Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
6883

«Два очень громких слова»: Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за коронавируса Материал редакции

Это позволит ему использовать 50 миллиардов долларов из резервного фонда на борьбу с инфекцией.

49 комментариев
В закладки
Аудио
Видео Washington Post

В США ввели режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса Covid-19. О мерах, которые позволяют расширить полномочия федеральных органов, Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

Я официально объявляю чрезвычайное положение. Два очень громких слова.

Дональд Трамп

Трамп призвал создать в каждом штате центры экстренной помощи для борьбы с коронавирусом. Президент пообещал, что в ближайшее время жителям страны станут доступны «миллионы» наборов для тестирования на Covid-19, однако предположил, что многие из них не понадобятся.

Мы не хотим, чтобы этот тест проходили вообще все. Это абсолютно не требуется.

Дональд Трамп

Как отметили New York Times и Bloomberg, по «Закону Стэффорда» (Stafford Act) введение режима ЧС позволяет Трампу использовать до 40 миллиардов долларов из федерального резерва при стихийных бейдствиях. Однако, по словам Трампа, власти воспользуются 50 миллиардами долларов. Эти средства перераспределят между штатами, а также территориями, принадлежащими стране.

Перед этим Трамп скептически относился к сведениям о распространении коронавируса Covid-19. В начале марта, когда в США подтвердили 22 смертельных случая, президент написал в Твиттере о том, что «ничего не завершило работу, жизнь и экономика продолжаются». Когда у директора по коммуникациям президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который контактировал с Трампом, обнаружили коронавирус, президент США заявил, что его это не касается.

К текущему моменту в США зафиксированы около 1700 случаев заражения коронавирусом. Умер 41 человек. Всего в мире зафиксированы более 125 тысяч случаев заражения.

США — это не первая страна, которая ввела чрезвычайное положение из-за Covid-19. Среди стран, которые уже объявили такой режим — Эстония, Болгария, Латвия, Чехия, Венгрия, Словакия, Испания и Италия.

#новости #сша #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
Первая смерть от вируса на Украине, закрытие границ Чехии и приостановка Лиги чемпионов. Главное о коронавирусе за день
Дайджест от 13 марта.
10
35
Реклама на TJ
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["covid19","\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 49, "likes": 35, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 149976, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Mar 2020 22:35:50 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Неко Транслэйтионс
Переводы статьей про технологии (и не только)
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149976, "author_id": 2216, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149976\/get","add":"\/comments\/149976\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149976"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
49 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Отдельный щит

71

Хорошо что у нас только ОРВИ

Ответить

Налоговый кот

Отдельный
20

Не ОРВИ, а внебольничная пневмония

Ответить

Alexander Rodionov

Налоговый
9

Хлопок

Ответить

Развитый рак

Налоговый
0

кстати Украина закупила 100 тыс тестов (на корону и АБгрипп) у немцев, как в РФ дела с этим?

Ответить

Чувствительный американец

Развитый
9

Отправили все тестеры в Иран.

Ответить

Christian Romanoff

Чувствительный
0

И в Северную Корею
https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2020-03-12/russia-delivers-coronavirus-test-kits-to-north-korea?fbclid=IwAR1YIHoG0MmM0UZ6vOvApa6JUe_a6Huupb95gSL36zLYt73Ms0wYYPMxwXI

Ответить

Владислав Никитин

Развитый
–7

у нас тестов хоть жопой жри, но к сожалению диагностируют не все категории граждан. в Москве, кстати, всех с температурой и симптомами ОРВИ при посешении поликлиники направляют к держурном и делают тест 

Ответить

Владимир Дыркин

Владислав
2

тестируют только в лаборатории новосибирска если что 

Ответить

Konstantin

Владимир
1

все верно, в Кольцово

Ответить

Владислав

Konstan…
–2

И в Питере. в остальных случаях другим работающим методом6

Ответить

Konstantin

Владимир
1

все верно, в Кольцово

Ответить

Кредитный чувак

Владимир
1

Вот вы одного поля ягоды, что Киселев, что ты. Вектор уже кучу этих тестов сделал, в другие страны отправляют, причём у них есть международный сертификат соответствия.

Ответить

Владислав

Владимир
–2

ещё в Питере открылась. плюс уже разработали тесты, выявляющие вирус за 15 минут6

Ответить

Долгосрочный

Владисл…
0

А вот это ещё проверить нужно, уже писали что США тоже свои тесты придумали, а потом оказалось что они неэффективны.

Ответить

Владислав

Долгоср…
–3

наши тесты уже выявили больных в Беларуси и  Армении. плюс есть старый, хоть и более долгий, метод ПЦР. не обязательно изобретать велосипед 

Ответить

Владислав

Владимир
–2

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.spb.kp.ru%2Fonline%2Fnews%2F3777970%2F

В Петербурге открылась вторая в России…
Раньше все анализы приходилось отправлять в Новосибирск
yandex.ru
Ответить

Артем Кихтёв

Владислав
2

Это, где такая щедрость, что можно всем заболевшим ОРВИ тест сделать? В обычной поликлинике.

