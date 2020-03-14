Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски (ВОЗ многократно говорила, что маски за редким исключением не нужны здоровым людям — прим. TJ).

К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании.