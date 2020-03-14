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Anna Begiashvili
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Свободное посещение в школах, больницы на карантине и 59 заражённых в России. Главное о коронавирусе за день Материал редакции

Дайджест от 14 марта.

Редакция TJ продолжает собирать все последние новости о распространении и последствиях Covid-19 в ежевечернем дайджесте.

  • Свежие данные по миру: 144 657 заражённых, 5280 погибших;
  • За сутки в России выявили ещё 14 случаев заражения Covid-19. Число заразившихся достигло 59 человек. Среди них 56 граждан России, два китайца и один итальянец;
  • Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал сократить количество массовых мероприятий в регионах, усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах, ввести 14-дневный карантин для людей, приехавших из стран с сильным распространением вируса, по всей России и дополнить права главного санитарного врача, чтобы тот мог обязать пациентов находиться на домашнем карантине;
  • Московские больницы, подведомственные департаменту здравоохранения, закрыли для посетителей. Корпус московского роддома номер 8 перепрофилируют в стационар для приёма пациентов с коронавирусом;
  • В школах Москвы и Подмосковья ввели свободное посещение. Минпросвещения рекомендовало регионам России при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение;
  • С 15 марта Россия приостановит пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы;
  • Российским сенаторам запретили выезжать за границу. В Совфеде ввели специальные меры: входящих в здание поверяют тепловизорами и просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью;
  • Троих депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия», а также их помощников и водителей отправили на карантин. По данным Znak.com, кабинеты парламентариев опечатают и проведут там дезинфекцию;
  • Миллиардер Олег Дерипаска первым из российских бизнесменов призвал ввести в России полный карантин;
  • Магазины Apple на две недели закрылись во всех странах, кроме Китая;
  • Владимир Зеленский объявил о полном закрытии границ Украины с 17 марта и призвал украинцев вернуться в страну в ближайшие три дня;
  • В Белоруссии выявили Covid-19 ещё у пяти человек. По официальным данным, в стране сейчас 27 заразившихся;
  • Со вчерашнего вечера в США действует режим чрезвычайного положения;
  • В американском штате Луизиана отложили первичные выборы (праймериз), которые должны были пройти 4 апреля;
  • Интернет-провайдеры США временно не будут отключать пользователей за неуплату. Они отменяют ограничения трафика на время пандемии;
  • Сотрудники штаб-квартиры ООН перешли на удалённую работу;
  • Netflix приостановил работу над всеми проектами в США и Канаде, как и студия Universal;
  • Финский хоккейный клуб «Йокерит» решил сняться с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги, которая пока не приостановила матчи.
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#covid19 #дайджест

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19 комментариев
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Wlad Richter

3

Считаю важным самоизолироваться от новостей про коронавирус.

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Головной томагавк_два

Wlad
6

Хэштэг -> игнорировать 
заебали ныть 

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Kat Vance

Wlad
1

Только если ты никуда не ездишь и не планируешь и никто из твоих знакомых никуда не ездит, ничего никуда не возит, ни с кем не торгует и не планирует.

У меня вот от закрытых границ и отмененного всего щас полыхает пиздец как.

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Значительный будильник

Kat
0

Ты его создал?

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Kat Vance

Значительный
1

Я понимаю что иначе глобальные эпидемии не попячить. Но сидеть бомбить от того что эта корона мне СОВСЕМ НЕВОВРЕМЯ это ведь не мешает.

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Значительный будильник

Kat
1

На самом деле, понимаю тебя. Я тоже только заимел силы и собрался было поднять жопу со стула, как тут эта хуита бац на весь мир.

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Влюбленный пистолет

3

В Совфеде ввели специальные меры: входящих в здание поверяют тепловизорами и просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью

А вот и меры по защите солнцеликого.

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Принципиальный корабль

2

Ну пизда, почему о Польше ни слова? У нас тут очень классные методы борьбы и своевременный карантин между прочим!

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Kat Vance

Принципиальный
1

Чел, если так печёт, кнопочка "написать" справа вверху, чел.

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Принципиальный корабль

Kat
0

В редакторские подсайты пишут редакция и попса. Настоящие рок-н-рольщики хуярят в личные блоги и юзерские подсайты. В своем блоге я уже подробно все рассписал, чел.

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Головной томагавк_два

Принципиальный
0

В Польше значит повезло, если это не сарказм был)
я тут на днях ангиной заболел, пришёл в больницу, так у меня ни вопросов про путешествия не было, про родственников ни слова не спросили. И на основе визуального осмотра поставили диагноз

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Константин Курасов

1

Смертность в 7,5% - это люто, на самом деле

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плюшевый батон

1

Отправили на удаленку, честно говоря не знаю как продержусь, захиккуюсь по полной. Но отяэто конечно разумно, последние дни в метро ездить казалось сумашествием. Да и на авто тоже, толку что доехал до офиса, а потом пережал несколько десятков потных ладошек в оупенспейсе, а потом в переговорах с кондиционерами без приточки сидишь и дышишь надельным воздухом.

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Золотой магнит

0

Но расстаться нам с тобой пришлось кончилась путевка 

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Муги

0

"Корпус московского роддома номер 8 перепрофилируют в стационар для приёма пациентов с коронавирусом;"

В смысли?! Я через дорогу живу,вы афигели?! Я думал до моей жопы миры оно не доберется,а тут говорят прям под окнами будет,как так то?!

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Darya Timofeeva

Муги
0

Со мной рядом коммунарка и калужское шоссе, где строят новую больницу)))))))

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Значительный будильник

0
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Грамотный огонь

0
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Michael V.

0
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