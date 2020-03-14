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Сергей Звезда
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«Очевидно, что страна к эпидемии не готова»: миллиардер Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин Материал редакции

Первый призыв бизнеса к столь радикальным мерам.

58 комментариев
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Один из богатейших бизнесменов России Олег Дерипаска заявил в своём Telegram-канале, что в стране необходимо ввести «полный карантин». Для него стало «очевидным», что Россия сейчас не готова к эпидемии коронавируса Covid-19.

По мнению Дерипаски, в случае потери контроля эпидемия приведёт «к последствиям для власти, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году». Миллиардер заявил, что карантин не будет проявлением паники или «беспомощности общества», а станет единственно правильным решением.

Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски (ВОЗ многократно говорила, что маски за редким исключением не нужны здоровым людям — прим. TJ).

К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании.

Олег Дерипаска

Согласно плану Дерипаски, нужно:

  • «Уже завтра закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней». Выбор временного периода бизнесмен объясняет так: это «минимальный срок для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших, а значит — для эффективности карантина»;
  • Cоздать штаб и «в течение двух дней подготовить все необходимые меры» для обеспечения карантина. В России уже есть оперативный штаб, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, но, вероятно, Дерипаска имеет в виду новую структуру;

Так сложилось, что я, как и другие сотрудники Русала, в 2015 году столкнулся с Эболой в Африке. И только изоляция Гвинеи, а также слаженные действия военных, полиции и российских врачей позволили ее остановить. Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России.

Олег Дерипаска

Российские бизнесмены редко ведут соцсети, в том числе Telegram-каналы. О том, что Дерипаска создал свой, СМИ сообщали в конце января. Миллиардер публично не подтверждал связь с этим каналом, но на него ссылаются многие профильные издания, включая The Bell, Forbes и РБК.

В России пока зарегистрированы 45 заражённых Covid-19, из них 11 выявили 13 марта. В Роспотребнадзоре утверждают, что во всех регионах есть системы для выявления коронавируса. Однако многие из тех, кто вернулся из-за границы в последние недели, рассказывали в СМИ и соцсетях о невозможности провериться на коронавирусную инфекцию.

С такими случаями связано недоверие многих людей к официальным цифрам. Часть полагает, что коронавирус скрывается под другими поставленными диагнозами, например, пневмонией. По данным Росстата, в январе 2020 года заболеваемость пневмонией в Москве выросла на 37% по отношению к 2019 году. Впрочем, речь идёт о 6921 случае против 5058.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Katerina Dunaeva
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58 комментариев
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Берг

26

У моей девушки сегодня утром поднялась температура, появился кашель, насморк и озноб. В итоге самоизолировались, вызвали врача на дом описав всю ситуацию.

В итоге пришла молоденькая фельдшер абсолютно без средств защиты, даже без маски. Никакого диагноза не было поставлено. Прописала противовирусные и ушла. 

И вот я думаю. Она ведь дальше пойдет по вызовам, и есть нехуйственный шанс заразить даже тех людей кто ничем особо не болел. Это пиздец ребятки.

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Берг

Берг
4

И самое поганое в этой ситуации, что у нас у обоих есть ДМС, и мы вполне могли вызвать квалифицрованный медицинский персонал, но к сожалению они не могут делать те самые тесты на которые мы рассчитывали.

Пиздец короче.

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Модный микрофон

Берг
4

вызвать квалифицрованный медицинский персонал

Платный ≠квалифицированный.

Тесты пока в ограниченном количестве  и не доступны частным мед учреждениям. (если в вашем местном инфекционном отделении нет системы тестирования, то ваши анализы для тестирования уезжают в Новосибирск в ГНЦ ВБ «Вектор»).

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Берг

Модный
1

Я знаю про тесты. Поэтому ниже сделал оговорку по этому поводу.

На личном опыте, ранее уже доводилось вызывать врача из частной клиники с примерно такими же симптомами, но у ребенка. И он пришел хотя бы в халате и маске, провел инструктаж, и поставил диагноз. Мне этого хватило как минимум что бы оценить эту помощь как квалифицированную.

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Модный микрофон

Берг
0

он пришел хотя бы в халате и маске, провел инструктаж, и поставил диагноз

Это не критерии квалифицированной помощи, это обычный регламент.

