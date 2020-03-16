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Открытые границы останутся только с Азербайджаном и Финляндией.
Российские власти приняли решение о закрытии границы с Белоруссией из-за распространения коронавируса Covid-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Мишустин заявил, что это один этап из целого ряда действий, целью которых является остановить распространение заболевания.
Как уточняет TUT.BY, решение о закрытии границ с Белоруссией приняли все страны-соседи. Среди них Польша, Латвия, Литва и Украина.
Ранее российские власти ввели ограничения на пересечение границ с 11 странами, включая Норвегию, Польшу, Украину, Эстонию, Монголию и другие государства. Полностью открытыми границы остаются только с Азербайджаном и Финляндией.
А вот если бы Батько согласился присоединить Беларусь к Россиюшке, то и границы бы закрывать не пришлось ( ͡° ͜ʖ ͡°)
у меня поезд 2 апреля.. И как быть?
У меня самолёт и аппартаменты. Меняемся?
и у меня самолет обратно)
Никак, терпи как все
Многий Гоша
Или грозно вопрошай как пися в инстаграме, мне чо не жыть штоле из-за вашего вируса?
А кто это?
ЗЫ: Она б ещё дверные ручки пооблизывала из протеста
Многий Гоша
Ну никак не быть, сдавать билеты и остальное, ну рил вы чего? Ну перебегай лесами через границу, чтобы только поездку не отменять.
так в том и вопрос .. ж/д и авиа тоже закрывается или только для пешеходов и автомобилистов?
А почему закрывает-то?
Противный торшер
Как раз оформлял, ты быстрее успел.
Добавь это:
На данный момент все соседи Беларуси закрыли границы с нашей страной: ранее такое решение приняли в Польше, Украине, Литве и Латвии.
Беларусь карантин не вводит, но все страны вокруг уже ввели карантин. Получился автоматом карантин и у нас.
Почему?
Царский кот
Потому-что пограничные с рашкой страны с полной ответственностью взялись за проблемму.
Нет.
"действовать на опережение"
Настолько, что люди с Италии до сих пор прилетают, тесты каждому не проводят, а тесты с других городов отправляют с "опережением".