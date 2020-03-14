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Anna Begiashvili
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В школах Москвы и Подмосковья ввели свободное посещение из-за вспышки коронавируса Материал редакции

Собянин признал Covid-19 «обстоятельством непреодолимой силы».

44 комментария
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры в борьбе с распространением коронавируса. Введённый из-за него режим повышенной готовности официально признали «обстоятельством непреодолимой силы».

С 16 марта в Москве вводится свободное посещение школ. «Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — заявил Собянин.

Занятия в школах продолжатся, но для детей, которых временно оттуда заберут, администрации учебных заведений должны обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.

Ранее стало известно, что частные школы Москвы уйдут на двухнедельный карантин. 229 негосударственных учреждений получили соответствующую рекомендацию от городского департамента образования и науки.

Кроме того, сообщил мэр, режим обязательной самоизоляции на дому теперь распространяется не только для граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, но и для совместно проживающих с ними лиц.

Обновление от 11:00. Свободное посещение школ ввели и в Подмосковье. Губернатор Московской области также запретил проводить в регионе массовые мероприятия.

#новости #covid19 #москва #образование

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44 комментария
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Блестящий колос

15

Тем временем в регионах

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Озорной Лис

Блестящий
2
Ответить

Sergey Lukianov

11

Неделя школьников на ТЖ. Количество комментариев увеличивается втрое

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Marat Khamadeev

Sergey
1

Хотел пошутить то же самое, но про сервера Доты (или во что там сейчас школие играет)

Ответить

Вертикальный чувак

Marat
4

Фортнайт

Ответить

Litnikov Danil

Вертикальный
1

Разбираешься а школьниках?

Ответить

Вертикальный чувак

Litnikov
0

Приходится

Ответить

Litnikov Danil

Вертика…
0

Я думал все уже слезли с иглы фортнайта и пересели на апех

Ответить

Романтический

Litnikov
3

Если Апех, то только Твин

Ответить

Вертикальный

Litnikov
0

Одношкольственно

Ответить

Alexei Kuksin

Вертика…
1

У них же характеры поганые. Толи дело школьни... тьфу извините. 

Ответить

Вертикальный

Alexei
0

Объясните шутку плес

Ответить

Alexei Kuksin

Вертика…
0

Мои шутки делятся только на две части - про Сталина, и про школьниц.

Ответить

Вертикальный

Alexei
1

Однажды в студеную зимнюю пору
Сталин прилип шинелью к забору

Ответить

Романтический

Вертика…
0

Насьте
(Преходиться)

Ответить

Marat Khamadeev

Романти…
1

 Насьте

Потолок покрасьте

говорит Настя бригаде отделочников

Ответить

Marat Khamadeev

Вертикальный
0

тощно бит инде!

Ответить

Вертикальный чувак

Marat
0

Менә бу әйе

Ответить

Marat Khamadeev

Вертика…
1

https://leonardo.osnova.io/63802587-b9aa-090e-5e36-a31d15ddfb18/

Ответить

Вертикальный

Marat
0

Мяя щяп!

Ответить

Marat Khamadeev

Вертика…
0

Узнала, согласна?

Ответить

Вертикальный

Marat
0

Әйе-әйе-әйе-әйе-әйе

Ответить

Романтический

Вертика…
0

Уый цытæ фыссут?

Ответить

Вертикальный

Романти…
1

Йæ къух кæмæн амыдта, уый-иу нывонд- кусарт дæр акодта — фыр.

Ответить

Романтический

Вертика…
0

Была эта книга, в восьмом классе по ней изучали культуру и традиции осетин (урок так назывался)

Ответить

Глобальный бас

4

Навальный влиятельный.

Ответить

Глобальный бас

Глобальный
5

Собянин принял полумеру, чтобы не дай бох не показалось, что решение появилось после твита Навального)

Ответить

Litnikov Danil

Глобальный
1

Собянин пешка Навального

Ответить

Vitalii Nechaev

4

А смысл вводить свободное посещение, если надо закрывать школы на карантин? Т.е. кто то дома будет учиться, кто то в школе, понятно, что школы это как либо контролировать не будут, в итоге 80% будут в школу ходить, потому что так проще. Так как обучение двигается вперёд, как сдавать контрольные не посещая школу, не переводя ребёнка на домашнее обучение?

Какое то полурешение, мне так кажется, что родители и сами могли забрать детей из школ, и без Собянина, если была бы доступная информация подробная информация про заболевания и его масштабы.

Ответить

Alexei Kuksin

Vitalii
0

Нормальное решение. Свободное посещение часто вводится в период морозов (правда не в этом году). Материал для самоподготовки будет выкладываться в электронный дневник. Плюс в Москве еще есть материалы МЭШ. Минусы всего этого, что это все не заменит полноценного обучения.

Ответить

Vitalii Nechaev

Alexei
0

Это называется, решайте сами, я вам ничего не запрещаю. Но карантин объявлять я не буду, ибо старшие товарищи не поймут. Если бы он не сделал это заявление, ничего бы не поменялось. 

Ответить

Alexei Kuksin

Vitalii
0

Без свободного посещения родителям бы пришлось каким-то образом оправдывать отсутствие школьника на уроках. Ибо этим нарушается его право на образование. 

Ответить

Vitalii Nechaev

Alexei
0

Самоизоляция не подходит? 

Ответить

Alexei Kuksin

Vitalii
0

При соответствующей справочке. Школа как часть российского государства любит бюрократию.

Ответить

Vitalii Nechaev

Alexei
0

Ок, допустим дело в бумажках. НО учителя всё равно к детям будут домой ходить, ну чтобы узнать, что делает ученик, оценки как то проставить, опросить. Или теперь всё по скайпу и через контрольные тесты онлайн делается?

Ответить

Alexei Kuksin

Vitalii
0

Конечно  через Скайп и онлайн тесты. Просто ко всем 30 человекам физически не пройтись.

Ответить

Vitalii Nechaev

Alexei
0

А эта система как то описана, существует? Или каждый на своё усмотрение?

Ответить

Alexei Kuksin

Vitalii
0

Как это будет в Москве я только могу предположить, но у нас при свободном посещении дети сами изучают материал, а затем сдают в школе.

Ответить

Письменный будильник

1

"...но и для совместно проживающих с ними лиц."
Помогу получить отпуск на две недели. Недорого.

Ответить

Сергей Лукин

Письменный
0

Окей, раздвигай ягодицы.

Ответить

Письменный будильник

Сергей
0

Это не по моей части.

Ответить

Глобальный бас

–2

Ставьте лайк, если хотите, чтобы ваши бабушка и дедушка не заболели коронавирусом.

Ответить

Глобальный бас

Глобальный
–1

Суууук((

Ответить

Litnikov Danil

0

Это конечно прекрасно, но без транспорта имхо бессмысленно. По дороге на работу пол Москвы обнимается

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