Это позволит ему использовать 50 миллиардов долларов из резервного фонда на борьбу с инфекцией.

В закладки Аудио

Видео Washington Post

В США ввели режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса Covid-19. О мерах, которые позволяют расширить полномочия федеральных органов, Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

Я официально объявляю чрезвычайное положение. Два очень громких слова. Дональд Трамп

Трамп призвал создать в каждом штате центры экстренной помощи для борьбы с коронавирусом. Президент пообещал, что в ближайшее время жителям страны станут доступны «миллионы» наборов для тестирования на Covid-19, однако предположил, что многие из них не понадобятся.

Мы не хотим, чтобы этот тест проходили вообще все. Это абсолютно не требуется. Дональд Трамп

Как отметили New York Times и Bloomberg, по «Закону Стэффорда» (Stafford Act) введение режима ЧС позволяет Трампу использовать до 40 миллиардов долларов из федерального резерва при стихийных бейдствиях. Однако, по словам Трампа, власти воспользуются 50 миллиардами долларов. Эти средства перераспределят между штатами, а также территориями, принадлежащими стране.

Перед этим Трамп скептически относился к сведениям о распространении коронавируса Covid-19. В начале марта, когда в США подтвердили 22 смертельных случая, президент написал в Твиттере о том, что «ничего не завершило работу, жизнь и экономика продолжаются». Когда у директора по коммуникациям президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который контактировал с Трампом, обнаружили коронавирус, президент США заявил, что его это не касается.

К текущему моменту в США зафиксированы около 1700 случаев заражения коронавирусом. Умер 41 человек. Всего в мире зафиксированы более 125 тысяч случаев заражения.