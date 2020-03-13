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Новости
Артём Мазанов
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Песков не нашёл повода менять детский сайт Кремля, где указано, что президенту нельзя избираться три раза подряд Материал редакции

Песков напомнил, что максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. А для Путина просто сделают исключение.

33 комментария
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Дмитрий Песков не нашёл повода менять текст на детском сайте Кремля, где указано, что президенту нельзя жульничать и избираться на свой пост три раза подряд. Об этом пресс-секретаря президента спросила «Медуза».

Журналисты поинтересовались, будут ли менять текст на детском сайте после поправки, которая разрешит Путину избраться на третий срок подряд. Песков ответил, что «в данном случае речь идёт об абсолютно иной ситуации».

Ещё раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

На детском сайте Кремля указано, что «один и тот же человек не может быть избран президентом больше двух раз подряд». «Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя. Это будет незаконно», — уточняется там.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков. В тот же день Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы, согласившись с поправкой, но заявив, что её примут только после одобрения Конституционным судом и российским народом.

#новости #конституция

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33 комментария
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Сексуальный крюк

78
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Дмитрий Стручков

Сексуальный
–26

В России не диктатура.

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Налоговый кот

Дмитрий
14

И другие мифы современного отечества

Ответить

Кадровый украинец

Дмитрий
3

Сегодняшняя россия, хороший пример несменяемости власти. 

Ответить

Владимир Земсков

Дмитрий
1

Монархия в извращённой форме на современный лад.

Ответить

Дмитрий Стручков

Владимир
0

Путин из подворотни, монарх так себе. Просто компания ЗАО Россия.

Ответить

Abram Dikoy

Дмитрий
1

Ну автократия, сильно лучше звучать стало?

Ответить

Spect

Abram
0

Автомобильная держава

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Abram
0

Ну дык, дикта - это умногоходовейная авта. Мож, Стручков уверен, что в РФ либертоморэ энд граждуансосьети

Ответить

Pavel Zamyatin

Сексуальный
0
Ответить

Овжешко Пожежниченко

Pavel
0

ВСЕХ!

Ответить

Владимир Земсков

13

А если серьезно: что вообще входит в обязанности Пескова? Абсолютно непонятен этот персонаж, кроме как в новостях с ответами на тупые вопросы только мелькает и больше ничего не делает. Ну усы еще отращивает. И все.

Ответить

Решительный лолипоп

Владимир
9

Дмитрий «Я ничего не знаю» Песков.

Ответить

Дмитрий Стручков

Владимир
–11

Пресс-секретарь президента.

- Пресс-секретарь президента – это ответственный по связям со СМИ и общественностью, исполняющий все вытекающие из этой ответственности обязанности. 

-  Пресс-секретарь президента – это официальный представитель государства и власти, личный представитель президента, наиболее доступный по определению источник, постоянно обладающий существенным объемом интересующей общество/сообщество/группу информации о действиях главы государства и уполномоченный выдавать эту информацию в виде информационных заявлений или интервью. 

-  Пресс-секретарь президента или главы государства должен периодически излагать позицию своей страны по разным вопросам, но делать это исключительно в том смысловом и эмоциональном контексте, который определен принимающим политические решения его руководителем. 

-  Пресс-секретарь имеет высокую подверженность к изменениям объема функций в зависимости от изменения ситуации. Уровень публичной активности пресс-секретаря полностью зависит от уровня публичной активности президента и от представлений последнего о допустимой степени публичности представителя власти. 

-  Пресс-секретарь занимает организацию всех контактов президента с журналистами – от отдельных интервью до больших пресс-конференций. 

- Пресс-секретарь постоянно сопровождает президента: на всех протокольных мероприятиях, во время местных поездок и зарубежных визитов.

По необходимости пресс-секретарь сам инициирует публичную активность президента. Он вносит предложения по организации тех или иных публичных мероприятий с целью создания возможности выступления президента на конкретную актуальную тему или общения с журналистами.

