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Алексей Боржонов
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Число заражённых коронавирусом в России выросло до 45. Новые заболевшие посещали Австрию, Францию и Италию Материал редакции

За последние сутки зафиксировали 11 новых случаев заболевания.

21 комментарий
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К 13 марта в число заражённых коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек, за последние сутки в стране зафиксировали 11 новых случаев заболевания. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Пять случаев — в Москве, один — в Московской области, три — в Петербурге, один — в Ленинградской области, один — в Пермском крае.

Заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию, один человек заразился коронавирусом после контакта с уже заболевшим человеком.

Всего России зафиксировано 45 случаев заражения: у 42 россиян, двух граждан Китая и гражданина Италии. Восьмерых заболевших выписали из больниц.

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#новости #covid19

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21 комментарий
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Сергей Васильев

20

Число заражённых коронавирусом в России выросло до 45.

Путин заявил, что российскому правительству благодаря слаженной работе удалось эффективно сдержать вирус и не допустить даже сотни заражений, а в миллионе погибших от небольничной пневмонии виновата необычно теплая весна.

Ответить

Станислав Назаров

13

Потом просто обнулим показатели смертности. И всё, вируса как ни бывало. 

Ответить

Игорь Рачук

Станислав
1

или вирус нас обнулит

Ответить

Станислав Назаров

Игорь
1

Там смертность 7%, подумаешь минус 9 млн. Человек. Зато пенсии смогут повысить.

Ответить

Атлант поправил плечи

Станислав
3

До 80 например

Ответить

Роман Андронов

Атлант
0

рублей?

Ответить

Свят Иванов

Роман
4

лет

Ответить

theLastLetters

7

Планируется догнать до 75. Ну вы понели.

Ответить

Денис Угаров

theLastLetters
2

времени на раскачку нет! 

Ответить

ouxen

theLastLetters
1

а затем обнулить?

Ответить

Orbital_Cat

ouxen
2

можем повторить

Ответить

Сердечный бас

6

Накатаются по своей гейропе, в жопу поебутся и на родину с вирусом

Ответить

Unknown

1

Как я понял изза инкубационного периода 14 дней,вы ,наверное, уже тоже заражены, но не знаете об этом.

Ответить

Кислоебальный

Unknown
2

Давно уже сказали, что 14 - не всегда, чаще всего 5 дней (ДАЖЕ УЖЕ НА ТЖ БЫЛА СТАТЬЯ)
А нет, все равно будем продолжать нести это в массы.

Ответить

Антон Фоменко

Кислоебальный
0

Да, но иногда и 27. 

Ответить

Максимальный колос

Unknown
1

А кто-то уже переболел, пневмонией, ну как врачи сказали)) 

Ответить

Роман Трусов

1

Зато в этом году на вопрос "Почему никуда не ездил?" смогу смело отвечать "Из-за коронавируса".

Ответить

Mmmax

Роман
0

А денег нет "из-за обвала индекса Доу Джонса"

Ответить

Ilya Agafonov

Mmmax
1

надо было ETF DDG (инвертированный газ/нефть с ДД) покупать, он за месяц +60% сделал

Ответить

Отдельный щит

1

Ох уж эта статистика. Кудрово только на бумаге Ленинградская область...

Ответить

ouxen

–1

охуенно живут, пидры, раз по европам катаются

Ответить
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