ИГИЛ отказался от поездок в Европу, Грузия закрыла границу с Россией, в Казахстане режим ЧП. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 15 марта.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавируса.
Свежие данные по миру: 159 565 заражённых, 6021 погибших;
По официальной информации, за сутки в России выявили четыре случая коронавирусной инфекции — три в Подмосковье и один в Тюменской области. Всего известно о 63 случаях. Из них 60 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии;
С 17 марта Россия приостановит железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией;
Террористическая организация «Исламское государство» выпустила рекомендации в связи с коронавирусом и призвала сторонников не ездить в Европу;
Правительство Британии планирует отправить на карантин всех граждан старше 70 лет;
В Испании ввели общенациональный карантин на 15 дней. У жены премьер-министра страны обнаружили коронавирус. На курортах восточного побережья Испании произошли столкновения между туристами и полицией, которая закрывает бары, кафе и рестораны;
Во Франции на неопределенный срок закрыты кафе и рестораны, кинотеатры, ночные клубы и второстепенные магазины;
Правительство Норвегии решило выслать из страны всех иностранцев, не имеющих вида на жительство;
Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии под бесплатные больницы для борьбы с коронавирусом;
Nike закрывает магазины в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Западной Европе.
Статистика, карты, боты и стримы с актуальной информацией
И воскресная медитация для тех, кто переживает из-за новостей
Знаменитый виолончелист Йо-Йо Ма записал успокаивающую мелодию, которая поможет не поддаваться панике в тревожные дни.
Лишенный парфюмер
ИГИЛ отказался от поездок в Европу
Кек
Невысокий Кирилл
Это так мило
r0manov #LetsplaySpbНевысокий
Мегафон?
ouxenr0manov
самый быстрый интернет
Ilia Gurtovoyouxen
Бомбический
ouxenIlia
ты всё испортил(
Ilia Gurtovoyouxen
Сорян.
Блаженный лолипоп
Он нам тут нахуй не нужон.
Вооруженный велосипед
Следующим шагом они введут режим ЧП на Ближнем Востоке и закроют границы
ouxenВооруженный
надо им гуманитарку выслать из масок
Вооруженный велосипед
тогда уж жгуты сразу, ибо какое лучшее средство от головной боли?)
ouxenВооруженный
Миромистин и хлоргексин
Вооруженный
гильотина однако)
ouxenВооруже…
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Brown ZweigЛишенный
Пусть попытаются взорвать коронавирус или перерезать РНК вируса
1 2
Этот пост должен был сделать Петросян!
Интересный клуб
У них там небось и соцпакет есть 😂
Danil Khasanshin
Мелодия не работает. Верните подписку!
Anna BegiashviliDanil
Тогда для тебя альтернативное видео — черепашка учит соблюдать гигиену в борьбе с коронавирусом
Danil KhasanshinAnna
Мне подходит, спасибо)
ouxenAnna
looks like a bitch
Левый фонарь
SOOOOQ
Станислав Есин
Террористическая организация «Исламское государство»
Запрещено в РФ
Саша Ларионов
Террористическая организация «Исламское государство» выпустила рекомендации в связи с коронавирусом и призвала сторонников не ездить в Европу
Выглядит, как готовый заголовок для Панорамы. Охуенно, ящитаю.
Неолд
Что-то знобит, пойду заражать ближайшего либерала.
Лишенный парфюмер
Что-то знобит
Это радует
Показательный звук
Можно заражать половым путем)
Игнат Теремов
Блять апокалипсис какой то
Павел Кудинов
https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
Немного НЕ СВЕЖИХ данных.
Ilya Grigöryev