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Песков напомнил, что максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. А для Путина просто сделают исключение.
Дмитрий Песков не нашёл повода менять текст на детском сайте Кремля, где указано, что президенту нельзя жульничать и избираться на свой пост три раза подряд. Об этом пресс-секретаря президента спросила «Медуза».
Журналисты поинтересовались, будут ли менять текст на детском сайте после поправки, которая разрешит Путину избраться на третий срок подряд. Песков ответил, что «в данном случае речь идёт об абсолютно иной ситуации».
На детском сайте Кремля указано, что «один и тот же человек не может быть избран президентом больше двух раз подряд». «Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя. Это будет незаконно», — уточняется там.
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков. В тот же день Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы, согласившись с поправкой, но заявив, что её примут только после одобрения Конституционным судом и российским народом.
В России не диктатура.
Монархия в извращённой форме на современный лад.
Путин из подворотни, монарх так себе. Просто компания ЗАО Россия.
Ну автократия, сильно лучше звучать стало?
Ну дык, дикта - это умногоходовейная авта. Мож, Стручков уверен, что в РФ либертоморэ энд граждуансосьети
А если серьезно: что вообще входит в обязанности Пескова? Абсолютно непонятен этот персонаж, кроме как в новостях с ответами на тупые вопросы только мелькает и больше ничего не делает. Ну усы еще отращивает. И все.
Пресс-секретарь президента.
- Пресс-секретарь президента – это ответственный по связям со СМИ и общественностью, исполняющий все вытекающие из этой ответственности обязанности.
- Пресс-секретарь президента – это официальный представитель государства и власти, личный представитель президента, наиболее доступный по определению источник, постоянно обладающий существенным объемом интересующей общество/сообщество/группу информации о действиях главы государства и уполномоченный выдавать эту информацию в виде информационных заявлений или интервью.
- Пресс-секретарь президента или главы государства должен периодически излагать позицию своей страны по разным вопросам, но делать это исключительно в том смысловом и эмоциональном контексте, который определен принимающим политические решения его руководителем.
- Пресс-секретарь имеет высокую подверженность к изменениям объема функций в зависимости от изменения ситуации. Уровень публичной активности пресс-секретаря полностью зависит от уровня публичной активности президента и от представлений последнего о допустимой степени публичности представителя власти.
- Пресс-секретарь занимает организацию всех контактов президента с журналистами – от отдельных интервью до больших пресс-конференций.
- Пресс-секретарь постоянно сопровождает президента: на всех протокольных мероприятиях, во время местных поездок и зарубежных визитов.
По необходимости пресс-секретарь сам инициирует публичную активность президента. Он вносит предложения по организации тех или иных публичных мероприятий с целью создания возможности выступления президента на конкретную актуальную тему или общения с журналистами.
В обязанности пресс-секретаря входит и обеспечение обратной связи – информирование президента. Обзоры местной и зарубежной прессы, информационной ленты дня, аналитические материалы, комментарии и др. – все эти материалы ежедневно подготавливаются если не напрямую пресс-секретарем, то под его руководством.
- Пресс-секретарь ответственен за всю информацию от президента: он отвечает за содержание официального веб-сайта президента, контролирует весь объем исходящей из администрации информации, в том числе интервью, пресс-конференции и отдельные встречи с журналистами ответственных работников аппарата президента.
- Пресс-секретарь – высокопоставленное должностное лицо из команды президента, публичный политик. Имея доступ практически ко всей информации от власти и обладая статусом помощника или советника президента, пресс-секретарь обычно имеет и другие, не связанные с прямой деятельностью, нагрузки в соответствии с распоряжениями главы государства.
Компьютерный месяц
можно было проще написать - обычная секретутка, чай с кофиём, минет под столом
Секретарь президента и пресс-секретарь это два разных чувака.
А усы у них одни на двоих или у каждого свои?
Это два разных человека, и усы тоже разные. Показывали передачу по НТВ, секретарь сидел у кабинета Путина, седой мужик какой-то.
Представил эту картину с песковым и путиным, и немношк поблевал
В Конституцию разве еще не внесли, что "Если очень хочется, то можно"?
Творческий торшер
Да надо упростить вообще всё, нафига эти полумеры какие-то. До одного листка из трех пунктов:
1. Закон что дышло — куда повернул, туда и вышло.
2. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
3. Да лан, чо ты, нормально всё будет.
Учат детей непонятно чему. Сначала они читают про конструкцию и ограничения власти президента, а завтра кидают в полицейских пластиковые стаканчики. Что происходит после этого Путин уже доходчиво объяснил
Ещё раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента.
Боже ты мой, какая извращённая казуистика.Так и представлю себе 2035 год. Путин вносит поправку в Конституцию, согласно которой число нельзя избираться президентом два срока подряд. Теперь его сроки вновь "обнуляются", и он снова может избираться президентом (уже в седьмой раз). Песков, отвечая на вопрос "Медузы", вновь заявляет:
Ещё раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента.
Действительно, зачем отменять максимальное количество сроков президентства, давая оппонентам повод обвинять тебя в подминании под себя Конституции? Да правь хоть до скончания жизни, просто каждые 13-14 лет поочерёдно добавляй в Конституцию и убирай из неё слово "подряд" и вуаля: ты снова демократический лидер с не менее демократической конституцией.
Дети Северной Кореи и РФ в унисон ржут над замерзшими без нашей газы домайданившимися детьми Украины