионе. вот тут очень хорошо про это расписано

https://m.habr.com/ru/post/491974/

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the.nightmarez

Женя
0

Действовать, не равно запереться дома и сычевать.

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Женя Кузьмин

the.nightmarez
0

пока не разработано лекарство, лучшая профилактика, помимо мытья рук — ограничивание социальных связей. тут все просто: чем меньше ты попадаешь в толпу людей -> тем меньше шансов заразиться -> тем меньше шансов отнести вирус в другую толпу людей. сейчас главное — не перегрузить здравоохранительную систему на пике болезни

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Андрей Галицкий

the.nightmarez
0

че я щас прочитал

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the.nightmarez

Андрей
0

Хуй тебя знает.

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