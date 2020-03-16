Открытые границы останутся только с Азербайджаном и Финляндией.

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Российские власти приняли решение о закрытии границы с Белоруссией из-за распространения коронавируса Covid-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Мишустин заявил, что это один этап из целого ряда действий, целью которых является остановить распространение заболевания.

Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса. Михаил Мишустин премьер-министр

Как уточняет TUT.BY, решение о закрытии границ с Белоруссией приняли все страны-соседи. Среди них Польша, Латвия, Литва и Украина.