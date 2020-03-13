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Артём Мазанов
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РИА «Новости» рассказало, как СССР «решил территориальные вопросы» и приобрёл «колоссальный опыт» в войне с Финляндией Материал редакции

В той войне, которую Лига наций признала агрессией Москвы, советская сторона потеряла около 130 тысяч человек, а финская — 23 тысячи.

10 комментариев
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Солдаты СССР в Выборге, 1939 год​ Снимок Getty Images

К 80-летию окончания Советско-финляндской войны РИА «Новости» выпустило материал об этом конфликте с подводкой, что СССР приобрёл «колоссальный опыт» от таких боевых действий.

Агентство также привело и другие тезисы: «Научились воевать на холоде», «Красная армия приобрела колоссальный опыт, который потом очень пригодился на фронтах Великой Отечественной», «Советский Союз получил бесценный опыт ведения войны в зимнее время на лесисто-болотистой территории» и «СССР испытал в войне с Финляндией перспективные вооружения и боевую технику».

В соцсетях такие формулировки раскритиковали. Ведь, как пишет само агентство, в Советско-финляндской войне советские войска потеряли около 130 тысяч человек, а финские — около 23 тысяч.

Пользователей соцсетей также возмутила формулировка, что СССР «решил территориальные вопросы». Считается, что поводом для начала войны послужил Майнильский инцидент: 26 ноября 1939 года у границы с Финляндией финская артиллерия якобы обстреляла пост советских солдат. Согласно другой версии, обстрел своих же солдат организовал СССР, чтобы обеспечить повод для наступления. Власти Финляндии свою вину не признали, а советское командование начало наступление.

Война закончилась подписанием мирного договора, по которому к Советскому Союзу отошла часть Карельского перешейка с Выборгом и Сортавалой, приграничные территории, а также несколько островов в Финском заливе. Советский Союз таким образом получил около 40 тысяч км² финских территорий, а также отодвинул границу от Ленинграда с 18 до 150 км.

Nationalverräter @Apuley
@rianru Навык умирать штабелями
Ivanov @pupkin_berg
@tema57 @rianru "Красная армия приобрела колоссальный опыт". Как срать на морозе. А про стыд пропагандонов лучше не спрашивать - лгали, лжём и будем лгать! Зарплату они получат именно за такие навыки.
Anton Pustovalov @djxtrees
@rianru Отжал у Финляндии часть страны - это решил вопросы?
Оккупанты хреновы
Rostyslav Pavlowych @novichok_1
@rianru Финляндии удалось отбиться от орды и они теперь живут на 3 порядка лучше, чем в Московская орда.
Лётчик @Letchyk
@rianru 80 лет назад СССР вероломно и внезапно напал на Финляндию и захватил её территории
ЧиХ @An4xuu
@rianru "Красная армия приобрела колоссальный опыт, который потом очень пригодился на фронтах Великой Отечественной" Это какой же? Драпать до Москвы чтоль?

#новости #медиа #ссср #соцсети #история #война

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10 комментариев
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Сексуальный крюк

4

Симо Хяюхя смотрит на тебя, как на решателя территориальных вопросов

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Andre Macareno

Сексуальный
0

Зашел в комментарии проверить, вспомнит ли кто-нибудь этого парня

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allah213

2

НЕ ДАДИМ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ ЗАПАДНЫМ... А, стоп...

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Alexei Kuksin

2

Насчет опыта и в самом деле правда. Опыт войны с Финляндией показал, что не все ладно в датском королевстве. И собственно запустил процесс перестройки Красной армии в подготовке к грядущему конфликту с Германией. Однако история с Финляндией роковым образом этот же конфликт и приблизила. Гитлер ускорил процесс разработки плана войны с СССР, решив что Красная армия это колосс на глиняных ногах. 
РИА просто неправильно сформулировало. 

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Dmytro Petrishin

0

Узнаваемый почерк

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Andre Macareno

0

Странный опыт, если Гитлер до Москвы в итоге таки почти дошёл

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Andre Macareno

Andre
0
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Громадный микроскоп

0

Их ебали, они крепчали

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Атлант поправил плечи

0

Готовятся к новому решению территориального вопроса и приобретению колоссального опыта? 

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Alexei Kuksin

0

Очень смешно читать такие комментарии зная об особо-тесных отношениях Финляндии и СССР во второй половине двадцатого столетия и преференции которые от этого Финляндия имела.

Rostyslav Pavlowych @novichok_1
@rianru Финляндии удалось отбиться от орды и они теперь живут на 3 порядка лучше, чем в Московская орда.
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