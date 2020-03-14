Собянин признал Covid-19 «обстоятельством непреодолимой силы».

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Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры в борьбе с распространением коронавируса. Введённый из-за него режим повышенной готовности официально признали «обстоятельством непреодолимой силы».

С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ. «Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — заявил Собянин.

Занятия в школах продолжатся, но для детей, которых временно оттуда заберут, администрации учебных заведений должны обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.

Ранее стало известно, что частные школы Москвы уйдут на двухнедельный карантин. 229 негосударственных учреждений получили соответствующую рекомендацию от городского департамента образования и науки.