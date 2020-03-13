Это изображения из вложений в переписках, которые никто никогда не найдёт, если ты сам не зайдёшь в этот раздел. То есть, гипотетически, ты отправил мем в 2013 году своему другу, в 2017 его признали экстремистским, а потом ты в 2020 зачем-то зашёл в историю сообщений и тебе тут же минюстом тычут в лицо и блокировкой угрожают.