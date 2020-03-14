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Собянин признал Covid-19 «обстоятельством непреодолимой силы».
Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры в борьбе с распространением коронавируса. Введённый из-за него режим повышенной готовности официально признали «обстоятельством непреодолимой силы».
С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ. «Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — заявил Собянин.
Занятия в школах продолжатся, но для детей, которых временно оттуда заберут, администрации учебных заведений должны обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.
Ранее стало известно, что частные школы Москвы уйдут на двухнедельный карантин. 229 негосударственных учреждений получили соответствующую рекомендацию от городского департамента образования и науки.
Кроме того, сообщил мэр, режим обязательной самоизоляции на дому теперь распространяется не только для граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, но и для совместно проживающих с ними лиц.
Обновление от 11:00. Свободное посещение школ ввели и в Подмосковье. Губернатор Московской области также запретил проводить в регионе массовые мероприятия.
Неделя школьников на ТЖ. Количество комментариев увеличивается втрое
Хотел пошутить то же самое, но про сервера Доты (или во что там сейчас школие играет)
Фортнайт
Разбираешься а школьниках?
Вертикальный чувак
Приходится
Я думал все уже слезли с иглы фортнайта и пересели на апех
У них же характеры поганые. Толи дело школьни... тьфу извините.
Объясните шутку плес
Мои шутки делятся только на две части - про Сталина, и про школьниц.
Насьте
(Преходиться)
тощно бит инде!
Менә бу әйе
Мяя щяп!
Узнала, согласна?
Собянин принял полумеру, чтобы не дай бох не показалось, что решение появилось после твита Навального)
А смысл вводить свободное посещение, если надо закрывать школы на карантин? Т.е. кто то дома будет учиться, кто то в школе, понятно, что школы это как либо контролировать не будут, в итоге 80% будут в школу ходить, потому что так проще. Так как обучение двигается вперёд, как сдавать контрольные не посещая школу, не переводя ребёнка на домашнее обучение?
Какое то полурешение, мне так кажется, что родители и сами могли забрать детей из школ, и без Собянина, если была бы доступная информация подробная информация про заболевания и его масштабы.
Нормальное решение. Свободное посещение часто вводится в период морозов (правда не в этом году). Материал для самоподготовки будет выкладываться в электронный дневник. Плюс в Москве еще есть материалы МЭШ. Минусы всего этого, что это все не заменит полноценного обучения.
Это называется, решайте сами, я вам ничего не запрещаю. Но карантин объявлять я не буду, ибо старшие товарищи не поймут. Если бы он не сделал это заявление, ничего бы не поменялось.
Без свободного посещения родителям бы пришлось каким-то образом оправдывать отсутствие школьника на уроках. Ибо этим нарушается его право на образование.
Самоизоляция не подходит?
При соответствующей справочке. Школа как часть российского государства любит бюрократию.
Ок, допустим дело в бумажках. НО учителя всё равно к детям будут домой ходить, ну чтобы узнать, что делает ученик, оценки как то проставить, опросить. Или теперь всё по скайпу и через контрольные тесты онлайн делается?
Конечно через Скайп и онлайн тесты. Просто ко всем 30 человекам физически не пройтись.
А эта система как то описана, существует? Или каждый на своё усмотрение?
Как это будет в Москве я только могу предположить, но у нас при свободном посещении дети сами изучают материал, а затем сдают в школе.
Окей, раздвигай ягодицы.
Это конечно прекрасно, но без транспорта имхо бессмысленно. По дороге на работу пол Москвы обнимается