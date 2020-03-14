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Историческое событие в IT.
64-летний основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он останется советником генерального директора Сатьи Наделлы и продолжит быть одним из крупнейших акционеров.
Гейтс также вышел из совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway, которая известна в первую очередь за счёт Уоррена Баффета — она владеет компаниями в разных сферах бизнеса, от авиакомпаний до добычи нефти.
В Microsoft отметили, что Гейтс решил посвятить больше времени филантропии, включая сферы здравоохранения, образования и борьбы с изменением климата.
В момент объявления Гейтс опубликовал на LinkedIn заметку Focusing My Time («Сосредоточившись на времени»), в которой подтвердил намерение посвятить себя благотворительности. Он назвал работу в совете директоров Berkshire «одной из величайших наград» и отметил, что «надолго» останется друзьями с главой компании Уорреном Баффетом.
До 1986 года, когда Microsoft вышла на биржу в 1986 году, Гейтсу принадлежали до 49% компании. После этого и того, как он начал передавать полномочия Стиву Балмеру, он стал сокращать свою долю. По данным FactSet, сейчас Гейтс владеет 1,36% акций. Капитализацию Microsoft СМИ оценивают в 1,2 триллиона долларов, состояние Гейтса — в 102 миллиарда долларов.
Гейтс вместе с Полом Алленом (умер в 2018) основал Microsoft в 1975 году и находился в должности гендиректора до 2000 года. Главой совета директоров он был до 2014 года, пока не решил уделять больше времени благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation.
Уважуха этому человеку.
Гибкий дебаркадер
Это не Ксения Собчак.
Я за Светова топлю
Расскажи о своих предпочтениях политических
Все друг друга эти четверо поддерживают и их идеи пересекаются. Вот только Шульман не политик, но я все её выпуски смотрю различные.
в 2020 топить не за Евгениального
Климов как всегда.
За кого?
Грамотный огонь
Линакс параша ебаная
(на десктопах)
мир лучше бы не стал
Согласен. 30 лет пилят. А итог все теже проблемы. Софт либо корявый, либо старый, либо его вообще нет.
Я думаю, если бы Джобс не устанавливал оверпрайсные цены на свои продукты, продукция эпла давно заменила винду и ibm совместимые пк. А Линукс не нужен.
150-летний Билл Гейтс: я ухожу, чтобы помочь искоренить несправедливость во всем мире!
Корановирус: эй, паренек, пссс.
Ушел что бы посвятить больше времени разработке нового вируса
самые худшие уходят поздно