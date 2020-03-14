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Приложение якобы может диагностировать заражение Covid-19 и собирает данные о местонахождении пользователей.
В Иране гражданам предлагают установить приложение AC19, которые якобы позволяет самостоятельно определить, заражён ли человек коронавирусом нового типа. Приложение предположительно используется для слежки за жителями, пишет Vice.
Сообщение с призывом установить AC19 пришло десяткам миллионов иранцев 3 марта от имени министерства здравоохранения. «Уважаемые соотечественники, прежде чем отправиться в больницу или поликлинику, установите и используйте это программное обеспечение, чтобы определить, инфицированы ли вы или ваши близкие коронавирусом», — говорилось в тексте.
При загрузке приложение требует номер телефона и разрешение на сбор данных о местонахождении. При этом просьба зачастую написана на английском языке, а не на фарси, и многие иранцы не понимают, на что соглашаются. 40% пользователей устройств на базе Android в стране используют старую версию операционной системы — они вообще не видят запроса на сбор данных.
Точное число пользователей AC19 в Иране неизвестно. Судя по карте, опубликованной министром информационных и коммуникационных технологий Мохаммадом Джавадом Азари Джахроми, по крайней мере 3,5 миллиона человек раскрыли приложению своё местоположение.
Иранский активист и исследователь безопасности Нариман Гариб утверждает, что приложение использует данные не только для определения, в какой стране находится пользователь. Изучив код, он заявил, что оно может следить за перемещениями людей из одной точки в другую в реальном времени. Гариб напомнил, что иранские власти неоднократно использовали мобильные приложения для слежки.
AC19 позиционируют, как приложение, которое помогает самостоятельно диагностировать заражение коронавирусом с помощью опроса. Оно задаёт серию вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет». После теста пользователь нажимает «Отправить», передавая данные правительству, и мгновенно получает результат и рекомендации.
При этом просьба зачастую написана на английском языке, а не на фарси
С какого хрена, если уведомление показывает операционная система, а не приложение?
И чо?
Ну видит правительство, где у них люди находятся. И чо?
Кстати, не исключено, что геолокацию собирают с целью выявить, где люди чаще всего получают положительный результат теста. Таким образом можно выявить очаги.
А вы сразу теории заговора придумываете, конспирологи хреновы.