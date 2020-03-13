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Алексей Боржонов
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Первая смерть от вируса на Украине, закрытие границ Чехии и приостановка Лиги чемпионов. Главное о коронавирусе за день Материал редакции

Дайджест от 13 марта.

18 комментариев
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Новостей вокруг коронавируса Covid-19 стало так много, что писать или читать отдельные заметки про каждую из них просто невозможно. Кажется, можно уже создавать отдельные медиа только про это заболевание.

Мы, редакция TJ, продолжим делать акцент на особо важных и близких нам событиях в этом сюжете. Но вместе с тем сосредоточим в отдельной рубрике все последние новости о коронавирусе: тут будет и то, о чём мы пишем отдельно, и всё остальное, что произошло за сутки.

Рубрика будет выходить каждый вечер. Когда необходимость в этом исчезнет, мы пока не знаем.

  • В России 11 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число зафиксированных случаев выросло до 45, выздоровели восемь человек;
  • С 16 марта Россия запретит полёты в Евросоюз — за исключением рейсов в столицы стран ЕС и чартеров;
  • На Украине первый человек умер от Covid-19, с 16 марта страна на две недели запретит въезд для иностранцев;
  • Чехия с 16 марта закроет въезд для иностранцев и запретит своим гражданам покидать страну;
  • Казахстан запретил въезд гражданам России и Киргизии по внутренним паспортам. В стране зафиксировали первые случаи заболевания;
  • ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса — из европейских стран поступает больше сообщений о новых случаях заболевания и смертях, чем из других стран, за исключением Китая;
  • В Петербурге ввели режим повышенной готовности и с 16 марта до 30 апреля запретили проводить мероприятия с участием больше тысячи человек. В Ленинградской области запретили мероприятия с более чем 300 участниками;
  • Издание Jornal O DIA сообщило, что у президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили коронавирус, но сам он заявил, что не болен им;
  • Во Франции запретили мероприятия с участием более 100 человек. Лувр объявил о временном закрытии;
  • Парламент Канады приостановил работу до 20 апреля. 12 марта стало известно, что у жены премьер-министра Джастина Трюдо обнаружили Covid-19;

  • Британский премьер-министр Борис Джонсон перенёс на 2021 год местные выборы в Англии (в том числе выборы мэра Лондона);

  • В Швейцарии закрыли школы и университеты. Занятия возобновят 4 апреля;
  • В Венесуэле зафиксировали два первых случая заражения Covid-19 в стране;
  • Apple заново открыла в Китае все 42 магазина, которые закрыли из-за вспышки коронавируса;

  • Disney приостановила работу над семью проектами. В список попали: «Русалочка», «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Шанг-чи и легенда десяти колец» от Marvel, «Питер Пэн и Венди», «Один дома» и «Уменьшил» (Shrunk) — сиквел комедии «Дорогая, я уменьшил детей»;

  • Авторы Pokémon Go позволили ловить покемонов, не выходя из дома. Изменения внесли, чтобы пользователи могли соблюдать режим изоляции.

Что отменили, перенесли или закрыли:

  • Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов Германии и Англии (футбол);
  • Юниорский ЧМ по хоккею;

  • Матчи Единой лиги ВТБ (баскетбол);

  • Этап гран-при Бахрейна и Вьетнама (автогонки);
  • Конференцию для разработчиков WWDC 2020 (проведут в онлайн-формате);
  • Парки развлечений Диснейленд и Disney California Adventure.
Обновляемая хроника: Отмены и переносы…
От South by Southwest и Coachella до конференций Facebook и Google.
tjournal.ru

И инструкция на каждый день:

#новости #covid19

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18 комментариев
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Беларусь

18
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Украина

Беларусь
4

Кроме того, можно ещё прикреплять ссылки к соответствующим новостям на подсайтах.

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Сергей Васильев

7

Рубрика будет выходить каждый вечер. Когда необходимость в этом исчезнет, мы пока не знаем.

Смотри не обосрись от такого пафоса!

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Joykiller

4

Из этого дайджеста я узнал, что кто-то ещё играет в Pokemon Go

Ответить

Spect

3

Написали, что Казахстан запретил въезд, но не написали, что в Казахстане подтвердили первые случаи заражения вирусом 🥴

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Spect

Spect
1

В Венесуэле зафиксировали два первых случая заражения Covid-19 в стране.

Зато про братский народ не забыли 🤥

Ответить

Georgy Harchenko

Spect
1

Таа зачем ?)
У них все запланировано )

Ответить

Алексей Боржонов

Spect
0

Спс, стёр случайно 

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Решительный лолипоп

3

 из европейских стран поступает больше сообщений о новых случаях заболевания и смертях, чем из других стран

Дураки, вот не было бы у них свободы и прозрачности информации, не были бы никаким центром болезни!

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Aleks Ad

2

да поебать, любишь кататься люби и в гробике лежать

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Ближний Денис

1

Добавьте ещё то, что конференцию от Майкрософт Build 2020 и Xbox будут также проводить в онлайн
https://thecommunity.ru/microsoft/7504-konferencija-razrabotchikov-build-2020-projdet-v-formate-onlajn-meroprijatija.html

Ответить

Сергей Панченко

1

Какого хера под "Знаешь ли ты". Максим - "Ветром стать" вот настоящий шедевр

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Вечерний велосипед

Сергей
0

Может автор этого постера фанат Спартака.

Ответить

дальше

0

интровертностно и домоседошно все это конечно

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Виталий По

0
Ответить

Иван Сидоров

0

на мамаше твоей 

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Dmitry Yashin

0

Тупорылые дегроды. Посчитайте соотношение публикаций о вирусе и путинском финте за последние дни. Вы ебаные овцы.

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Гладкий Даниль

Dmitry
0

Коронавирус - это секретное оружие по отвлечению от плана Путина?

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