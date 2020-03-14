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Новости
Сергей Звезда
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Билл Гейтс ушёл из советов директоров Microsoft. Он полностью посвятит себя благотворительности Материал редакции

Историческое событие в IT.

10 комментариев
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Билл Гейтс Фото Getty Images 

64-летний основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он останется советником генерального директора Сатьи Наделлы и продолжит быть одним из крупнейших акционеров.

Гейтс также вышел из совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway, которая известна в первую очередь за счёт Уоррена Баффета — она владеет компаниями в разных сферах бизнеса, от авиакомпаний до добычи нефти.

В Microsoft отметили, что Гейтс решил посвятить больше времени филантропии, включая сферы здравоохранения, образования и борьбы с изменением климата.

В момент объявления Гейтс опубликовал на LinkedIn заметку Focusing My Time («Сосредоточившись на времени»), в которой подтвердил намерение посвятить себя благотворительности. Он назвал работу в совете директоров Berkshire «одной из величайших наград» и отметил, что «надолго» останется друзьями с главой компании Уорреном Баффетом.

Если же говорить о Microsoft, то уход из совета директоров ни в коем случае не означает уход из компании. Microsoft навсегда останется важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей [Наделлой] и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании. Мои ощущения насчёт прогресса компании и пользы, которую она может принести миру, оптимистичнее, чем когда либо.

Я с нетерпением жду следующего этапа как возможности сохранить дружеские и партнёрские отношения, которые для меня важнее всего, а также продолжать вносить свой вклад в две компании, которыми я горжусь, и эффективно расставлять приоритеты в своём стремлении решить одни из самых сложных проблем в мире.

Билл Гейтс

До 1986 года, когда Microsoft вышла на биржу в 1986 году, Гейтсу принадлежат до 49% акций компании. После этого и того, как он начал передавать полномочия Стиву Балмеру, он стал сокращать свою долю. По данным FactSet, сейчас Гейтс владеет 1,36% акций. Капитализацию Microsoft СМИ оценивают в 1,2 триллиона долларов, состояние Гейтса — в 102 миллиарда долларов.

Гейтс вместе с Полом Алленом (умер в 2018) основал Microsoft в 1975 году и находился в должности гендиректора до 2000 года. Главой совета директоров он был до 2014 года, пока не решил уделять больше времени благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation.

#новости #microsoft

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10 комментариев
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Внезапный велосипед

3

За что вы хейтите Гейтса?

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Dev

Внезапный
0

за винду, только представьте, вот на сколько мир бы был лучше с линукс 

Ответить

Внезапный велосипед

Dev
1

Кто-то мешал?

Ответить

Нефтяной чувак

Внезапный
0

ну эта ёпта типа там винда масдай вся хуйня

Ответить

Владимир Дыркин

3

Уважуха этому человеку.

Ответить

Лекарственный жар

Владимир
0

Это не Ксения Собчак.

Ответить

Сергей Васильев

2

150-летний Билл Гейтс: я ухожу, чтобы помочь искоренить несправедливость во всем мире!
Корановирус: эй, паренек, пссс.

Ответить

Прогрессивный шмель

0

Вот кому бы обнулить

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ouxen

–1

самые худшие уходят поздно

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Dev

–1

Ушел что бы посвятить больше времени разработке нового вируса

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