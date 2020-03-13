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Алексей Боржонов
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Россия c 16 марта запретит полёты в ЕС за исключением рейсов в столицы и чартеров Материал редакции

Ограничения введут из-за вспышки Covid-19.

30 комментариев
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Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза с 16 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Сохранятся регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы для вывоза россиян. Такие же правила введут для полётов в Норвегию и Швейцарию.

Из-за вспышки коронавируса Россия ранее ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Италией, Германией, Францией и Испанией.

К 13 марта в России зафиксировано 45 случаев заболевания Covid-19, восемь человек выздоровели. ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса — из европейских стран поступает больше сообщений о новых случаях заболевания и смертях, чем из других стран, за исключением Китая.

#новости #covid19

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30 комментариев
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Должный ключ

6

Заебал уже этот вирус. И новости о нём. И даже хэштеги в игноре не помогают :(

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r0manov #LetsplaySpb

Должный
10

Главное, что маски не помогают. Но есть долбаебы, которые думают, что это поможет.

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Должный ключ

r0manov
1

Я в Шереметьево на днях просто охуел. Вчера был в Домодедово — ещё больше охуел. Миру — пиздец. А ещё на борту салфетки дают дезинфицирующие. Ну это точно поможет от всех болезней.

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Zzzzzzz

Должный
0

А че надо было

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Должный ключ

Zzzzzzz
2

Подписку на TJ

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Развитый рак

Должный
1

так коронавируса нет, есть внебольничная пневмония

Ответить

Должный ключ

Развитый
0

Которой болеет 0,00000000001% от всего населения планеты. Но давайте раздуем из этого шоу!

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Развитый рак

Должный
1

это ирония была если что

Ответить

Должный ключ

Развитый
1

Я суть передал.

Ответить

Развитый рак

Должный
0

каво?

Ответить

Должный ключ

Развитый
1

Этой жизни.

Ответить

Mr. LoveJoy

Должный
0

Ты Артем не знает, что такое сарказм
Гоните его, насмехайтесь над ним

Ответить

the.nightmarez

Mr.
0

Это была мета пост ирония на сарказм, всё норм.

Ответить

Mr. LoveJoy

the.nig…
1

Не выкупил

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Артур Логвинов

3

А как помет будет на виллу к себе летать? Вроде как если не живет 90 дней в полугодие, ВНЖ отберут.

Ответить

Аналогичный спрей

Артур
2

Спецбортами

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Роман Новиков

Аналогичный
1

С кокаином в грузовом отсеке

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Артур Логвинов

Аналогичный
0

За наш счет?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Артур
1

За твой.

Ответить

Dias001 Rrn

Артур
1

На военном самолете на пару часиков прилетит и обратно прилетит мудозвонить круглыми сутками

Ответить

Shlomo Goldenberg

Артур
0

Помет уже никак, Италия полностью закрыта

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

3

Хм.. давайте просто все закроем и все. Нахера оставлять лазейку?

Ответить

Aleksandr Dolgov

1

Ну да, Москва — не Россия.

Ответить

Должный ключ

0

Давайте в России просто ебанем стену как в Палестине. Это решит все проблемы. Можно внести это как правки в конституцию Владимира Владимировича.

Ответить

Роман Новиков

Должный
0

Пусть сначала Путина в каждую семью пристроят, а там и о стене можно будет подумать

Ответить

Должный ключ

Роман
0

Главное чтобы Путин фильм Я робот не посмотрел.

Ответить

Miley Smiley

0

Не правда. Прага для туристов закрыта. взъезжать в неё могут только граждане ЧР, а также люди с ПМЖ и ВНЖ.

Ответить

Решительный лолипоп

0

И не написали, когда отменят. Т.е. никогда?

Ответить

Должный ключ

Решительный
0

Но я знаю, что ты делал прошлым летом ❤️

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Shlomo Goldenberg

0

Во Францию отменили все рейсы из Москвы, за исключением Парижа 

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