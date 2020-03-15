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Ограничения начнут действовать 17 марта.
С 17 марта и «до особых указаний» Россия приостановит железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией, сообщает РЖД.
Это коснётся международных пассажирских поездов, в случае с Украиной и Молдавией — также прицепных и беспересадочных вагонов. Ранее стало известно, что эти страны закроют свои границы, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на их территории.
РЖД уже ограничила движение поездов в Париж, Берлин и Прагу. Деньги за билеты можно вернуть. С 15 марта Россия приостанавливает пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы. С 16 марта Россия ограничивает полеты в страны Евросоюза.
По официальным данным, в России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом нового типа. По всем миру им заразились больше 156 тысяч человек.
Небольшая поправочка : это Украина и Латвия приостановила жд сообщение( со всеми , а не только с нами) , а поезда из Молдавии попали под запрет тк следуют транзитом через Украину
На очереди Эстония (поезд Москва Таллин ) и Хельсинки (Аллегро из СПб и поезд Москва Хельсинки)
Объясните, плз, между рф и укр запрещены авиа и жд сообщения, - о чём речь идёт? О жд составах третьих стран, которые используют рф как транзит, или что?
Жд сообщение с Украиной никто не отменял , в Молдавию поезда отменили тк они проходят через территорию Украины
Ахуеть просто! Я, ни сном ни духом, мучился на ёбаных автобусах между странами, не спал, не ел, не срал, а мучился. А, оказывается, запоеты, еоторые были введены, блять, годы назад, НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ??? Запретили же, блять.
Железнодорожное сообщение не запрещали. РЖД отменяло поезда, но Укрзализныця не отменяли, поэтому все эти года спокойно можно было на поезде из той же Москвы в Украину доехать. Плюс ещё молдавские поезда все это время ходили.
Авиа сообщение запретили поезда каждые два дня из Питера составной Киев/Харьков/Днепропетровск , из Москвы ежедневно такие же составные поезда по 3-4 штуки
Когда был на вокзале в Киеве полгода назад, видел в расписании поезд из Киева в Москву.
ну, латвия итак закрыла границы для любого пассажиропотока, не только с рф
А в Эстонию и Финляндию?
А как с Украины теперь вернуться?
Точно так же, как и приехать: едешь, на пример, до Харькова как угодно, оттуда с площади ЖД вокзала ходят маршрутки до российского Белгорода, через границу. И оттуда - как хочешь.)