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Дайджест от 13 марта.
Новостей вокруг коронавируса Covid-19 стало так много, что писать или читать отдельные заметки про каждую из них просто невозможно. Кажется, можно уже создавать отдельные медиа только про это заболевание.
Мы, редакция TJ, продолжим делать акцент на особо важных и близких нам событиях в этом сюжете. Но вместе с тем сосредоточим в отдельной рубрике все последние новости о коронавирусе: тут будет и то, о чём мы пишем отдельно, и всё остальное, что произошло за сутки.
Рубрика будет выходить каждый вечер. Когда необходимость в этом исчезнет, мы пока не знаем.
Британский премьер-министр Борис Джонсон перенёс на 2021 год местные выборы в Англии (в том числе выборы мэра Лондона);
Disney приостановила работу над семью проектами. В список попали: «Русалочка», «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Шанг-чи и легенда десяти колец» от Marvel, «Питер Пэн и Венди», «Один дома» и «Уменьшил» (Shrunk) — сиквел комедии «Дорогая, я уменьшил детей»;
Что отменили, перенесли или закрыли:
Матчи Единой лиги ВТБ (баскетбол);
И инструкция на каждый день:
Рубрика будет выходить каждый вечер. Когда необходимость в этом исчезнет, мы пока не знаем.
Смотри не обосрись от такого пафоса!
Написали, что Казахстан запретил въезд, но не написали, что в Казахстане подтвердили первые случаи заражения вирусом 🥴
Добавьте ещё то, что конференцию от Майкрософт Build 2020 и Xbox будут также проводить в онлайн
https://thecommunity.ru/microsoft/7504-konferencija-razrabotchikov-build-2020-projdet-v-formate-onlajn-meroprijatija.html
Какого хера под "Знаешь ли ты". Максим - "Ветром стать" вот настоящий шедевр
Тупорылые дегроды. Посчитайте соотношение публикаций о вирусе и путинском финте за последние дни. Вы ебаные овцы.