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Берг

Модный
1

который указывает на отношение к своей работе что неявно можно трактовать как квалификацию.

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Модный микрофон

Берг
0

неявно

Эмм, это как? Вы хотите сказать, что выполнение заученного скрипта является свидетельством высокой квалификации? Не могу построить биекцию между вашими рассуждениями))

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Берг

Модный
4

Ну смотри...

Я как человек не обладающий компетенциями в этой области, могу судить о квалификации человека только по косвенным признакам. Соблюдение регламента, норм безопасности, "скрипта", международных лучших практик - один из таких признаков. Как и многие другие косвенные признаки, они в конечном счете выливаются в субъективное представления о компетенциях человека.

Это не творческая профессия, где оценивают только результат. Тут очень важен процесс, регламент и техника безопасности.

P.S. Вы же однозначно можете заявить, что например, пожарный без защитного костюма и кислородного баллона, который бежит в горящее здание, скорее очень херовый пожарный, нежели опытный специалист виртуозно выполняющий свою работу :)

Я не пытался оценить работу девушки из моего поста. Я высказал только своё предположение на основании её пренебрежения техникой безопасности. Она может быть прекрасным специалистом, но выполняет свою работу она крайне пренебрежительно.

Если после "короновирусного" меня она придёт к вашей бабушке, вам не понравится.

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Katerina Dunaeva

Берг
2

Мне кажется, у нас вообще никто не может сделать эти тесты, особенно, если ты почувствовал себя плохо и просто с улицы пришел, а не приехал, например, из Италии.

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Берг

Katerina
1

Для себя я после этого решил никогда, по возможности, не взаимодействовать с бюджетной медициной. Как бы это не звучало, но сейчас она действительно может представлять еще большую опасность чем самолечение. 

Ответить

Katerina Dunaeva

Берг
3

Остается надеяться, как обычно, на авось и на свой иммунитет.

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Заур Зауров

Берг
1

.

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Александр Бунцис

Берг
0

Напиши, пожалуйста, какие противовирусные препараты она вам выписала? Арбидол не бось?

Просто хочу дополнить что нет таких в природе.
Есть там 2-4 но их дают в стационаре/реанимации и имеют тонну побочек. В аптеку можете не идти)

Ответить

Берг

Александр
1

Ингавирин.

Шалфей - для полоскания горла.
Нурофен - если температура будет выше 38,5
И какой-то сироп от кашля (не могу прочитать рецепт)

Ответить

Александр Рыскалов

Берг
0

Амброксол наверное какой. 

Ответить

ouxen

16

хуйня, достаточно всего лишь замалчивать и ставить левые диагнозы и дальше

Ответить

Модный микрофон

ouxen
20

Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию с нефтью, раздавят упрямых арабов. Тогда везде и сформируют медицинский альянс с Европой. Сыворотку изобретут и будут поставлять, коронавирус ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть дома тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят тестирование, как китайским гражданам - каждый будет кататься в тестах. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Просто надо перетерпеть пандемию и все наладится, братка. Не надо протестовать и выходить на митинги. Отсиди свой срок в интернете или просто расслабся, отдохни, накати пивка, бабу в**би в конце концов (не забудь надеть маску). Либеральный режим также являются тиранией, тиранией более тщательно замаскированной, ну в сущности не дарующий свободы.

Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие страной уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горит рубль - значит должен гореть, начали внезапно выкупать Сбербанк - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете россию, все зацветет!
Главное - потерпеть!

Ответить

ouxen

Модный
4

Давно пора!

Ответить

Илья Гераськин

ouxen
5

На шеях

Ответить

ouxen

Илья
2

Пендосов

Ответить

Katerina Dunaeva

Модный
0

так как раз и 2036 год уже настанет

Ответить

Модный микрофон

Katerina
1

20*37*

Ответить

Заур Зауров

ouxen
2

А ведь это наши с вами знакомые все это делают чья-то мать без защиты пациентов принимает на пофиг, чей-то отец дядя друг скажет да ну ерунда и будет дальше ходить больным на работу.

Ответить

ouxen

Заур
1

86% дорогих россиян поэтому и заслуживают жить в дерьме, которое вокруг, но приходится страдать за компанию(

Ответить

Заур Зауров

ouxen
0

Не 76 разве было ?

