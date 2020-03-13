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Это позволит ему использовать 50 миллиардов долларов из резервного фонда на борьбу с инфекцией.
В США ввели режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса Covid-19. О мерах, которые позволяют расширить полномочия федеральных органов, Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.
Трамп призвал создать в каждом штате центры экстренной помощи для борьбы с коронавирусом. Президент пообещал, что в ближайшее время жителям страны станут доступны «миллионы» наборов для тестирования на Covid-19, однако предположил, что многие из них не понадобятся.
Как отметили New York Times и Bloomberg, по «Закону Стэффорда» (Stafford Act) введение режима ЧС позволяет Трампу использовать до 40 миллиардов долларов из федерального резерва при стихийных бейдствиях. Однако, по словам Трампа, власти воспользуются 50 миллиардами долларов. Эти средства перераспределят между штатами, а также территориями, принадлежащими стране.
Перед этим Трамп скептически относился к сведениям о распространении коронавируса Covid-19. В начале марта, когда в США подтвердили 22 смертельных случая, президент написал в Твиттере о том, что «ничего не завершило работу, жизнь и экономика продолжаются». Когда у директора по коммуникациям президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который контактировал с Трампом, обнаружили коронавирус, президент США заявил, что его это не касается.
К текущему моменту в США зафиксированы около 1700 случаев заражения коронавирусом. Умер 41 человек. Всего в мире зафиксированы более 125 тысяч случаев заражения.
США — это не первая страна, которая ввела чрезвычайное положение из-за Covid-19. Среди стран, которые уже объявили такой режим — Эстония, Болгария, Латвия, Чехия, Венгрия, Словакия, Испания и Италия.
Налоговый кот
Не ОРВИ, а внебольничная пневмония
Развитый рак
кстати Украина закупила 100 тыс тестов (на корону и АБгрипп) у немцев, как в РФ дела с этим?
Чувствительный американец
Отправили все тестеры в Иран.
у нас тестов хоть жопой жри, но к сожалению диагностируют не все категории граждан. в Москве, кстати, всех с температурой и симптомами ОРВИ при посешении поликлиники направляют к держурном и делают тест
тестируют только в лаборатории новосибирска если что
Кредитный чувак
Вот вы одного поля ягоды, что Киселев, что ты. Вектор уже кучу этих тестов сделал, в другие страны отправляют, причём у них есть международный сертификат соответствия.
Долгосрочный
А вот это ещё проверить нужно, уже писали что США тоже свои тесты придумали, а потом оказалось что они неэффективны.
Это, где такая щедрость, что можно всем заболевшим ОРВИ тест сделать? В обычной поликлинике.
Я сама дочь того работника. Не всё так однозначно. А вообще, кремлебот с четырнадцатью комментариями, не желаешь ли ты пройти нахуй?
но я ни к кому не отношусь
Зачем тут тогда такое замечание?
кремлеботам может и платят, возможно больше чем тебе)
Типа, я не пидор, зато КАК ПИДОРАМ ПЛАТЯТ, ах как платят, завидуй.
Бля, пиздец, вы узбеки ебанутые, если Россия продаёт тесты в другие страны, то естественно у нас можно их делать легко.
Данный динозавр
ты это когда придумал? я болел орви только что, 2 врача из поликлиники, 1 из платной для жены - из трех только один додумался санитайзером руки почистить и маску надеть. не платный кстати
А у нас короновирус при пересечении границы превращается в обычную ОРВИ
А у нас не нужно вводить ЧС, чтобы пользоваться миллиардами из резервного фонда
Хе, важная деталь еще в объявление о закупках нефти в резерв. Рынки как бешеные отыгрывают сейчас. Very well played.
История конечно раздута СМИ, но тем не менее правильное решение.
Проблема скорее в рынках. которые и так на ладан дышали, а тут такое Гэ прилетело из страны где едят всякую дрянь.
Да что-то у рынков пока только рост
Это походу игра какая то у них, кто круче борется с вирусом. Жду когда какая-нибудь страна начнет жечь людей