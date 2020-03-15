Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Anna Begiashvili
1538

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Материал редакции

Ведомство опубликует перечень онлайн-курсов для студентов, чтобы они могли обучаться дома.

8 комментариев
В закладки

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому вузам рекомендуется «организовать обучение студентов вне места нахождения вузов», передаёт ТАСС.

Не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного использования студентами при освоении образовательных программ. На дистанционное обучение уже перешли Первый московский медицинский университет имени Сеченова и Санкт-Петербургский государственный университет.

Ранее Минпросвещения рекомендовало перевести на домашнее обучение школьников. В школах Москвы и Подмосковья ввели свободное посещение.

ИГИЛ отказался от поездок в Европу, Грузия…
Дайджест от 15 марта.
tjournal.ru

#новости #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
ИГ отказалось от поездок в Европу, Грузия закрыла границу с Россией, в Казахстане режим ЧП. Главное о Covid-19 за день
Дайджест от 15 марта.
1
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 8, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 150448, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 15 Mar 2020 21:23:46 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 150448, "author_id": 155145, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/150448\/get","add":"\/comments\/150448\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/150448"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Районный пистолет

6

Получается это "рекомендация" или "мне похуй, ты делаешь"? 

Ответить

Саша Сыздыков

Районный
0

вот хз что делать с пересдачами 🤭

Ответить

Районный пистолет

Саша
0

Забей :D

Ответить

fFamous

0

Учусь на заочном в магистратуре, а завтра как раз в вуз надо ехать, интересно, отменят пары или нет.

Ответить

Районный пистолет

fFamous
3

Такой же вопрос задал в чаты потока и группы. 
Староста не знает, по организации учебки тож. 
Скорее всего нет. Пока дойдет до ВУЗов которые не мск, 1000 лет пройдет, ну или закроют, кто знает

Ответить

Разный химик

Районный
0

Да не, у нас уже. Инста врио ректора

Ответить

Районный пистолет

Разный
1

Нихуя себе реакция. Будем смотреть на мою шарашку 

Ответить

Ded Pihto

0

Давно пора уже

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Из-за Covid-19 в мире закрывают храмы. В российских церквях продолжают целовать мощи и причащаться из одной ложки
Священники из разных стран спорят, можно ли заразиться коронавирусом в церкви. РПЦ не собирается отменять службы.
168
Новости
Билл Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft. Он ещё больше времени посвятит благотворительности
Историческое событие в IT.
87
Новости
Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге
Троих их руководителей тоже уволят.
82
Популярное за три дня
Новости
Песков не нашёл повода менять детский сайт Кремля, где указано, что президенту нельзя избираться три раза подряд
Песков напомнил, что максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. А для Путина просто сделают исключение.
51
Новости
«Мне больше нечего здесь делать»: якутский депутат сложила с себя полномочия из-за несогласия с поправками в Конституцию
Она рассказала, что «народным депутатам слова не дали» на региональном голосовании.
109
Интернет
От Турина до Сицилии: изолированные из-за коронавируса итальянцы выходят на балконы и поют хором, борясь с одиночеством
Танцы под «Макарену», итальянские хиты 1980-х и концерты классической музыки.
67

Прямой эфир

Ноу Нейм

Минобрнауки порекомендовало…

Павел Мусатов

Минобрнауки порекомендовало…

Ded Pihto

Минобрнауки порекомендовало…

Владимир Филатов

Российская порно-звезда…

Spectr

Запись в подсайте Twitter

Ноу Нейм

Минобрнауки порекомендовало…

Kir Kirsky

ИГИЛ отказался от поездок в…

Михаил Подивилов

«Два очень громких слова…

Александр Саморуков

ИГИЛ отказался от поездок в…

fFamous

Минобрнауки порекомендовало…

Ноу Нейм

Минобрнауки порекомендовало…

Roman Maslennikov

Российская порно-звезда…

Dmitry Yashin

Российская порно-звезда…

Roman Maslennikov

Российская порно-звезда…

Kir Kirsky

ИГИЛ отказался от поездок в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "81061469" }