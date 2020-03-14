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Новости
Сергей Звезда
1455

Билл Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft. Он ещё больше времени посвятит благотворительности Материал редакции

Историческое событие в IT.

30 комментариев
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Билл Гейтс Фото Getty Images 

64-летний основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он останется советником генерального директора Сатьи Наделлы и продолжит быть одним из крупнейших акционеров.

Гейтс также вышел из совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway, которая известна в первую очередь за счёт Уоррена Баффета — она владеет компаниями в разных сферах бизнеса, от авиакомпаний до добычи нефти.

В Microsoft отметили, что Гейтс решил посвятить больше времени филантропии, включая сферы здравоохранения, образования и борьбы с изменением климата.

В момент объявления Гейтс опубликовал на LinkedIn заметку Focusing My Time («Сосредоточившись на времени»), в которой подтвердил намерение посвятить себя благотворительности. Он назвал работу в совете директоров Berkshire «одной из величайших наград» и отметил, что «надолго» останется друзьями с главой компании Уорреном Баффетом.

Со всем уважением к Microsoft, мой уход из совета директоров ни в коей мере не означает уход из компании. Microsoft навсегда останется важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей [Наделлой] и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании.

Мои ощущения насчёт прогресса компании и пользы, которую она может принести миру, оптимистичнее, чем когда либо.

Я с нетерпением жду следующего этапа как возможности сохранить дружеские и партнёрские отношения, которые значат для меня больше всего, а также продолжать вносить вклад в обе компании, которыми я горжусь, и эффективно расставлять приоритеты в своём стремлении решить одни из самых сложных проблем в мире.

Билл Гейтс

До 1986 года, когда Microsoft вышла на биржу в 1986 году, Гейтсу принадлежали до 49% компании. После этого и того, как он начал передавать полномочия Стиву Балмеру, он стал сокращать свою долю. По данным FactSet, сейчас Гейтс владеет 1,36% акций. Капитализацию Microsoft СМИ оценивают в 1,2 триллиона долларов, состояние Гейтса — в 102 миллиарда долларов.

Гейтс вместе с Полом Алленом (умер в 2018) основал Microsoft в 1975 году и находился в должности гендиректора до 2000 года. Главой совета директоров он был до 2014 года, пока не решил уделять больше времени благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation.

#новости #microsoft

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30 комментариев
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Владимир Дыркин

18

Уважуха этому человеку.

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Гибкий дебаркадер

Владимир
1

Это не Ксения Собчак.

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Владимир Дыркин

Гибкий
1

Я за Светова топлю

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Kyler

Владимир
1

Даже хуже чем за собчак

Ответить

Tyler Durden

Kyler
1

Почему хуже?

Ответить

Владимир Дыркин

Kyler
0

Расскажи о своих предпочтениях политических

Ответить

Kyler

Владимир
0

Навальный/Яшин/Шульман...

Ответить

Владимир Дыркин

Kyler
0

Все друг друга эти четверо поддерживают и их идеи пересекаются. Вот только Шульман не политик, но я все её выпуски смотрю различные.

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
0

в 2020 топить не за Евгениального

Климов как всегда.

Ответить

Владимир Дыркин

Сергей
0

За кого?

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
2

Через пару лет узнаешь, букашка).

Ответить

Brown Zweig

Владимир
1

Евгений Понабаженов

Ответить

Arthur Sergeev

Владимир
0

Я думаю ему похер на твое уважение.

Ответить

Излишний бас

7

За что вы хейтите Гейтса?

Ответить

Dev

Излишний
1

за винду, только представьте, вот на сколько мир бы был лучше с линукс 

Ответить

Излишний бас

Dev
11

Кто-то мешал?

Ответить

Грамотный огонь

Dev
5

Линакс параша ебаная
(на десктопах)

мир лучше бы не стал

Ответить

Arthur Sergeev

Грамотный
2

Согласен. 30 лет пилят. А итог все теже проблемы. Софт либо корявый, либо старый, либо его вообще нет.

Ответить

Мирослав Язовских

Грамотный
0

Врёшь!

Ответить

Arthur Sergeev

Dev
0

Я думаю, если бы Джобс не устанавливал оверпрайсные цены на свои продукты, продукция эпла давно заменила винду и ibm совместимые пк. А Линукс не нужен.

Ответить

Модный микрофон

Излишний
1

ну эта ёпта типа там винда масдай вся хуйня

Ответить

Сергей Васильев

3

150-летний Билл Гейтс: я ухожу, чтобы помочь искоренить несправедливость во всем мире!
Корановирус: эй, паренек, пссс.

Ответить

Грамотный огонь

2

Вот кому бы обнулить

Ответить

Dev

0

Ушел что бы посвятить больше времени разработке нового вируса

Ответить

Секретный Данила

Dev
1

Coronawindows-11(CoWID-11)

Ответить

ouxen

–6

самые худшие уходят поздно

Ответить

Kyler

ouxen
0

Не было бы его, не было бы Win

Ответить

ouxen

Kyler
–1

и хорошо

Ответить

Kyler

ouxen
0

(нет)

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Timofey

–1
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