Ответить

Владислав

Артем
–3

может и не везде. я говорю про одно учреждение со слов работника. было распоряжение сверху. наверняка и в других учреждениях есть что то подобное. видно я не так выразился 

Ответить

the.nightmarez

Владисл…
2

Я сама дочь того работника. Не всё так однозначно. А вообще, кремлебот с четырнадцатью комментариями, не желаешь ли ты пройти нахуй?

Ответить

Владислав

the.nig…
1

кремлеботам может и платят, возможно больше чем тебе) но я ни к кому не отношусь, мне не нужна сючья то сторона для выражения мнения 

Ответить

the.nightmarez

Владисл…
0

 но я ни к кому не отношусь

Зачем тут тогда такое замечание?
 кремлеботам может и платят, возможно больше чем тебе)

Типа, я не пидор, зато КАК ПИДОРАМ ПЛАТЯТ, ах как платят, завидуй.

Ответить

Daniil Minashkin

the.nig…
0

Бля, пиздец, вы узбеки ебанутые, если Россия продаёт тесты в другие страны, то естественно у нас можно их делать легко.

Ответить

Данный динозавр

Владислав
0

ты это когда придумал? я болел орви только что, 2 врача из поликлиники, 1 из платной для жены - из трех только один додумался санитайзером руки почистить и маску надеть. не платный кстати

Ответить

Alex Sallivan

Развитый
0

Пруфы где?

Ответить

Чувствительный американец

Налоговый
0
Ответить

Gleb Zhelezin

8

mah boy

Ответить

Джордж Харви

8
Ответить

Настя Шамрина

7

А у нас короновирус при пересечении границы превращается в обычную ОРВИ

Ответить

Kyler

Настя
1

Прочитал как Шмарина, прастити

Ответить

Настя Шамрина

Kyler
1

Очень невежливо накладывать свой личный опыт на чужие фамилии

Ответить

Кенчанский

7

Сорок миллиардов долларов на раскрутку своего Twitter. 

Ответить

Денис Ахмадиев

4

А у нас не нужно вводить ЧС, чтобы пользоваться миллиардами из резервного фонда

Ответить

Благодарный цвет

Денис
0

Очень удобно

Ответить

Denis Smirnov

3

Хе, важная деталь еще в объявление о закупках нефти в резерв. Рынки как бешеные отыгрывают сейчас. Very well played.

Ответить

Излишний Илья

Denis
1

Хуево, поднимется цена на нефть(

Ответить

Aleks Ad

2

ебанём по каронавирусу беспробудным алкоголизмом!!!

Ответить

Mezzo Deesa

1

Наконец-то президент мира зашевелился.
Теперь всё под контролем!
👍

Ответить

Чувствительный американец

0

Начнёт стену строить. 

Ответить

dmzkrsk

0

А выборы можно отменить?

Ответить

Принципиальный Орзэмэс

0

Пизда тебе курс ебанный

Ответить

Pelifosoff

0

История конечно раздута СМИ, но тем не менее правильное решение.

Ответить

Pelifosoff

Pelifosoff
0

Проблема скорее в рынках. которые и так на ладан дышали, а тут такое Гэ прилетело из страны где едят всякую дрянь.  

Ответить

Илья Гераськин

Pelifosoff
0

Да что-то у рынков пока только рост

Ответить

Vladimir Medvedev

Илья
0

отрицательный!

Ответить

Антон Фоменко

Илья
0

Им это только выгодно!

Ответить

Kyler

0

Пора сьебываиь на другую планету, какие там есть варики

Ответить

Sergey Klimenko

0

Это походу игра какая то у них, кто круче борется с вирусом. Жду когда какая-нибудь страна начнет жечь людей

Ответить

Владимир Дыркин

Sergey
0

В России похоже более жесткие меры давненько

Ответить

Излишний Илья

–1

Первый раз услышал речь Трампа, думал что у него голос как у старика, а оказалось мужичок на бодрячке.
50 млрд это фигня, они прямо сейчас больше 1.5 трлн долларов заливают в экономику чтобы спасти свой рынок.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19
Всего зарегистрировали более 118 тысяч случаев заражения.
170
Разборы
Короткий разбор основных вопросов про COVID-19
С чего паника — это же просто грипп?
123
Новости
Кемеровская школа заставила учеников писать сочинение о поправках в Конституцию. Школьникам пригрозили двойкой за отказ
По словам родителей, в школе также проводится конкурс плакатов на эту же тему.
116
Популярное за три дня
Разборы
Короткий разбор основных вопросов про COVID-19
С чего паника — это же просто грипп?
123
Новости
«Мне больше нечего здесь делать»: якутский депутат сложила с себя полномочия из-за несогласия с поправками в Конституцию
Она рассказала, что «народным депутатам слова не дали» на региональном голосовании.
100
Истории
Вышел через заднюю дверь: как история преступника Ди Би Купера повлияла на строение самолётов
От неразгаданного дела об угоне лайнера до устройства против открывания дверей в полёте.
31

Прямой эфир

Daniil Minashkin

«Два очень громких слова…

Pavel Osadchuk

«Два очень громких слова…

Yaroslav Maltsev

«Два очень громких слова…

Антон Фоменко

«Два очень громких слова…

Станислав Назаров

Запись в подсайте Telegram

Владимир Дыркин

«Два очень громких слова…

Иван Семёныч

Запись в подсайте Telegram

Sergey Klimenko

«Два очень громких слова…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "81061469" }