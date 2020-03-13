Ключевая особенности мобильной игры — ходьба по улицам в поисках новых существ, но в условиях пандемии это не очень безопасно.

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На фоне вспышки коронавируса Covid-19, игровая студия Niantic выпустила обновление для игры Pokemon GO, которое позволяет находить больше монстров рядом со своим домом. Об этом пишет Polygon.

Представитель компании рассказал, что в ближайшее время Niantic сосредоточится на разработке функций, которые позволят поклонникам насладиться игрой в индивидуальных условиях. Студия также повысила шансы выпадения некоторых предметов и сделала скидку на внутриигровые товары. Он подчеркнул, что перемены направлены на повышение безопасности пользователей.

При работе над этим обновлением, мы учитывали текущую ситуацию в сфере здравоохранения. Мы хотим, чтобы игроки решали, куда им пойти и что делать, исходя из лучших побуждений и беспокойстве об своём здоровье и окружающих.

Кроме этого, разработчики объявили о переносе нескольких мероприятий по игре. В их число вошли Abra Community Day и ряд других событий.

Pokemon GO — это бесплатная видеоигра, выполненная на основе дополненной реальности и передаче данных местоположения пользователей. Главной задачей для игроков становится поиск покемонов, захват, тренировка и участие в сражениях.