Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Anna Begiashvili
1056

В московских школах ввели свободное посещение из-за вспышки коронавируса Материал редакции

Собянин признал Covid-19 «обстоятельством непреодолимой силы».

3 комментария
В закладки

Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры в борьбе с распространением коронавируса. Введённый из-за него режим повышенной готовности официально признали «обстоятельством непреодолимой силы».

С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ. «Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — заявил Собянин.

Занятия в школах продолжатся, но для детей, которых временно оттуда заберут, администрации учебных заведений должны обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.

Ранее стало известно, что частные школы Москвы уйдут на двухнедельный карантин. 229 негосударственных учреждений получили соответствующую рекомендацию от городского департамента образования и науки.

Кроме того, сообщил мэр, режим обязательной самоизоляции на дому теперь распространяется не только для граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, но и для совместно проживающих с ними лиц.

#новости #covid19 #москва #образование

Новости
Подписан
Отписаться
Билл Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft. Он ещё больше времени посвятит благотворительности
Историческое событие в IT.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","covid19"], "comments": 3, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 150059, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 14 Mar 2020 10:12:32 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 150059, "author_id": 155145, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/150059\/get","add":"\/comments\/150059\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/150059"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Блестящий колос

5

Тем временем в регионах

Ответить

Sergey Lukianov

3

Неделя школьников на ТЖ. Количество комментариев увеличивается втрое

Ответить

Письменный будильник

0

"...но и для совместно проживающих с ними лиц."
Помогу получить отпуск на две недели. Недорого.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
"Я пожалела, что открыла дверь": за что Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
12 дней допроса, 27 свидетелей, 5 дней на размышления для жюри присяжных, и 2 обвинительных приговора: Харви Вайнштейн приговорен к 23-м годам заключения. Разбираем как, и за что суд вынес такой жесткий приговор.
208
Музыка
Little Big показала песню и клип «Uno» для «Евровидения-2020»
Премьера состоялась на «Вечернем Урганте».
118
Разборы
«Мы не должны лишать себя возможности президентства Путина»: как на ТВ оправдывают поправку об обнулении сроков
Единственного, кто назвал происходящее «государственным переворотом», всячески сбивали, а потом отозвали приглашение на следующее шоу.
161
Популярное за три дня
Новости
Независимый депутат пришла в Мосгордуму в футболке «Öбнулись» и раскритиковала Путина. В ответ её осудили за футболку
Один из депутатов посчитал, что надпись отражает психологическое состояние Дарьи Бесединой.
164
Интернет
Рыбак из мема «Бать, тебе нормально?» похудел на 100 килограммов — и снова стал героем соцсетей
В 2014 году Сергей Кузнецов прославился тем, что в нетрезвом виде уснул на льду. Шесть лет спустя он рассказал, как взял себя в руки после смерти родных.
52
Разборы
Короткий разбор основных вопросов про COVID-19
С чего паника — это же просто грипп?
124

Прямой эфир

Иван Прохоров

Задержаны участники пикетов…

Dev

Билл Гейтс ушёл из совета…

Konstantin Tsevelev

Задержаны участники пикетов…

Новая папка

«Очевидно, что страна к…

George Weiller

«Очевидно, что страна к…

Sergey Lukianov

В московских школах ввели…

Alex Dark

Задержаны участники пикетов…

Mikhail Lukup

В московских школах ввели…

Sam Lowry

Паблик: Иллюстрации из…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "81061469" }