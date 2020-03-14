Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Anna Begiashvili
3753

Путин подписал закон о поправках в Конституцию Материал редакции

До голосования закону осталось пройти одну инстанцию — Конституционный суд.

42 комментария
В закладки

Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее закон был одобрен Госдумой, Советом Федерации и парламентами всех российских регионов. После подписания президентом документ направят для проверки в Конституционный суд.

Среди предложенных поправок добавление в Конституцию упоминания бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому. По предложению депутата Валентины Терешковой в закон добавили поправку об обнулении президентских сроков. Путин согласился с этим, заявив, что поправку примут только после одобрения Конституционным судом и российским народом.

Общероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля. В бюллетене будет один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?», выбрать можно между вариантами — «Да» или «Нет».

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#конституция #путин

Новости
Подписан
Отписаться
У здания ФСБ на Лубянке задержали участников акции против политических репрессий
Пикетирующие окружили здание «живой цепью».
1
30
Реклама на TJ
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 42, "likes": 30, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 150101, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 14 Mar 2020 14:00:46 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 150101, "author_id": 155145, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/150101\/get","add":"\/comments\/150101\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/150101"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Mezzo Deesa

45

ЛАДНО УГОВОРИЛИ

Ответить

Армейский Никита

Mezzo
34

Ну, раз уж простые люди просят.

Ответить

Леонид Федотов

9

Вот будет внезапно, если конституционный суд откажется от поправок

Ответить

Леонид Федотов

Леонид
92

Хотя о чем это я

Ответить

Litnikov Danil

12

Как же эпично будет, если конституционный суд пошлет всех в жопу и отклонит

Ответить

Lofoten Forsake

Litnikov
44

Даже Толкин такое не смог бы нафантазировать. 

Ответить

Litnikov Danil

Lofoten
2

Поправка Всевластия

Ответить

Роман Матречко

Litnikov
22

В КС всем заправляет Зорькин, одна из главных путинских проституток, в свое время одобрившая приоритет национального права над международным, таким образом по сути отправив любые нормы международного права в мусорное ведро
Да и в принципе на постоянке насасывающий нынешней власти
Так что скорее по Земле ебанет метеорит в день референдума чем КС будет против

Ответить

Litnikov Danil

Роман
9

Причем тот же самый Зорькин практически послал в жепу Ельцина в свое время. Время не щадит ни космонавтов, ни судей

Ответить

Погибший ихтиандр

Litnikov
1

Жаль, что этого не произойдет

Ответить

Sam Gold

Litnikov
1

Не будет такого

Ответить

nadav tayzland

Litnikov
1

Это если бы там был Чак Норрис

Ответить

Погибший ихтиандр

23

Терешкова дергает за ниточки марионеточного президента

Ответить

Последний волк

Погибший
1

из Космоса 

Ответить

Влюбленный пистолет

22

Бедный Путин, пришлось самому придумать законы, самому их предложить и самому же их одобрить. Осталось только самому за них проголосовать и снова придётся быть президентом...

Ответить

Алмаз Ахметзянов

12

Какая же чушь - сам сидишь у власти и одобряешь поправки которые позволят тебе продолжать сидеть у власти. Звучит также смешно как увеличивать себе зарплату (хотя у нас и такое было)
А теперь ещё и формальные проверки и голосования (которые естественно ни на что не повлияют)

Ответить

Погибший ихтиандр

Алмаз
6

Ну, это как депутаты регулярно голосующие за повышение собственной зарплаты. Так у нас все устроено от президента до главврача в селе Кукуево.

Ответить

Алмаз Ахметзянов

Погибший
7

Всё ещё помню

Ответить

Litnikov Danil

9

Хех, даже до 16 марта не дотерпели, как хотели

Ответить

Последний волк

7

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Вот это поворот! Да ладно!!! Я шоке, девочки! 

