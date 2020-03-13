Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
560

УЕФА впервые приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Когда матчи возобновят, не сообщается.

8 комментариев
В закладки

УЕФА объявил о приостановке футбольных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение касается матчей Лиги чемпионов, которые запланированы на 17 и 18 марта, игр Лиги Европы, запланированных на 19 марта, а также юношеской лиги УЕФА. Когда проведут эти игры, пока неизвестно. Также организация отменила жеребьёвку четвертьфинала Лиги чемпионов, запланированную на 20 марта.

Ранее из-за вспышки коронавируса Италия, Испания, Франция и другие страны приостановили внутренние чемпионаты.

#новости #covid19 #футбол

Статья дополняется
Новости
Подписан
Отписаться
Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге
Троих их руководителей тоже уволят.
1
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 149822, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Mar 2020 13:12:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149822, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149822\/get","add":"\/comments\/149822\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149822"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лекарственный жар

4
Ответить

Громадный микроскоп

1

О боже мячик не попинать как же так

Ответить

Кредитный чувак

Громадный
0

мячик не попинать

Это тебе не дворовый футбол. Только испанские команды из приостановки своего чемпионата уже потеряют 700 млн.

Ответить

Дмитрий Стручков

1

Что же будут делать любители футбола всё лето.

Ответить

Истинный Никита

Дмитрий
6

Судя по всему, смотреть перенесённые на лето матчи

Ответить

Kyler

0

Бля, только хотел ставки сделать на сегодняшние матчи

Ответить

Andrey Frolov

0

наконец-то будем обсуждать Тинькофф Российскую Премьер-лигу, а не эти турнирчики-междусобойчики

Ответить

Eugene Lemeshko

0

Вся Европа оформляет подписку на матч.премьер))0)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Независимый депутат пришла в Мосгордуму в футболке «Öбнулись» и раскритиковала Путина. В ответ её осудили за футболку
Один из депутатов посчитал, что надпись отражает психологическое состояние Дарьи Бесединой.
149
Новости
Совет Федерации принял поправки к Конституции. Против закона выступил только один сенатор
Валентина Матвиенко на заседании заявила, что Путин «поднял страну с колен, а также вернул стране и её гражданам достоинство».
104
Интернет
Игрок НБА потрогал все микрофоны, посмеявшись над опасностью коронавируса. Через два дня у него обнаружили коронавирус
После того, как баскетболист сдал положительный тест, НБА приостановила весь сезон.
111
Популярное за три дня
Разборы
Короткий разбор основных вопросов про COVID-19
С чего паника — это же просто грипп?
123
Интернет
Сайт «Путин навсегда»
В тексте Конституции «Президент Российской Федерации» заменили на «Владимир Владимирович Путин».
30
Новости
Независимый депутат пришла в Мосгордуму в футболке «Öбнулись» и раскритиковала Путина. В ответ её осудили за футболку
Один из депутатов посчитал, что надпись отражает психологическое состояние Дарьи Бесединой.
149

Прямой эфир

Alexander Balan

Кемеровская школа заставила…

Yaroslav Maltsev

УЕФА впервые приостановил Лигу…

Митя Простомолотов

Двух полицейских в Москве…

Виолетта Макаревич

СК возбудил дело из-за…

Митя Простомолотов

Двух полицейских в Москве…

Женя Кузьмин

Из-за Covid-19 авторы Pokémon…

the.nightmarez

Двух полицейских в Москве…

Andrey Frolov

УЕФА впервые приостановил Лигу…

Вячеслав Парамонов

Владимир Путин объяснил…

the.nightmarez

Из-за Covid-19 авторы Pokémon…

the.nightmarez

Из-за Covid-19 авторы Pokémon…

Станислав Есин

Двух полицейских в Москве…

Алексей Куликов

Не нужно молчать!

Годов Юрий

Кемеровская школа заставила…

Андрей Галицкий

Из-за Covid-19 авторы Pokémon…

шарлиз терон loves…

Двух полицейских в Москве…

Женя Кузьмин

Из-за Covid-19 авторы Pokémon…

Kyler

УЕФА впервые приостановил Лигу…

Stas Kartuzov

УЕФА впервые приостановил Лигу…

Сальвадор Корж

Кемеровская школа заставила…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "f1621c6a" }