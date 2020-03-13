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За последние сутки зафиксировали 11 новых случаев заболевания.
К 13 марта в число заражённых коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек, за последние сутки в стране зафиксировали 11 новых случаев заболевания. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Пять случаев — в Москве, один — в Московской области, три — в Петербурге, один — в Ленинградской области, один — в Пермском крае.
Заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию, один человек заразился коронавирусом после контакта с уже заболевшим человеком.
Всего России зафиксировано 45 случаев заражения: у 42 россиян, двух граждан Китая и гражданина Италии. Восьмерых заболевших выписали из больниц.
Число заражённых коронавирусом в России выросло до 45.
Путин заявил, что российскому правительству благодаря слаженной работе удалось эффективно сдержать вирус и не допустить даже сотни заражений, а в миллионе погибших от небольничной пневмонии виновата необычно теплая весна.
Потом просто обнулим показатели смертности. И всё, вируса как ни бывало.
или вирус нас обнулит
Там смертность 7%, подумаешь минус 9 млн. Человек. Зато пенсии смогут повысить.
До 80 например
Планируется догнать до 75. Ну вы понели.
а затем обнулить?
Как я понял изза инкубационного периода 14 дней,вы ,наверное, уже тоже заражены, но не знаете об этом.
Давно уже сказали, что 14 - не всегда, чаще всего 5 дней (ДАЖЕ УЖЕ НА ТЖ БЫЛА СТАТЬЯ)
А нет, все равно будем продолжать нести это в массы.
Зато в этом году на вопрос "Почему никуда не ездил?" смогу смело отвечать "Из-за коронавируса".
надо было ETF DDG (инвертированный газ/нефть с ДД) покупать, он за месяц +60% сделал