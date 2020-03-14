Прямой эфир
Первый призыв бизнеса к столь радикальным мерам.
Один из богатейших бизнесменов России Олег Дерипаска заявил в своём Telegram-канале, что в стране необходимо ввести «полный карантин». Для него стало «очевидным», что Россия сейчас не готова к эпидемии коронавируса Covid-19.
По мнению Дерипаски, в случае потери контроля эпидемия приведёт «к последствиям для власти, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году». Миллиардер заявил, что карантин не будет проявлением паники или «беспомощности общества», а станет единственно правильным решением.
Согласно плану Дерипаски, нужно:
Российские бизнесмены редко ведут соцсети, в том числе Telegram-каналы. О том, что Дерипаска создал свой, СМИ сообщали в конце января. Миллиардер публично не подтверждал связь с этим каналом, но на него ссылаются многие профильные издания, включая The Bell, Forbes и РБК.
В России пока зарегистрированы 45 заражённых Covid-19, из них 11 выявили 13 марта. В Роспотребнадзоре утверждают, что во всех регионах есть системы для выявления коронавируса. Однако многие из тех, кто вернулся из-за границы в последние недели, рассказывали в СМИ и соцсетях о невозможности провериться на коронавирусную инфекцию.
С такими случаями связано недоверие многих людей к официальным цифрам. Часть полагает, что коронавирус скрывается под другими поставленными диагнозами, например, пневмонией. По данным Росстата, в январе 2020 года заболеваемость пневмонией в Москве выросла на 37% по отношению к 2019 году. Впрочем, речь идёт о 6921 случае против 5058.
У моей девушки сегодня утром поднялась температура, появился кашель, насморк и озноб. В итоге самоизолировались, вызвали врача на дом описав всю ситуацию.
В итоге пришла молоденькая фельдшер абсолютно без средств защиты, даже без маски. Никакого диагноза не было поставлено. Прописала противовирусные и ушла.
И вот я думаю. Она ведь дальше пойдет по вызовам, и есть нехуйственный шанс заразить даже тех людей кто ничем особо не болел. Это пиздец ребятки.
вызвать квалифицрованный медицинский персонал
Платный ≠квалифицированный.
Тесты пока в ограниченном количестве и не доступны частным мед учреждениям. (если в вашем местном инфекционном отделении нет системы тестирования, то ваши анализы для тестирования уезжают в Новосибирск в ГНЦ ВБ «Вектор»).
Я знаю про тесты. Поэтому ниже сделал оговорку по этому поводу.
На личном опыте, ранее уже доводилось вызывать врача из частной клиники с примерно такими же симптомами, но у ребенка. И он пришел хотя бы в халате и маске, провел инструктаж, и поставил диагноз. Мне этого хватило как минимум что бы оценить эту помощь как квалифицированную.
он пришел хотя бы в халате и маске, провел инструктаж, и поставил диагноз
Это не критерии квалифицированной помощи, это обычный регламент.
неявно
Эмм, это как? Вы хотите сказать, что выполнение заученного скрипта является свидетельством высокой квалификации? Не могу построить биекцию между вашими рассуждениями))
Ну смотри...
Я как человек не обладающий компетенциями в этой области, могу судить о квалификации человека только по косвенным признакам. Соблюдение регламента, норм безопасности, "скрипта", международных лучших практик - один из таких признаков. Как и многие другие косвенные признаки, они в конечном счете выливаются в субъективное представления о компетенциях человека.
Это не творческая профессия, где оценивают только результат. Тут очень важен процесс, регламент и техника безопасности.
P.S. Вы же однозначно можете заявить, что например, пожарный без защитного костюма и кислородного баллона, который бежит в горящее здание, скорее очень херовый пожарный, нежели опытный специалист виртуозно выполняющий свою работу :)
Я не пытался оценить работу девушки из моего поста. Я высказал только своё предположение на основании её пренебрежения техникой безопасности. Она может быть прекрасным специалистом, но выполняет свою работу она крайне пренебрежительно.
Если после "короновирусного" меня она придёт к вашей бабушке, вам не понравится.
Напиши, пожалуйста, какие противовирусные препараты она вам выписала? Арбидол не бось?
Просто хочу дополнить что нет таких в природе.
Есть там 2-4 но их дают в стационаре/реанимации и имеют тонну побочек. В аптеку можете не идти)
хуйня, достаточно всего лишь замалчивать и ставить левые диагнозы и дальше
Модный микрофон
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию с нефтью, раздавят упрямых арабов. Тогда везде и сформируют медицинский альянс с Европой. Сыворотку изобретут и будут поставлять, коронавирус ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть дома тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят тестирование, как китайским гражданам - каждый будет кататься в тестах. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Просто надо перетерпеть пандемию и все наладится, братка. Не надо протестовать и выходить на митинги. Отсиди свой срок в интернете или просто расслабся, отдохни, накати пивка, бабу в**би в конце концов (не забудь надеть маску). Либеральный режим также являются тиранией, тиранией более тщательно замаскированной, ну в сущности не дарующий свободы.
Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие страной уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горит рубль - значит должен гореть, начали внезапно выкупать Сбербанк - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете россию, все зацветет!
Главное - потерпеть!
А ведь это наши с вами знакомые все это делают чья-то мать без защиты пациентов принимает на пофиг, чей-то отец дядя друг скажет да ну ерунда и будет дальше ходить больным на работу.
Не 76 разве было ?
К сожалению похоже что уже никто и ничто не заставит ввести карантин в этой стране. Очень жаль. Держитесь ребята.
Шило в мешке не утаишь. У людей, даже самых провластных, всегда есть фига в кармане, что бы они не говорили. Доверия системе нет, это же очевидно. Скрыть вирус не получится, как только пойдут первые серьёзные массовые заболевания, всё посыпется.
Так поздно уже будет
Я к тому, что введут карнтин.. Думаю, даже до начала апреля не дотянут.
Да поебать, что он там считает.
А еще что-то я очень сомневаюсь, что олигарх будет не то что вести сраный телеграмчик, так еще и форматированием текста заниматься.
А что ему еще делать? он же не занимается бизнесом. Сидит на яхте, кушает рыбку, трахает рыбку.... Можно и телегу что-нибудь написать.
А что он нам это пишет пусть скидывает в свою "кооперативную" группу.
с макарошками?
Пожилой Слава
С пюрешкой. С макарошками рыбку только итальянцы кушают. И посмотрите куда их это завело!
Чтобы остановить эпидемию коронавируса нужен обычный советский...
... диктатор.
Автор, маски нужны не для того чтобы защититься от вируса, а чтобы не распространять его.
Тотальное ношение масок помогло в Азии сдержать эпидемию.
Тогда точно не нужно, 91 год это лучшее что с Россией случилось.
Паша, тебя же первым гопота, из-за которой ты боишься в магазин сходить, ногами в кровяной пузырь запинает.
На удивление Дерипаска все правильно пишет.
Еще пара-тройка недель и бывшие шутники "вирус атакует только пожилых азиатов" раскупят консервы, антисептики, туалетную бумагу и будут сидеть по домам.
Европа за две недели перешла от единичных случаев к полной блокаде и перегрузке системы здравоохранения.
Не пойму, почему можно считать, что в России будет по-другому, учитывая многочисленные побеги из/игнорирования карантина, и отсутствие карантина в городах кроме Москвы.
Тут недавно была большая статья с графиками, из которой становилось понятно - чего ожидать.
Всем добра, берегите себя и близких.
@Katerina Dunaeva спасибо, что принесла пост. Я тут немношка поправил и добавил всякого. Надеюсь, ты не против