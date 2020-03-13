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что происходит в интернете
В Ленинградской области подтвердили первый случай заражения Covid-19.
В Петербурге ввели режим повышенной готовности из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
С 16 марта по 30 апреля в Петербурге запретили проводить мероприятия численностью более тысячи человек. А гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, рекомендовали самоизолироваться дома на 14 дней со дня возвращения в Россию.
В Ленинградской области также зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Его обнаружили у жительницы Кудрово, которая вернулась из Италии.
Лекарственный жар
УЖЕ
Ля какой секретный, а что ето за подсайт такой
Лекарственный жар
что-то про шитпостинг
Почему пишут "новый"? Где тогда старый?
Старым были sars и mers
Ну sars был в 2003 году и остался лишь эпидемией. Считаю, что это слово лишнее и вводит в заблуждение. Как будто в Питере какой-то новый вирус появился.