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До голосования закону осталось пройти одну инстанцию — Конституционный суд.
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее закон был одобрен Госдумой, Советом Федерации и парламентами всех российских регионов. После подписания президентом документ направят для проверки в Конституционный суд.
Среди предложенных поправок добавление в Конституцию упоминания бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому. По предложению депутата Валентины Терешковой в закон добавили поправку об обнулении президентских сроков. Путин согласился с этим, заявив, что поправку примут только после одобрения Конституционным судом и российским народом.
Общероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля. В бюллетене будет один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?», выбрать можно между вариантами — «Да» или «Нет».
ЛАДНО УГОВОРИЛИ
Вот будет внезапно, если конституционный суд откажется от поправок
Как же эпично будет, если конституционный суд пошлет всех в жопу и отклонит
Даже Толкин такое не смог бы нафантазировать.
В КС всем заправляет Зорькин, одна из главных путинских проституток, в свое время одобрившая приоритет национального права над международным, таким образом по сути отправив любые нормы международного права в мусорное ведро
Да и в принципе на постоянке насасывающий нынешней власти
Так что скорее по Земле ебанет метеорит в день референдума чем КС будет против
Причем тот же самый Зорькин практически послал в жепу Ельцина в свое время. Время не щадит ни космонавтов, ни судей
Какая же чушь - сам сидишь у власти и одобряешь поправки которые позволят тебе продолжать сидеть у власти. Звучит также смешно как увеличивать себе зарплату (хотя у нас и такое было)
А теперь ещё и формальные проверки и голосования (которые естественно ни на что не повлияют)
Погибший ихтиандр
Ну, это как депутаты регулярно голосующие за повышение собственной зарплаты. Так у нас все устроено от президента до главврача в селе Кукуево.
Один лайк и я подпишу закон о поправках в Конституцию
В КС одобрят, а за вас по телевизору уже проголосовали: по опросам 76% (146%) за, 1% против (всякие овальные там), а 23% воздержались (примерные цифры. И так понятно, что большая часть населения "одобрила")
Понятно что с поправками на 2020 нужно выпускать в 2019, а как еще?
Здесь имеется в виду, что на данный момент (2020 год) эта конституция содержит все предыдущие поправки и является действующей.
Сам поднял вопрос, сам подписал поправки, чтобы ещё на два срока остаться, сам передал, сам поддержит, мне кажется можно не идти на референдум, я думаю Путин сам справится и сам за свои поправки проголосует
Что-то про святость поебды забыли, её же тоже обсуждать ни в каком ключе кроме как в просоветском нельзя.
Вопрос: а он, вообще, право вносить поправки в Конституцию имеет? Мне кажется, что нет.
Имеет, право законодательной инициативы у президента появилось догадайся-при-каком-президенте
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