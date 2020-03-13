Прямой эфир
Спустя пять лет после отправки.
Редактор социальных сетей «Дождя» Артём Миндрин рассказал, что «ВКонтакте» удалила мем о выходцах с Кавказа из его личных сообщений. Он отправил картинку подруге в 2015 году, а в 2017 году изображение признали экстремистским.
Миндрин утверждает, что узнал об удалении картинки из уведомления от соцсети. В нём не сообщалось, что именно и откуда удалили.
Представитель пресс-службы «ВКонтакте» в комментарии к записи Миндрина рассказал, что у соцсети существуют автоматические инструменты для удаления экстремистского контента. По его словам, у модераторов нет доступа к переписке, а уведомление об удалении приходит автоматически.
Удалённую картинку включили в список экстремистских материалов в марте 2017 года после решения Октябрьского районного суда города Владимира. В феврале 2019 года «Медуза» сообщила, что «ВКонтакте» автоматически удаляет экстремистские материалы, однако тогда речь шла о публикациях на страницах или в группах.
ну, в принципе, если автоматом удаляет, то это норм тема, этих экстремистских материалов уже столько, что хуй пойми сколько, и на каком-то безобидном меме, о существовании которого в списке "экстремизма" ты и понятия не имеешь, погореть шанса нет. Ну и на всякий пусть удаляет даже из ЛС, мало ли, они и до закрытых сохраненок могут доебаться. Ну а чтоб наверняка, то на всякий лучше вообще в ВК не сидеть.
Ведущий корабль
норм люди в вк давно не сидят
Повышенный теркин30см
Да даже если автоматом удаляет, это нифига не норм, в личной беседе я говорю что хочу и посылаю картинки какие хочу, это уже пахнет запретом каким то на использование определенных слов в личной беседе
а вообще да, вк помойка, нехер там сидеть
У меня двоякие ощущения. А у вас?
Не понимаю зачем люди ещё сидят в этой соцсети?
Коренной татарин
За тем же зачем и сидят в других. Объективно: всё, нет больше ламповых приватных чатиков и форумов. Всё всеми читается и слушается. Остальное: вопрос приоритетов, перед кем тебе не так противно будет всё открывать.
Мемы, общение, новости, Музыка, видео в одном месте с хорошим интерфейсом. А приватности не добиться и при живом общении тет-а-тет
у модераторов нет доступа к переписке
П*здят как дышат.
А чего тогда теневые форумы в последние пару лет заполонили объявления продажи архива переписок?
Материал:
Изображение: коллаж, состоящий из трех частей (первая часть представлена изображением надписи I LOVE (изображение в виде сердца) mу Turkish boyfriend и подписью Вчера; вторая часть представлена изображением светловолосой девушки и темноволосого молодого человека и подписью Сегодня, третья часть-изображение расчлененного трупа человека (девушки) с подписью Завтра; изображение человека, склонившегося над лежащим на земле с мужчиной, обращается к стоящим рядом людям т.н. неславянской внешности со словами: Помогите! Среди вас есть врачи!? Первый отвечает: я-чурка, второй-я тоже, третий-всю твою семью перережу, четвертый-жи есть! Пятый- ну короче дагестанские масквичи есть жи блю короче здесь кто по кайфу. Надпись на изображениях: Москва 2015 год (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 30.03.2016);
Реально же кто-то переписывает картинки текстом