Ответить

ouxen

Заур
0

на таких масштабах уже не имеет значения(

Ответить

Заур Зауров

ouxen
2
Ответить

Убежденный Макс

5

Откуда Дерипаска знает как выглядит сейчас метро и как там ходят люди?

Ответить

Илья Гераськин

Убежденный
0

Помощника отправил

Ответить

Katerina Dunaeva

Илья
5

рыбку запустил

Ответить

Валерий Колосов

4

К сожалению похоже что уже никто и ничто  не заставит ввести карантин в этой стране. Очень жаль. Держитесь ребята.

Ответить

Vladimir Medvedev

Валерий
0

Шило в мешке не утаишь. У людей, даже самых провластных, всегда есть фига в кармане, что бы они не говорили. Доверия системе нет, это же очевидно. Скрыть вирус не получится, как только пойдут первые серьёзные массовые заболевания, всё посыпется.

Ответить

Валерий Колосов

Vladimir
1

Так поздно уже будет

Ответить

Vladimir Medvedev

Валерий
3

Я к тому, что введут карнтин.. Думаю, даже до начала апреля не дотянут.

Ответить

Денис Ковылин

Валерий
0

Уже поздно.

Ответить

Марк Варламов

0

Да поебать, что он там считает.

Ответить

Марк Варламов

Марк
8

А еще что-то я очень сомневаюсь, что олигарх будет не то что вести сраный телеграмчик, так еще и форматированием текста заниматься. 

Ответить

Станислав Назаров

Марк
5

А что ему еще делать? он же не занимается бизнесом. Сидит на яхте, кушает рыбку, трахает рыбку.... Можно и телегу что-нибудь написать. 

Ответить

Katerina Dunaeva

Марк
0

Как ни странно, но вроде канал действительно принадлежит ему. На него часто ссылаются различные СМИ, типа РБК или Фонтанки. 

Ответить

Заур Зауров

Katerina
1

А что он нам это пишет пусть скидывает в свою "кооперативную" группу.

Ответить

Litnikov Danil

Заур
0

Ошибся чатом мб

Ответить

ouxen

Марк
0

он здесь власть

Ответить

Письменный будильник

1

Пусть рыбку кушает, она от всех болезней помогает.

Ответить

ouxen

Письменный
0

с макарошками?

Ответить

Пожилой Слава

ouxen
3

С пюрешкой. С макарошками рыбку только итальянцы кушают. И посмотрите куда их это завело!

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Чтобы остановить эпидемию коронавируса нужен обычный советский...

Ответить

Станислав Назаров

Evgeniy
4

... диктатор.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Станислав
0

Нет, скорее итальянский, испанский, португальский

Ответить

Рыбный блик

Evgeniy
0

пищалка для жопы

Ответить

Структурный микрофон

1

Люди - новая нефть кек, будете дальше платить нологи. Тут и так почти со всем миром границы закрыли, ВОЗ хвалил Россию, вам не дадут помереть.

Ответить

Michael Artman

1

Автор, маски нужны не для того чтобы защититься от вируса, а чтобы не распространять его.
Тотальное ношение масок помогло в Азии сдержать эпидемию.

Ответить

Evgeny Pakhomov

Michael
0

Это кто Вам такое рассказал? 

Ответить

That cat

0

Тогда точно не нужно, 91 год это лучшее что с Россией случилось.

Ответить

Сергей Васильев

That
1

Паша, тебя же первым гопота, из-за которой ты боишься в магазин сходить, ногами в кровяной пузырь запинает.

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Подождёт 99го

Ответить

Michael Artman

0

На удивление Дерипаска все правильно пишет.
Еще пара-тройка недель и бывшие шутники "вирус атакует только пожилых азиатов" раскупят консервы, антисептики, туалетную бумагу и будут сидеть по домам.
Европа за две недели перешла от единичных случаев к полной блокаде и перегрузке системы здравоохранения.
Не пойму, почему можно считать, что в России будет по-другому, учитывая многочисленные побеги из/игнорирования карантина, и отсутствие карантина в городах кроме Москвы.
Тут недавно была большая статья с графиками, из которой становилось понятно - чего ожидать.
Всем добра, берегите себя и близких.

Ответить

...

0

Мудрые слова!

Ответить

Сергей Звезда

0

@Katerina Dunaeva спасибо, что принесла пост. Я тут немношка поправил и добавил всякого. Надеюсь, ты не против 

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