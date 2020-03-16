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Новости
Arthur Khamzin
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Россия закроет границу с Белоруссией из-за коронавируса Covid-19 Материал редакции

Открытые границы останутся только с Азербайджаном и Финляндией.

43 комментария
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Российские власти приняли решение о закрытии границы с Белоруссией из-за распространения коронавируса Covid-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Мишустин заявил, что это один этап из целого ряда действий, целью которых является остановить распространение заболевания.

Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса.

Михаил Мишустин
премьер-министр

Как уточняет TUT.BY, решение о закрытии границ с Белоруссией приняли все страны-соседи. Среди них Польша, Латвия, Литва и Украина.

Ранее российские власти ввели ограничения на пересечение границ с 11 странами, включая Норвегию, Польшу, Украину, Эстонию, Монголию и другие государства. Полностью открытыми границы остаются только с Азербайджаном и Финляндией.

#новости #covid19 #коронавирус

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43 комментария
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Александр Саморуков

10

А вот если бы Батько согласился присоединить Беларусь к Россиюшке, то и границы бы закрывать не пришлось ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Ударный Данила

Александр
5
Ответить

Игнат Синицын

3

Вместе с ней закрывается и крошка картошка! 

Ответить

Дмитрий Ежов

0

у меня поезд 2 апреля.. И как быть?

Ответить

Litnikov Danil

Дмитрий
4

У меня самолёт и аппартаменты. Меняемся?

Ответить

Дмитрий Ежов

Litnikov
0

и у меня самолет обратно)

Ответить

Litnikov Danil

Дмитрий
0

Не, это теперь можешь оставить себе

Ответить

Vadim Pogarskiy

Дмитрий
0

Никак, терпи как все

Ответить

Многий Гоша

Vadim
5

Или грозно вопрошай как пися в инстаграме, мне чо не жыть штоле из-за вашего вируса?

Ответить

Litnikov Danil

Многий
1

А кто это?

ЗЫ: Она б ещё дверные ручки пооблизывала из протеста

Ответить

Многий Гоша

Litnikov
0

вторая хз, первая это оксана лаврентьева

Ответить

Многий Гоша

Дмитрий
0

Ну никак не быть, сдавать билеты и остальное, ну рил вы чего? Ну перебегай лесами через границу, чтобы только поездку не отменять.

Ответить

Дмитрий Ежов

Многий
0

так в том и вопрос .. ж/д и авиа тоже закрывается или только для пешеходов и автомобилистов?

Ответить

Прикладной паук например

1

Тут нужно какое-то очень сильное уточнение, потому что на сегодняшний день граница фактически в принципе нет, проезжаешь спокойно, много где даже нет таможенного контроля

Ответить

Амир Аль-Мопеди

1

А с Беларусью?

Ответить

Sam Lowry

0

А почему закрывает-то?

Ответить

Arthur Khamzin

Sam
0

Ребята, я был бы рад уточнить, но есть источник. Вот сейчас дали инфу и я сразу пополнил

Ответить

Беларусь

Arthur
4

Сделай репост в Беларусь

Ответить

Arthur Khamzin

Беларусь
0

Сейчас

Ответить

Противный торшер

Arthur
2

Как раз оформлял, ты быстрее успел.

Добавь это:
На данный момент все соседи Беларуси закрыли границы с нашей страной: ранее такое решение приняли в Польше, Украине, Литве и Латвии.

Беларусь карантин не вводит, но все страны вокруг уже ввели карантин. Получился автоматом карантин и у нас.

Ответить

Arthur Khamzin

Противн…
0

Спасибо

Ответить

Хитрый Слава

Противн…
0

Разве получится автоматом? У нас кафе, спортклубы, хоз рынки и прочее в городах уже планируют закрывать. На вас это не повлияет ну никак)

Ответить

Противный торшер

Хитрый
0

Я про границу. Все от нас закрылись=)

Ответить

Комсомольский

Противн…
0

А самолёты не летают?

Ответить

Litnikov Danil

Беларусь
0

Можешь интегрироваться и репост будет не нужен

Ответить

Многий Гоша

0

Ортур, а ты што больше не будешь больше новостить?(

Ответить

Arthur Khamzin

Многий
0

Да, я больше не буду шитпостить)) ребята будут делать норм новости)

Ответить

Многий Гоша

Arthur
1

а чо так?

Ответить

Arthur Khamzin

Многий
0

А вот всё тебе расскажи)

Ответить

Многий Гоша

Arthur
1

чоб нет)

Ответить

Arthur Khamzin

Многий
0

А вот секретики) я таинственный новостник)

Ответить

Тревожный хот-дог

Arthur
0

Это все из-за реакции на материалы про мейлру?

Ответить

Arthur Khamzin

Тревожн…
1

Я смотрю кто-то сегодня в ударе :D

Ответить

Царский кот

Arthur
0

Эх, снова не тот новостник..

Ответить

Царский кот

0

Надеюсь и не откроет.

Ответить

Атлант поправил плечи

Царский
0

Почему? 

Ответить

Царский кот

Атлант
0

Потому-что пограничные с рашкой страны с полной ответственностью взялись за проблемму.

Ответить

Бессмысленный шмель

0

А как насчет Средней Азии?

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Бессмысленный
0

Нет.

Ответить

Бессмысленный шмель

Амир
–1

Ну и славно, а то заебали эти белорусы и французы на улицах.

Ответить

Алексей Любимцев

0

Когда именно закроет?

Ответить

Litnikov Danil

0

Съездил, блять,

Ответить

No Name

0

"действовать на опережение"

Настолько, что люди с Италии до сих пор прилетают, тесты каждому не проводят, а тесты с других городов отправляют с "опережением".

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