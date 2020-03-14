Со всем уважением к Microsoft, мой уход из совета директоров ни в коей мере не означает уход из компании. Microsoft навсегда останется важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей [Наделлой] и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании.

Мои ощущения насчёт прогресса компании и пользы, которую она может принести миру, оптимистичнее, чем когда либо.

Я с нетерпением жду следующего этапа как возможности сохранить дружеские и партнёрские отношения, которые значат для меня больше всего, а также продолжать вносить вклад в обе компании, которыми я горжусь, и эффективно расставлять приоритеты в своём стремлении решить одни из самых сложных проблем в мире.