В обязанности пресс-секретаря входит и обеспечение обратной связи – информирование президента. Обзоры местной и зарубежной прессы, информационной ленты дня, аналитические материалы, комментарии и др. – все эти материалы ежедневно подготавливаются если не напрямую пресс-секретарем, то под его руководством. 

-  Пресс-секретарь ответственен за всю информацию от президента: он отвечает за содержание официального веб-сайта президента, контролирует весь объем исходящей из администрации информации, в том числе интервью, пресс-конференции и отдельные встречи с журналистами ответственных работников аппарата президента. 

-  Пресс-секретарь – высокопоставленное должностное лицо из команды президента, публичный политик. Имея доступ практически ко всей информации от власти и обладая статусом помощника или советника президента, пресс-секретарь обычно имеет и другие, не связанные с прямой деятельностью, нагрузки в соответствии с распоряжениями главы государства.

Ответить

Компьютерный месяц

Дмитрий
3

можно было проще написать - обычная секретутка, чай с кофиём, минет под столом 

Ответить

Дмитрий Стручков

Компьютерный
0

Секретарь президента и пресс-секретарь это два разных чувака.

Ответить

Евгений Барашков

Дмитрий
0

А усы у них одни на двоих или у каждого свои?

Ответить

Дмитрий Стручков

Евгений
–1

Это два разных человека, и усы тоже разные. Показывали передачу по НТВ, секретарь сидел у кабинета Путина, седой мужик какой-то.

Ответить

Ебаный Кошмар

Компьютерный
0

Представил эту картину с песковым и путиным, и немношк поблевал

Ответить

Компьютерный месяц

12

нет ничего страшного в том, что на детском сайте будут сказки, дети любят сказки

Ответить

Чувствительный американец

10

Вспомнился сайт одной республики, на котором выложили шрифт Браиля. 

Ответить

theLastLetters

4

В Конституцию разве еще не внесли, что "Если очень хочется, то можно"?

Ответить

Творческий торшер

theLastLetters
11

Да надо упростить вообще всё, нафига эти полумеры какие-то. До одного листка из трех пунктов:
1. Закон что дышло — куда повернул, туда и вышло.
2. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
3. Да лан, чо ты, нормально всё будет.

Ответить

Коренной татарин

1

у малого на картинке фейс в стиле: «где-то меня наебали»

Ответить

Andrew Kostin

Коренной
1

У всей страны такой фейс

Ответить

Spect

1

Учат детей непонятно чему. Сначала они читают про конструкцию и ограничения власти президента, а завтра кидают в полицейских пластиковые стаканчики. Что происходит после этого Путин уже доходчиво объяснил

Ответить

Litnikov Danil

1

Пиздец, как же они плохо подготовились и плохо импровизируют

Ответить

Инженерный глобус

1

Так, а можно тогда гражданам выдать право на исключение в законе? Например раз в 12 лет исключить наказание по 212. Кажется это будет справедливо.

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Ещё раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента.

Боже ты мой, какая извращённая казуистика.Так и представлю себе 2035 год. Путин вносит поправку в Конституцию, согласно которой число нельзя избираться президентом два срока подряд. Теперь его сроки вновь "обнуляются", и он снова может избираться президентом (уже в седьмой раз). Песков, отвечая на вопрос "Медузы", вновь заявляет:
 Ещё раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента.

 
Действительно, зачем отменять максимальное количество сроков президентства, давая оппонентам повод обвинять тебя в подминании под себя Конституции? Да правь хоть до скончания жизни, просто каждые 13-14 лет поочерёдно добавляй в Конституцию и убирай из неё слово "подряд" и вуаля: ты снова демократический лидер с не менее демократической конституцией. 

Ответить

Shked

0

Небезопасно

Хе-хе

Ответить

Овжешко Пожежниченко

0

Дети Северной Кореи и РФ в унисон ржут над замерзшими без нашей газы домайданившимися детьми Украины

Ответить

po_leen0m

0

нам и нахуй не нужон ваш ssl-сертификат

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Orbital_Cat

0

Всё просто! тарамтарамтам пу))))))

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