Прямой эфир
Погибли почти шесть тысяч человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса и оперативного штаба РФ, к утру 15 марта число заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 в мире достигло 156 091 человека. 5819 из них умерли, 72 624 — выздоровели.
В России, по официальной информации, Covid-19 выявили у 59 человек. Среди них 56 граждан России, два китайца и один итальянец. Эпицентр пандемии — Европа. Самая сложная ситуация в Италии, там зафиксировали 21157 случаев заражения.
Драматический Паша
Не ну это бред публиковать подобные новости, вы уж тогда публикуйте каждодневную сводку с заболевшими, выздоровевшими и т.д., хули вы же штаб по освещению коронавируса (нет).
Новость должна интересной, новой (как не странно), актуальной.
Нахуярьте статей, самые знаменитых люди которых поразил вирус, приплепите туда хэнкса, президентов, футболистов с их историями. Далее, кто умер от вируса, богатые и знаменитые.
Сводка сколько заболело людей - нахуй.
MmmaxДраматический
Можно расширить контент-план статьями, кто в принципе может умереть.
Например: *ШОК! Жириновский может заразиться коронавирусом. Тогда он умрет!* или "Галкин может заразить Пугачеву. Жизнь звезды под угрозой. Фото".
r0manov #LetsplaySpbMmmax
Рен-ТВ, разлогинься
Elias BohrДраматический
Очень нужна отдельная регулярная сводка по каждой стране (для стран, в которых заболело больше 1000 человек - по каждому городу).
Ранний Данила
https://youtu.be/qgylp3Td1Bw пожалуйста, блядь, и больше не проси всякую хуйню
Elias BohrРанний
А я и не просил🤷♂️
Мой комментарий был в контексте иронии поста, на который я отвечал.
Ранний Данила
Сори, бахнуло, за красной пеленой злобы не разглядел иронию
Ранний Данила
Статистика, карты, боты и стримы с актуальной информацией
Внизу статьи. Хоть обмажся этим дерьмом
Elias BohrРанний
Не, нужно создавать на каждую страну/город по отдельной новости каждый день. Слишком мало новостей о вирусе на Tj просто🤷♂️
Анус РоскомнадзораДраматический
Сделают как будет нужно. У людей план, надо трафик нагонять актуальной повесткой, а ты со своим нытьем тут не нужен.
Драматический Паша
Я нахуй не нужон, ок.
Отродясь не былоДраматический
Ну типа круглая цифра же - 150к :) Следующую подобную новость читайте через 200к +
Nurbek Yesmagambetov
Лень было написать "2 гражданина китая" и "гражданин италии"?
Обязательный ящик
Для ТЖ есть только одни благородные граждане - граждане Роиси
Litnikov DanilОбязательный
Это все очень благородно, но как там насчёт баб?
Силовой Даниль
ТЖ позитивный
Abram Dikoy
Зачем указывать 156к заболевших с учетом уже здоровых, важнее указать сколько из них ещё больны, разве нет?
Удивленный Кирилл
Польский самолет
Анна, коментаторы хоть и пидорасы, но все же правы. Лайкну тебя, а не публикацию.