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Ведомство опубликует перечень онлайн-курсов для студентов, чтобы они могли обучаться дома.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому вузам рекомендуется «организовать обучение студентов вне места нахождения вузов», передаёт ТАСС.
Не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного использования студентами при освоении образовательных программ. На дистанционное обучение уже перешли Первый московский медицинский университет имени Сеченова и Санкт-Петербургский государственный университет.
Ранее Минпросвещения рекомендовало перевести на домашнее обучение школьников. В школах Москвы и Подмосковья ввели свободное посещение.
вот хз что делать с пересдачами 🤭
Учусь на заочном в магистратуре, а завтра как раз в вуз надо ехать, интересно, отменят пары или нет.
Районный пистолет
Такой же вопрос задал в чаты потока и группы.
Староста не знает, по организации учебки тож.
Скорее всего нет. Пока дойдет до ВУЗов которые не мск, 1000 лет пройдет, ну или закроют, кто знает
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