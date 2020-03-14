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Разработкой сайта занимается другая компания, и до общенационального ему ещё далеко.
13 марта на пресс-конференции в Вашингтоне Дональд Трамп не только объявил чрезвычайное положение в США, но и сообщил, что Google и американское правительство работают над созданием общенационального сайта, который позволит пользователям самостоятельно проверить, есть ли у них симптомы коронавируса. Трамп отметил, что сайт будет готов «очень скоро» и он покроет всю страну.
Через несколько часов Google опубликовала официальное заявление о том, что работой над подобным сайтом занимается другая компания — Verily. Это исследовательская организация в составе Alphabet Inc., также владеющей Google. Verily занимается медико-технологическими исследованиями и медицинскими разработками.
Кроме того, в заявлении говорится, что сайт находится «на ранней стадии» разработки. А после запуска воспользоваться им смогут только жители области залива Сан-Франциско — им будут подсказывать, куда обращаться за тестированием.
Как рассказала The Verge руководитель отдела коммуникаций Verily Кэролин Ван, изначально сайт был предназначен для работников системы здравоохранения. Его не планировали делать публичным. Но после объявления Трампа Verily решила дать доступ к сайту широкой публике. В компании надеются, что «со временем» сервис расширится и охватит не только область залива.
Это исследовательская организация в составе Alphabet Inc.,
Мда, жёлтенько вышло.