Ответить

Михаил Подивилов

5

Один лайк и я подпишу закон о поправках в Конституцию

Ответить

No Name

Михаил
3

Уговорил

Ответить

Михаил Подивилов

Михаил
1

Окей

Ответить

No Name

4

В КС одобрят, а за вас по телевизору уже проголосовали: по опросам 76% (146%) за, 1% против (всякие овальные там), а 23% воздержались (примерные цифры. И так понятно, что большая часть населения "одобрила")

Ответить

Сергей Мухин

No
1

Понятно что с поправками на 2020 нужно выпускать в 2019, а как еще?

Ответить

No Name

Сергей
0

Но с какими поправками (может, я в танке и были еще какие-то поправки)

Ответить

Andrew Kostin

No
3

Здесь имеется в виду, что на данный момент (2020 год) эта конституция содержит все предыдущие поправки и является действующей.

Ответить

No Name

Andrew
1

Понял. Благодарю за информацию

Ответить

Сергей Мухин

No
0

Точка актуальности? Может я не следил за поправками.

Ответить

Михаил Филиппов

3

Сам поднял вопрос, сам подписал поправки, чтобы ещё на два срока остаться, сам передал, сам поддержит, мне кажется можно не идти на референдум, я думаю Путин сам справится и сам за свои поправки проголосует

Ответить

That cat

2

Что-то про святость поебды забыли, её же тоже обсуждать ни в каком ключе кроме как в просоветском нельзя.

Ответить

Пищевой браслет

1
Ответить

Определенный кубок

1

Театр одного актёра)

Ответить

Максим Qa

0

Вопрос: а он, вообще, право вносить поправки в Конституцию имеет? Мне кажется, что нет.

Ответить

Litnikov Danil

Максим
1

Имеет, право законодательной инициативы у президента появилось догадайся-при-каком-президенте

Ответить

Da Rina

0

Конституционный суд, ну позязя... дайте надежду.

Ответить

Комментарий удален

Михаил Подивилов

0

Nuff said

Ответить

Блестящий колос

0

Вспоминаются кадры с инаугурации Трампа под музыку Селин Дион

Ответить

Пищевой браслет

0
Ответить

Spect

Пищевой
0

Зачем этот видос скидывают под каждой новостью?

Ответить

Kyler

0

Он там без выходных что-ли работает?

Ответить

Марат Хачиров

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Игрок НБА потрогал все микрофоны, посмеявшись над опасностью коронавируса. Через два дня у него обнаружили коронавирус
После того, как баскетболист сдал положительный тест, НБА приостановила весь сезон.
111
Новости
«Очевидно, что страна к эпидемии не готова»: миллиардер Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Первый призыв бизнеса к столь радикальным мерам.
155
Музыка
Little Big показала песню и клип «Uno» для «Евровидения-2020»
Премьера состоялась на «Вечернем Урганте».
118
Популярное за три дня
Интернет
Рыбак из мема «Бать, тебе нормально?» похудел на 100 килограммов — и снова стал героем соцсетей
В 2014 году Сергей Кузнецов прославился тем, что в нетрезвом виде уснул на льду. Шесть лет спустя он рассказал, как взял себя в руки после смерти родных.
52
Разборы
Короткий разбор основных вопросов про COVID-19
С чего паника — это же просто грипп?
124
Интернет
Игрок НБА потрогал все микрофоны, посмеявшись над опасностью коронавируса. Через два дня у него обнаружили коронавирус
После того, как баскетболист сдал положительный тест, НБА приостановила весь сезон.
111

Прямой эфир

dmzkrsk

Экс-депутаты от "Единой России…

Марат Хачиров

Путин подписал закон о…

Brown Zweig

У здания ФСБ на Лубянке…

Константин Дараган

Запись в подсайте Twitter

Mykola Glushchenko

Экс-депутаты от "Единой России…

Тимур Петров

Запись в подсайте Twitter

Alexander Rodionov

От Турина до Сицилии…

Полуэкт Полуэктович

В Москве откроют «Чифирную». В…

Yaroslav Maltsev

Запись в подсайте Twitter

Екатерина Ступина

«Обещание быстрого результата…

Андрюха Глушков

«Скоро умрёт последний кот…

Александра…

Путин подписал закон о…

Митя Простомолотов

Инженеры придумали…

Zero-zero-one

У здания ФСБ на Лубянке…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "81061469" }