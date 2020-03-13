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В той войне, которую Лига наций признала агрессией Москвы, советская сторона потеряла около 130 тысяч человек, а финская — 23 тысячи.
К 80-летию окончания Советско-финляндской войны РИА «Новости» выпустило материал об этом конфликте с подводкой, что СССР приобрёл «колоссальный опыт» от таких боевых действий.
Агентство также привело и другие тезисы: «Научились воевать на холоде», «Красная армия приобрела колоссальный опыт, который потом очень пригодился на фронтах Великой Отечественной», «Советский Союз получил бесценный опыт ведения войны в зимнее время на лесисто-болотистой территории» и «СССР испытал в войне с Финляндией перспективные вооружения и боевую технику».
В соцсетях такие формулировки раскритиковали. Ведь, как пишет само агентство, в Советско-финляндской войне советские войска потеряли около 130 тысяч человек, а финские — около 23 тысяч.
Пользователей соцсетей также возмутила формулировка, что СССР «решил территориальные вопросы». Считается, что поводом для начала войны послужил Майнильский инцидент: 26 ноября 1939 года у границы с Финляндией финская артиллерия якобы обстреляла пост советских солдат. Согласно другой версии, обстрел своих же солдат организовал СССР, чтобы обеспечить повод для наступления. Власти Финляндии свою вину не признали, а советское командование начало наступление.
Война закончилась подписанием мирного договора, по которому к Советскому Союзу отошла часть Карельского перешейка с Выборгом и Сортавалой, приграничные территории, а также несколько островов в Финском заливе. Советский Союз таким образом получил около 40 тысяч км² финских территорий, а также отодвинул границу от Ленинграда с 18 до 150 км.
Зашел в комментарии проверить, вспомнит ли кто-нибудь этого парня
Насчет опыта и в самом деле правда. Опыт войны с Финляндией показал, что не все ладно в датском королевстве. И собственно запустил процесс перестройки Красной армии в подготовке к грядущему конфликту с Германией. Однако история с Финляндией роковым образом этот же конфликт и приблизила. Гитлер ускорил процесс разработки плана войны с СССР, решив что Красная армия это колосс на глиняных ногах.
РИА просто неправильно сформулировало.
Странный опыт, если Гитлер до Москвы в итоге таки почти дошёл
Готовятся к новому решению территориального вопроса и приобретению колоссального опыта?
Очень смешно читать такие комментарии зная об особо-тесных отношениях Финляндии и СССР во второй половине двадцатого столетия и преференции которые от этого Финляндия имела.
Rostyslav Pavlowych