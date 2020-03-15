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Новости
Anna Begiashvili
3631

Число заразившихся Covid-19 в мире превысило 156 тысяч человек. 72 тысячи вылечились Материал редакции

Погибли почти шесть тысяч человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса и оперативного штаба РФ, к утру 15 марта число заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 в мире достигло 156 091 человека. 5819 из них умерли, 72 624 — выздоровели.

В России, по официальной информации, Covid-19 выявили у 59 человек. Среди них 56 граждан России, два китайца и один итальянец. Эпицентр пандемии — Европа. Самая сложная ситуация в Италии, там зафиксировали 21157 случаев заражения.

Статистика, карты, боты и стримы с актуальной информацией

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#covid19 #новости

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19 комментариев
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Драматический Паша

16

Не ну это бред публиковать подобные новости, вы уж тогда публикуйте каждодневную сводку с заболевшими, выздоровевшими и т.д., хули вы же штаб по освещению коронавируса (нет).
Новость должна интересной, новой (как не странно), актуальной.
Нахуярьте статей, самые знаменитых люди которых поразил вирус, приплепите туда хэнкса, президентов, футболистов с их историями. Далее, кто умер от вируса, богатые и знаменитые.

Сводка сколько заболело людей - нахуй.

Ответить

Mmmax

Драматический
7

Можно расширить контент-план статьями, кто в принципе может умереть.
Например: *ШОК! Жириновский может заразиться коронавирусом. Тогда он умрет!* или "Галкин может заразить Пугачеву. Жизнь звезды под угрозой. Фото".

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Mmmax
4

Рен-ТВ, разлогинься

Ответить

Elias Bohr

Драматический
1

Очень нужна отдельная регулярная сводка по каждой стране (для стран, в которых заболело больше 1000 человек - по каждому городу).

Ответить

Ранний Данила

Elias
3

https://youtu.be/qgylp3Td1Bw пожалуйста, блядь, и больше не проси всякую хуйню

Ответить

Elias Bohr

Ранний
1

А я и не просил🤷‍♂️
Мой комментарий был в контексте иронии поста, на который я отвечал.

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Ранний Данила

Elias
2

Сори, бахнуло, за красной пеленой злобы не разглядел иронию  

Ответить

Ранний Данила

Elias
1

 Статистика, карты, боты и стримы с актуальной информацией

Внизу статьи. Хоть обмажся этим дерьмом

Ответить

Elias Bohr

Ранний
2

Не, нужно создавать на каждую страну/город по отдельной новости каждый день. Слишком мало новостей о вирусе на Tj просто🤷‍♂️

Ответить

Анус Роскомнадзора

Драматический
2

Сделают как будет нужно. У людей план, надо трафик нагонять актуальной повесткой, а ты со своим нытьем тут не нужен.

Ответить

Драматический Паша

Анус
1

Я нахуй не нужон, ок.

Ответить

Отродясь не было

Драматический
0

Ну типа круглая цифра же - 150к :) Следующую подобную новость читайте через 200к +

Ответить

Nurbek Yesmagambetov

3

Лень было написать "2 гражданина китая" и "гражданин италии"?

Ответить

Обязательный ящик

Nurbek
4

Для ТЖ есть только одни благородные граждане - граждане Роиси

Ответить

Litnikov Danil

Обязательный
0

Это все очень благородно, но как там насчёт баб?

Ответить

Силовой Даниль

4

ТЖ позитивный

Ответить

Abram Dikoy

2

Зачем указывать 156к заболевших с учетом уже здоровых, важнее указать сколько из них ещё больны, разве нет?

Ответить

Удивленный Кирилл

1
Ответить

Польский самолет

0

Анна, коментаторы хоть и пидорасы, но все же правы. Лайкну тебя, а не публикацию.

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