Песков напомнил, что максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. А для Путина просто сделают исключение.

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Дмитрий Песков не нашёл повода менять текст на детском сайте Кремля, где указано, что президенту нельзя жульничать и избираться на свой пост три раза подряд. Об этом пресс-секретаря президента спросила «Медуза».

Журналисты поинтересовались, будут ли менять текст на детском сайте после поправки, которая разрешит Путину избраться на третий срок подряд. Песков ответил, что «в данном случае речь идёт об абсолютно иной ситуации».

Ещё раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

На детском сайте Кремля указано, что «один и тот же человек не может быть избран президентом больше двух раз подряд». «Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя. Это будет незаконно», — уточняется там.