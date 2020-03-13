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Дамир Камалетдинов
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«ВКонтакте» удалила из личных сообщений редактора «Дождя» мем, признанный экстремистским Материал редакции

Спустя пять лет после отправки.

19 комментариев
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Редактор социальных сетей «Дождя» Артём Миндрин рассказал, что «ВКонтакте» удалила мем о выходцах с Кавказа из его личных сообщений. Он отправил картинку подруге в 2015 году, а в 2017 году изображение признали экстремистским.

Миндрин утверждает, что узнал об удалении картинки из уведомления от соцсети. В нём не сообщалось, что именно и откуда удалили.

Это изображения из вложений в переписках, которые никто никогда не найдёт, если ты сам не зайдёшь в этот раздел. То есть, гипотетически, ты отправил мем в 2013 году своему другу, в 2017 его признали экстремистским, а потом ты в 2020 зачем-то зашёл в историю сообщений и тебе тут же минюстом тычут в лицо и блокировкой угрожают.

из записи Артёма Миндрина

Представитель пресс-службы «ВКонтакте» в комментарии к записи Миндрина рассказал, что у соцсети существуют автоматические инструменты для удаления экстремистского контента. По его словам, у модераторов нет доступа к переписке, а уведомление об удалении приходит автоматически.

Удалённую картинку включили в список экстремистских материалов в марте 2017 года после решения Октябрьского районного суда города Владимира. В феврале 2019 года «Медуза» сообщила, что «ВКонтакте» автоматически удаляет экстремистские материалы, однако тогда речь шла о публикациях на страницах или в группах.

#вконтакте #экстремизм #новости

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19 комментариев
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allah213

7

ну, в принципе, если автоматом удаляет, то это норм тема, этих экстремистских материалов уже столько, что хуй пойми сколько, и на каком-то безобидном меме, о существовании которого в списке "экстремизма" ты  и понятия не имеешь, погореть шанса нет. Ну и на всякий пусть удаляет даже из ЛС, мало ли, они и до закрытых сохраненок могут доебаться. Ну а чтоб наверняка, то на всякий лучше вообще в ВК не сидеть.

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Ведущий корабль

allah213
19

норм люди в вк давно не сидят

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Black Fox

Ведущий
0

Это юмор построенный на самоуничижении? :)

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Ведущий корабль

Black
1

Вынужден там сидеть из-за группы в вузе

Ответить

Вечерний велосипед

Ведущий
0

норм люди где только не сидят

Ответить

Oleg Vorogushin

Вечерний
1

Норм люди вообще не сидят

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Повышенный теркин30см

allah213
7

Да даже если автоматом удаляет, это нифига не норм, в личной беседе я говорю что хочу и посылаю картинки какие хочу, это уже пахнет  запретом каким то на использование определенных слов в личной беседе 
а вообще да, вк помойка, нехер там сидеть 

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Роман Новиков

1

У меня двоякие ощущения. А у вас?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Роман
17

хуякие

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Master Oogway

Дамир
2

И это правильный ответ

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Andrew Tereshin

2

Не понимаю зачем люди ещё сидят в этой соцсети?

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Коренной татарин

Andrew
0

За тем же зачем и сидят в других. Объективно: всё, нет больше ламповых приватных чатиков и форумов. Всё всеми читается и слушается. Остальное: вопрос приоритетов, перед кем тебе не так противно будет всё открывать.

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Берг

Коренной
0

mIRC

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Андрей Рядькин

Andrew
0

Мемы, общение, новости, Музыка, видео в одном месте с хорошим интерфейсом. А приватности не добиться и при живом общении тет-а-тет

Ответить

Dmitry Kurtsev

0

у модераторов нет доступа к переписке

П*здят как дышат.
А чего тогда теневые форумы в последние пару лет заполонили объявления продажи архива переписок?

Ответить

Inevitable

0

Материал:
Изображение: коллаж, состоящий из трех частей (первая часть представлена изображением надписи I LOVE (изображение в виде сердца) mу Turkish boyfriend и подписью Вчера; вторая часть представлена изображением светловолосой девушки и темноволосого молодого человека и подписью Сегодня, третья часть-изображение расчлененного трупа человека (девушки) с подписью Завтра; изображение человека, склонившегося над лежащим на земле с мужчиной, обращается к стоящим рядом людям т.н. неславянской внешности со словами: Помогите! Среди вас есть врачи!? Первый отвечает: я-чурка, второй-я тоже, третий-всю твою семью перережу, четвертый-жи есть! Пятый- ну короче дагестанские масквичи есть жи блю короче здесь кто по кайфу. Надпись на изображениях: Москва 2015 год (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 30.03.2016);

Реально же кто-то переписывает картинки текстом 

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Master Oogway

0

Я и мой народ пришли сюда увидеть этот самый мем. Так где же он? А? 

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Dias001 Rrn

0

Неужели кто-то до сих пор пользуется вк?

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Aleks Ad

0

у ии вк явно деменция на фоне хронического алкоголизма развилась

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