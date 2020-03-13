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Ограничения введут из-за вспышки Covid-19.
Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза с 16 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Сохранятся регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы для вывоза россиян. Такие же правила введут для полётов в Норвегию и Швейцарию.
Из-за вспышки коронавируса Россия ранее ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Италией, Германией, Францией и Испанией.
К 13 марта в России зафиксировано 45 случаев заболевания Covid-19, восемь человек выздоровели. ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса — из европейских стран поступает больше сообщений о новых случаях заболевания и смертях, чем из других стран, за исключением Китая.
Главное, что маски не помогают. Но есть долбаебы, которые думают, что это поможет.
Должный ключ
Я в Шереметьево на днях просто охуел. Вчера был в Домодедово — ещё больше охуел. Миру — пиздец. А ещё на борту салфетки дают дезинфицирующие. Ну это точно поможет от всех болезней.
так коронавируса нет, есть внебольничная пневмония
Которой болеет 0,00000000001% от всего населения планеты. Но давайте раздуем из этого шоу!
это ирония была если что
Я суть передал.
каво?
Этой жизни.
Ты Артем не знает, что такое сарказм
Гоните его, насмехайтесь над ним
Это была мета пост ирония на сарказм, всё норм.
А как помет будет на виллу к себе летать? Вроде как если не живет 90 дней в полугодие, ВНЖ отберут.
Аналогичный спрей
Спецбортами
За наш счет?
На военном самолете на пару часиков прилетит и обратно прилетит мудозвонить круглыми сутками
Пусть сначала Путина в каждую семью пристроят, а там и о стене можно будет подумать
Не правда. Прага для туристов закрыта. взъезжать в неё могут только граждане ЧР, а также люди с ПМЖ и ВНЖ.