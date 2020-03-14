Прямой эфир
что происходит в интернете
Историческое событие в IT.
64-летний основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он останется советником генерального директора Сатьи Наделлы и продолжит быть одним из крупнейших акционеров.
Гейтс также вышел из совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway, которая известна в первую очередь за счёт Уоррена Баффета — она владеет компаниями в разных сферах бизнеса, от авиакомпаний до добычи нефти.
В Microsoft отметили, что Гейтс решил посвятить больше времени филантропии, включая сферы здравоохранения, образования и борьбы с изменением климата.
В момент объявления Гейтс опубликовал на LinkedIn заметку Focusing My Time («Сосредоточившись на времени»), в которой подтвердил намерение посвятить себя благотворительности. Он назвал работу в совете директоров Berkshire «одной из величайших наград» и отметил, что «надолго» останется друзьями с главой компании Уорреном Баффетом.
До 1986 года, когда Microsoft вышла на биржу в 1986 году, Гейтсу принадлежат до 49% акций компании. После этого и того, как он начал передавать полномочия Стиву Балмеру, он стал сокращать свою долю. По данным FactSet, сейчас Гейтс владеет 1,36% акций. Капитализацию Microsoft СМИ оценивают в 1,2 триллиона долларов, состояние Гейтса — в 102 миллиарда долларов.
Гейтс вместе с Полом Алленом (умер в 2018) основал Microsoft в 1975 году и находился в должности гендиректора до 2000 года. Главой совета директоров он был до 2014 года, пока не решил уделять больше времени благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation.
Уважуха этому человеку.
150-летний Билл Гейтс: я ухожу, чтобы помочь искоренить несправедливость во всем мире!
Корановирус: эй, паренек, пссс.