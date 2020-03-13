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Когда матчи возобновят, не сообщается.
УЕФА объявил о приостановке футбольных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Решение касается матчей Лиги чемпионов, которые запланированы на 17 и 18 марта, игр Лиги Европы, запланированных на 19 марта, а также юношеской лиги УЕФА. Когда проведут эти игры, пока неизвестно. Также организация отменила жеребьёвку четвертьфинала Лиги чемпионов, запланированную на 20 марта.
Ранее из-за вспышки коронавируса Италия, Испания, Франция и другие страны приостановили внутренние чемпионаты.
Кредитный чувак
мячик не попинать
Это тебе не дворовый футбол. Только испанские команды из приостановки своего чемпионата уже потеряют 700 млн.
Что же будут делать любители футбола всё лето.
наконец-то будем обсуждать Тинькофф Российскую Премьер-лигу, а не эти турнирчики-междусобойчики