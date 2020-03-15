Священники из разных стран спорят, можно ли заразиться коронавирусом в церкви. РПЦ не собирается отменять службы.

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​Очередь к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе. Петербург, 10 марта 2020 года Фото Артёма Килькина, КП

В Риме из-за распространения коронавирусной инфекции закрыли все католические церкви, в Вифлееме закрыт храм Рождества Христова, а в Таджикистане — все мечети. Саудовская Аравия временно запретила въезд паломников. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин согласился с тем, что мечети стоит закрыть на карантин. В свою очередь, РПЦ не планирует закрывать храмы и отменять литургии.

В Петербурге сотни людей целуют друг за другом одно и то же стекло

В Петербурге в Казанском соборе с 10 марта выставлены мощи святого Иоанна Крестителя. Верующие стоят в огромных очередях, чтобы приложиться к мощам и поцеловать их. «Новая газета» пишет, что в разгар рабочего дня в соборе скапливается до 600 человек. Большинство из них — пожилые люди, для которых последствия заражения коронавирусом особенно опасны. Рядом с мощами стоит волонтёр, который время от времени протирает поцелованное стекло тряпкой.

«У церкви есть большой опыт служения во время эпидемий. Раньше люди не поддавались такой панике, приходили в храм, обращались с верой за помощью в случае каких-то опасностей для здоровья, для Отечества», — заявили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

По официальным данным, в России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них шесть в Петербурге. По всем миру заразились больше 156 тысяч человек.

РПЦ вводит некоторые меры предосторожности, но прихожан продолжают массово причащать из общих ложек

По словам председателя Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, церковь готова прислушиваться к городским властям и медицинским работникам. В Липецке, например, из-за запрета массовых мероприятий отменили крестный ход против коронавируса.

Митрополит Иларион не исключает, что прихожан начнут проверять на входе на наличие симптомов коронавируса. РПЦ призвала чаще дезинфицировать кивоты икон, использовать одноразовые стаканчики для запивки, которую употребляют с просфорами, и воздержаться от посещения храмов при симптомах ОРВИ. Но священники продолжат посещать больных, даже тех, у кого диагностировали Covid-19. Кроме того, в церквях проводят причастие, которое все прихожане принимают из одной ложки.

Некоторые храмы проявляют инициативу и самостоятельно вводят меры предосторожности. Так, в московском Высоко-петровском монастыре верующих попросили воздержаться от целования мощей и икон, а также стали использовать одноразовые палочки для помазания.

Священники спорят, можно ли заразиться коронавирусом через причастие

Синод Греческой церкви официально заявил, что коронавирус не передаётся через причастие. «Члены Церкви знают, что общество, то есть отношения, это плод любви и стремление к свободе именно потому, что оно игнорирует подозрения, сомнения и страхи», — считает Элладская церковь.

Настоятель храма святого Мартина Западно-Американской епархии Иаков Баглиен утверждает, что причастие становится более безопасным, так как ложку окунают в вино. Но дезинфицирующие свойства алкоголя в случае с Covid-19 не доказаны.

Митрополит Иларион рассказал, что в дореволюционной России при появлении особенно заразных болезней церкви переходили на одноразовые ложки для причастия. Он предположил, что в чрезвычайной ситуации их можно будет использовать и во время пандемии коронавируса. «Причастие святых Христовых тайн — это святыня, оказывающая исцеляющее воздействие на душу и тело человека. Сам бог присутствует в святых дарах и защищает того, что их причащается», — отметил митрополит.

Протодиакон Андрей Кураев считает, что заразиться через причастие можно, в защиту своей позиции он привёл богословские аргументы.