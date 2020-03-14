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Новости
Anna Begiashvili
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Магазины Apple закрылись во всех странах, кроме Китая Материал редакции

До 27 марта.

6 комментариев
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Из-за вспышки Covid-19 Apple закрывает свои розничные магазины до 27 марта. Это касается всех стран, кроме Китая, сообщил генеральный директор компании Тим Кук.

К 13 марта 42 магазина производителя в Китае возобновили работу, которая была приостановлена в начале февраля. «Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов», — заявили в Apple.

Сотрудникам компании порекомендовали перейти на дистанционную работу. Работникам закрывшихся магазинов, которые получают почасовую оплату, продолжат платить во время двухнедельного карантина.

13 марта Apple перевела конференцию для разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формат. Впервые в истории мероприятие пройдёт только в режиме онлайн-трансляции.

Apple перевела конференцию для разработчиков…
Впервые в истории она пройдёт только в режиме онлайн-трансляции.
tjournal.ru

#новости #covid19 #apple #технологии

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6 комментариев
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Неолд

3

До 27 марта.

Жаль

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Локальный паркур

Неолд
3

Ля че делать, как жить теперь(

Ответить

Тактический волк

1

В России тоже? Oh, wait...

Ответить

Tim Moore

0

В какую же церковь я теперь должен ходить???

Ответить

Веталь Жуйков

0

Вы серьезно? Да насрать,  нашли из за чего расстраиваться.

Ответить

Vladimir Medvedev

0

>Работникам закрывшихся магазинов, которые получают почасовую оплату, продолжат платить во время двухнедельного карантина.

Здоровая ситуация

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