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Новости
Anna Begiashvili
4237

ИГИЛ отказался от поездок в Европу, Грузия закрыла границу с Россией, в Казахстане режим ЧП. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 15 марта.

Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавируса.

  • Свежие данные по миру: 159 565 заражённых, 6021 погибших;
  • По официальной информации, за сутки в России выявили четыре случая коронавирусной инфекции — три в Подмосковье и один в Тюменской области. Всего известно о 63 случаях. Из них 60 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии;
  • С 17 марта Россия приостановит железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией;
  • «Аэрофлот» отменил рейсы в 13 городов Европы;
  • В Казахстане объявили режим чрезвычайного положения. Заражённую женщину привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить данные о контактировавших с ней людях;
  • Грузия закрыла границу с Россией для всех, кроме своих граждан;
  • Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение;
  • Эстония и Литва закрыли границы для иностранцев;
  • В Узбекистане зафиксировали первый случай коронавируса и ввели карантин во всех вузах, школах и детсадах. Временно приостановили авиа- и автодорожное сообщение с другими странами;
  • Австрия закрыла въезд в страну из России, Великобритании, Нидерландов и Украины;
  • Дональда Трампа протестировали на коронавирус. Президент США здоров;
  • Террористическая организация «Исламское государство» выпустила рекомендации в связи с коронавирусом и призвала сторонников не ездить в Европу;
  • Правительство Британии планирует отправить на карантин всех граждан старше 70 лет;
  • В Испании ввели общенациональный карантин на 15 дней. У жены премьер-министра страны обнаружили коронавирус. На курортах восточного побережья Испании произошли столкновения между туристами и полицией, которая закрывает бары, кафе и рестораны;
  • Во Франции на неопределенный срок закрыты кафе и рестораны, кинотеатры, ночные клубы и второстепенные магазины;
  • Правительство Норвегии решило выслать из страны всех иностранцев, не имеющих вида на жительство;
  • Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии под бесплатные больницы для борьбы с коронавирусом;
  • Nike закрывает магазины в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Западной Европе.

Статистика, карты, боты и стримы с актуальной информацией

Как следить за распространением коронавируса…
15 способов самостоятельно мониторить последние данные о болезни, признанной пандемией.
tjournal.ru

И воскресная медитация для тех, кто переживает из-за новостей

Знаменитый виолончелист Йо-Йо Ма записал успокаивающую мелодию, которая поможет не поддаваться панике в тревожные дни.

Yo-Yo Ma @YoYo_Ma
In these days of anxiety, I wanted to find a way to continue to share some of the music that gives me comfort. The first of my #SongsOfComfort: Dvořák – "Going Home”

Stay safe. https://t.co/S28w6OlXiZ

#covid19 #дайджест #covidtoday

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30 комментариев
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Лишенный парфюмер

28

ИГИЛ отказался от поездок в Европу

Кек

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Невысокий Кирилл

Лишенный
5

Это так мило

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Невысокий
21

Мегафон?

Ответить

ouxen

r0manov
1

самый быстрый интернет

Ответить

Ilia Gurtovoy

ouxen
2

Бомбический

Ответить

ouxen

Ilia
–1

ты всё испортил(

Ответить

Ilia Gurtovoy

ouxen
1

Сорян.

Ответить

Блаженный лолипоп

ouxen
1

Он нам тут нахуй не нужон.

Ответить

Вооруженный велосипед

Лишенный
2

Следующим шагом они введут режим ЧП на Ближнем Востоке и закроют границы

Ответить

ouxen

Вооруженный
0

надо им гуманитарку выслать из масок

Ответить

Вооруженный велосипед

ouxen
0

тогда уж жгуты сразу, ибо какое лучшее средство от головной боли?)

Ответить

ouxen

Вооруженный
0

Миромистин и хлоргексин

Ответить

Вооруженный

ouxen
0

гильотина однако)

Ответить

ouxen

Вооруже…
0

( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Brown Zweig

Лишенный
1

Пусть попытаются взорвать коронавирус или перерезать РНК вируса

Ответить

1 2

4

Этот пост должен был сделать Петросян!

Ответить

Интересный клуб

2

У них там небось и соцпакет есть 😂

Ответить

Danil Khasanshin

0

Мелодия не работает. Верните подписку!

Ответить

Anna Begiashvili

Danil
5

Тогда для тебя альтернативное видео — черепашка учит соблюдать гигиену в борьбе с коронавирусом

Ответить

Danil Khasanshin

Anna
1

Мне подходит, спасибо)

Ответить

ouxen

Anna
0

looks like a bitch

Ответить

Левый фонарь

1

SOOOOQ

Ответить

Станислав Есин

1

 Террористическая организация «Исламское государство» 

Запрещено в РФ

Ответить

Саша Ларионов

1

Террористическая организация «Исламское государство» выпустила рекомендации в связи с коронавирусом и призвала сторонников не ездить в Европу

Выглядит, как готовый заголовок для Панорамы. Охуенно, ящитаю.

Ответить

Неолд

–4

Что-то знобит, пойду заражать ближайшего либерала.

Ответить

Лишенный парфюмер

Неолд
0

Что-то знобит

Это радует

Ответить

Показательный звук

Неолд
0

Можно заражать половым путем)

Ответить

Игнат Теремов

0

Блять апокалипсис какой то

Ответить

Павел Кудинов

0

https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
Немного НЕ СВЕЖИХ данных.

Каждый год от респираторных заболеваний…
Согласно новым оценкам ЦКБ США, ВОЗ и партнеров в области здравоохранения, каждый год от…
www.who.int
Ответить

Ilya Grigöryev

0
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