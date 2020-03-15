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Anna Begiashvili
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Военный вертолёт выпустил снаряд в жилой дом в Чите. В Минобороны выстрел назвали случайным Материал редакции

При происшествии никто не пострадал.

40 комментариев
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Небольшое повреждение здания Фото «Читы.ру»

В Чите вертолёт Минобороны России атаковал жилой дом. 23-миллиметровый снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену, сообщает Baza. Здание незначительно пострадало, жители дома в порядке.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что проверяют «хлопок». Минобороны подтвердило ЧП с вертолётом. «При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолёта Ми-8 на земле произошёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — рассказали в ведомстве.

По факту выстрела из авиапушки проводится проверка.

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40 комментариев
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Артём Мазанов

62

произошёл «хлопок».

Нихуя себе хлопок, снаряд в дом попал

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Krot

Артём
13

Судя по повреждениям, стрелял он из пистолета NERF

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Krot
1

Не... В Чите все так выглядит.

Ответить

Герман Булавкин

Артём
3

Просто ударение на первый слог.

Ответить

Исключительный меч

Артём
3

Напишут: "выстрела не было, снаряд выпал с вертолета". 

Ответить

Нижний интернет

Исключительный
0

Снаряд был списан еще на прошлой неделе

Ответить

Нормативный цветок

54

пиздец, они на полном серьезе продолжают писать «хлопок», клоуны никчемные

Ответить

Ilya Grigöryev

Нормативный
23

на заседании госдумы во время выступления Путина произошел хлопок в ладоши

Ответить

Женечка

Ilya
14

Нет, это был взрыв всеобщих оваций 

Ответить

Исключительный меч

Ilya
1

ФСОшники напряглись

Ответить

Bulat Akhmetshin

Нормативный
0

Хлопок твоей жопы.

Ответить

Игорь Сайкин

Нормативный
0

Целый дом, все живы, в чем проблема?

Ответить

Драматический Паша

15

Бей по своим, чтобы чужие боялись. Как вариант, стреляли по Воронежу, но промазали.

Ответить

Блаженный лолипоп

7

Казалось бы произошёл случайный хлопок по дому. Но мы то с вами знаем, что не случайный...

Ответить

Положенный Даниль

Блаженный
2

И не хлопок

Ответить

po_leen0m

Положенный
11

😀

Ответить

Блаженный лолипоп

po_leen0m
13
Ответить

Alex Dark

5

ААХАХАХА.Жгите дальше

Ответить

Brown Zweig

4

А как же Воронеж?

Ответить

Leon

4

спойлеры без контекста

Ответить

Алексей Логачев

3

"Если цена на нефть будет падать дальше - мы ещё и истребители запустим" - заявил Шойгу на экстренной пресс-конференции

Ответить

Воронеж

2

Читинцы, мы с вами! 

Ответить

Сергей Колегов

Воронеж
4

Вот что подсайт Воронеж хотел прикрепить на самом деле

Ответить

Mr. LoveJoy

Воронеж
0
Ответить

Andrey Skvortsov

3

произошел хлопок
ПЪААХАХАХАХААХАХАХАХАХАХ

Ответить

Владислав Никитин

2

от такого снаряда серьёзного взрыва не будет. ещё повезло, что никто не пострадал. интересно, как они обслуживали заряженное орудие 

Ответить

Abram Dikoy

1

Авиапушка звучит так круто что можно еще разик выстрелить

Ответить

Денис Виронов

1

Действительно - они ведь не специально! Понять и простить... Больше ничего? Ах, да "ну никто же не пострадал!" Кошмар... Случайно они.

Ответить

Поволжский Мститель .

1

«хлопок» каждый раз в голос с этого рофла

Ответить

Alexey Trifonov

1

«...атаковал жилой дом»

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

Этот?

Ответить

Компьютерный торшер

Evgeny
0

Нет

Ответить

Никита Бабич

0

Вспоминаются много комментариев, где люди говорили фразы, "... скриньте".

Ответить

Исключительный меч

0

Ой, а за что эта кнопочка отвечает? 
Нажми, посмотрим. 

Ответить

Kristofer Robin

0

Интерфакс тоже нич
14 марта на аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-мм авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении округа, поступившем в "Интерфакс".

эти пока единственные кто пишет про жилой дом
https://polit.ru/news/2020/03/15/oops/

Ответить

Неолд

0

А почему здание не оборудовано пулемётными гнёздами?

Ответить

Василий Лебедев

0

Похоже, Варламов насобирал донатов на хлопок по многоэтажке.

Ответить

No Name

0

А если бы этот снаряд кого-нибудь убил? Сказали бы "оно само выстрелило" или "там пендос был"?

Ответить

No Name

No
0

И что теперь будут делать с поврежденным чужим имуществом?

Ответить

Евстафий Селюк

0

ебать конченые вояки, я в вахуе

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Black Fox

0

Сообщение удалено

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