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Новости
Anna Begiashvili
1694

Россия приостановит железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией Материал редакции

Ограничения начнут действовать 17 марта.

18 комментариев
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С 17 марта и «до особых указаний» Россия приостановит железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией, сообщает РЖД.

Это коснётся международных пассажирских поездов, в случае с Украиной и Молдавией — также прицепных и беспересадочных вагонов. Ранее стало известно, что эти страны закроют свои границы, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на их территории.

РЖД уже ограничила движение поездов в Париж, Берлин и Прагу. Деньги за билеты можно вернуть. С 15 марта Россия приостанавливает пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы. С 16 марта Россия ограничивает полеты в страны Евросоюза.

По официальным данным, в России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом нового типа. По всем миру им заразились больше 156 тысяч человек.

#новости #covid19

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18 комментариев
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Коричневый нос

5
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Алексей Любимцев

3

Небольшая поправочка : это Украина и Латвия приостановила жд сообщение( со всеми , а не только с нами) , а поезда из Молдавии попали под запрет тк следуют транзитом через Украину
На очереди Эстония (поезд Москва Таллин ) и Хельсинки (Аллегро из СПб и поезд Москва Хельсинки)

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Невинный торшер

2

Молдовой.

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Stan Majors

Невинный
0

Мордовией?

Ответить

Не уважаю чиновников

1

Объясните, плз, между рф и укр запрещены авиа и жд сообщения, - о чём речь идёт? О жд составах третьих стран, которые используют рф как транзит, или что?

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Алексей Любимцев

Не
0

Жд сообщение с Украиной никто не отменял , в Молдавию поезда отменили тк они проходят через территорию Украины

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Не уважаю чиновников

Алексей
0

Ахуеть просто! Я, ни сном ни духом, мучился на ёбаных автобусах между странами, не спал, не ел, не срал, а мучился. А, оказывается, запоеты, еоторые были введены, блять, годы назад, НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ??? Запретили же, блять.

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Ivan Knyazev

Не
2

Железнодорожное сообщение не запрещали. РЖД отменяло поезда, но Укрзализныця не отменяли, поэтому все эти года спокойно можно было на поезде из той же Москвы в Украину доехать. Плюс ещё молдавские поезда все это время ходили.

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Алексей Любимцев

Не
0

Авиа сообщение запретили поезда каждые два дня из Питера составной Киев/Харьков/Днепропетровск , из Москвы ежедневно такие же составные поезда по 3-4 штуки

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Yaroslav Didenko

Алексей
1

Уже просто Днепр) 

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Атлант поправил плечи

Не
0

Авиа в Украине полностью отменено с 17 ночи

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Vladimir Ignatov

Не
0

Когда был на вокзале в Киеве полгода назад, видел в расписании поезд из Киева в Москву.

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Vadim Nemnasev

1

ну, латвия итак закрыла границы для любого пассажиропотока, не только с рф

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velvetdust

0

А в Эстонию и Финляндию? 

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Vadim Nemnasev

velvetdust
0

Эстония по примеру Латвии сама закрывает границы

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Игнат Синицын

0

А как с Украины теперь вернуться?

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Богдан Куценко

Игнат
0

Только на личном автотранспорте

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Dennis Naidyuk

Игнат
0

Точно так же, как и приехать: едешь, на пример, до Харькова как угодно, оттуда с площади ЖД вокзала ходят маршрутки до российского Белгорода, через границу. И оттуда - как хочешь.)

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