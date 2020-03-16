Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
90

«Ъ»: стоимость связи вырастет на 20%, если власти не компенсируют операторам расходы на доступ к бесплатным ресурсам Материал редакции

Операторы предложили предоставить им налоговые льготы или ввести специальные тарифы для компенсации расходов.

1 комментарий
В закладки

Стоимость связи серьёзно подорожает, если правительство откажется компенсировать операторам расходы на обеспечение доступа к социально-значимым ресурсам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП, в него входят «Мегафон», «Вымпелком», Tele2, «Яндекс» и другие компании).

Документ пока составлен, но не согласован. Согласно ему, участники рынка предлагают два способа компенсации расходов затрат. Первый это предоставление налоговых льгот, а второй — запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. Последний предполагает обеспечение безлимитного и нетарифицируемого доступа к требуемым ресурсам.

В «Ростелекоме» заявили, что компенсация затрат от государства может потребоваться в том случае, если в перечень попадут коммерческие сервисы. Компания отметила, что дополнительные расходы понесут не только операторы, но и интернет-сервисы, потому что это увеличит расходы на серверы и размер платежей операторам за трафик.

По мнению экспертов, в случае отсутствия компенсаций со стороны государства, связь может подорожать до 20%. Прогнозы сошлись у аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина и руководителя Content Review Сергея Половникова.

Власти планировали запустить бесплатный доступ к социально-значимым сайтам ещё 1 марта, но перенесли реализацию инициативы до 1 июня. Власти не согласовали вовремя соответствующее постановление. Минкомсвязи подготовит новый документ к 26 марта.

11 марта глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что в перечень бесплатных социально-значимых ресурсов могут войти сервисы доставки еды, мессенджеры и другие ресурсы, которыми люди ежедневно пользуются. Он отметил, что это относится исключительно к российским сервисам.

#новости #интернет

Новости
Подписан
Отписаться
В Нидерландах нашли антитела к коронавирусу
Данное открытие может стать огромным шагом к изобретению лекарства от COVID-19.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 150518, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Mar 2020 08:11:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо
Сыграть в Doom, создать нейросеть и 3D-мультфильм — неочевидные применения офисного пакета Microsoft
Шесть неожиданных возможностей Excel и PowerPoint.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 150518, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/150518\/get","add":"\/comments\/150518\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/150518"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Stan Majors

0

Соскучился по хорошим новостям, 12 лет их не было

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
От Турина до Сицилии: изолированные из-за коронавируса итальянцы выходят на балконы и поют хором, борясь с одиночеством
Танцы под «Макарену», итальянские хиты 1980-х и концерты классической музыки.
67
Новости
Комик Александр Долгополов объявил о возвращении в Россию. Он эмигрировал в январе, опасаясь заведения уголовного дела
Долгополов решил, что интегрироваться в новое общество ему будет сложнее, чем бороться за свои права в России.
162
Новости
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
До голосования закону осталось пройти одну инстанцию — Конституционный суд.
74
Популярное за три дня
Новости
Из Росреестра исчезла недвижимость Валентины Терешковой
Из Единого государственного реестра недвижимости исчезла собственность депутата Госдумы Валентины Терешковой. Ей принадлежит дом площадью 700 квадратных метров и три квартиры.
76
Новости
Кемеровская школа заставила учеников писать сочинение о поправках в Конституцию. Школьникам пригрозили двойкой за отказ
По словам родителей, в школе также проводится конкурс плакатов на эту же тему.
120
Новости
Военный вертолёт выпустил снаряд в жилой дом в Чите. В Минобороны выстрел назвали случайным
При происшествии никто не пострадал.
89

Прямой эфир

Stan Majors

«Ъ»: стоимость связи вырастет…

Мощный Каковощи

В Нидерландах нашли антитела к…

Stan Majors

Онлайн-кинотеатр PREMIER открыл…

Константин Курасов

В Нидерландах нашли антитела к…

r0manov #LetsplaySpb

Минобрнауки порекомендовало…

Давид Гобронидзе

Минобрнауки порекомендовало…

Stan Majors

В Нидерландах нашли антитела к…

Alex Bereza

Военный вертолёт выпустил…

Dragan Velimirovic

Запись в подсайте Twitter
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "81061469" }