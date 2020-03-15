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При происшествии никто не пострадал.
В Чите вертолёт Минобороны России атаковал жилой дом. 23-миллиметровый снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену, сообщает Baza. Здание незначительно пострадало, жители дома в порядке.
В пресс-службе Росгвардии заявили, что проверяют «хлопок». Минобороны подтвердило ЧП с вертолётом. «При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолёта Ми-8 на земле произошёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — рассказали в ведомстве.
По факту выстрела из авиапушки проводится проверка.
произошёл «хлопок».
Нихуя себе хлопок, снаряд в дом попал
Исключительный меч
Напишут: "выстрела не было, снаряд выпал с вертолета".
на заседании госдумы во время выступления Путина произошел хлопок в ладоши
Положенный Даниль
И не хлопок
"Если цена на нефть будет падать дальше - мы ещё и истребители запустим" - заявил Шойгу на экстренной пресс-конференции
Читинцы, мы с вами!
от такого снаряда серьёзного взрыва не будет. ещё повезло, что никто не пострадал. интересно, как они обслуживали заряженное орудие
Действительно - они ведь не специально! Понять и простить... Больше ничего? Ах, да "ну никто же не пострадал!" Кошмар... Случайно они.
Этот?
Интерфакс тоже нич
14 марта на аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-мм авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении округа, поступившем в "Интерфакс".
эти пока единственные кто пишет про жилой дом
https://polit.ru/news/2020/03/15/oops/
А если бы этот снаряд кого-нибудь убил? Сказали бы "оно само выстрелило" или "там пендос был"?