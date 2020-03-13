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Новости
Артём Мазанов
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В Петербурге из-за нового коронавируса запретили мероприятия численностью более тысячи человек Материал редакции

В Ленинградской области подтвердили первый случай заражения Covid-19.

13 комментариев
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В Петербурге ввели режим повышенной готовности из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

С 16 марта по 30 апреля в Петербурге запретили проводить мероприятия численностью более тысячи человек. А гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, рекомендовали самоизолироваться дома на 14 дней со дня возвращения в Россию.

В Ленинградской области также зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Его обнаружили у жительницы Кудрово, которая вернулась из Италии.

#новости #петербург

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13 комментариев
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Налоговый кот

11

Хочу запрет на 500, чтобы госдума не могла собираться и заниматься хуйней

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Кредитный чувак

Налоговый
1

Будет чатик в там-там

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Darya Timofeeva

Налоговый
0

В голос.

Ответить

Andre Macareno

Налоговый
0

Придет один и будет голосовать за всех

Ответить

Духовный Даниль

1

Такими темпами ограничат количество подписчиков в подсайтах

Ответить

Лекарственный жар

Духовный
0

УЖЕ

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Политический пистолет

Лекарственный
0

Ля какой секретный, а что ето за подсайт такой 

Ответить

Лекарственный жар

Политический
0

что-то про шитпостинг

Ответить

Политический пистолет

Лекарственный
0

Дитковский и чч наверно через раз постят 

Ответить

Владимир Филатов

0

Почему пишут "новый"? Где тогда старый?

Ответить

Darya Timofeeva

Владимир
0

Старым были sars и mers

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Владимир Филатов

Darya
0

Ну sars был в 2003 году и остался лишь эпидемией. Считаю, что это слово лишнее и вводит в заблуждение. Как будто в Питере какой-то новый вирус появился.

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Дмитрий Стручков

0

Главное чтобы на велосипеде кататься не запретили этим летом.

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