Операторы предложили предоставить им налоговые льготы или ввести специальные тарифы для компенсации расходов.

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Стоимость связи серьёзно подорожает, если правительство откажется компенсировать операторам расходы на обеспечение доступа к социально-значимым ресурсам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП, в него входят «Мегафон», «Вымпелком», Tele2, «Яндекс» и другие компании).

Документ пока составлен, но не согласован. Согласно ему, участники рынка предлагают два способа компенсации расходов затрат. Первый это предоставление налоговых льгот, а второй — запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. Последний предполагает обеспечение безлимитного и нетарифицируемого доступа к требуемым ресурсам.

В «Ростелекоме» заявили, что компенсация затрат от государства может потребоваться в том случае, если в перечень попадут коммерческие сервисы. Компания отметила, что дополнительные расходы понесут не только операторы, но и интернет-сервисы, потому что это увеличит расходы на серверы и размер платежей операторам за трафик.

По мнению экспертов, в случае отсутствия компенсаций со стороны государства, связь может подорожать до 20%. Прогнозы сошлись у аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина и руководителя Content Review Сергея Половникова.

Власти планировали запустить бесплатный доступ к социально-значимым сайтам ещё 1 марта, но перенесли реализацию инициативы до 1 июня. Власти не согласовали вовремя соответствующее постановление. Минкомсвязи подготовит новый документ к 26 марта.