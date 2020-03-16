Мишустин объявил перечень первоочередных мер по борьбе с Covid-19. Власти потратят на них до 300 миллиардов рублей

Власти упростят завоз в Россию товаров первой необходимости и упростят получение больничных листов для граждан на карантине.

В закладки

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые власти намерены предпринять для борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Как пишет «Коммерсантъ», власти потратят на них до 300 миллиардов рублей.

Список мер по борьбе с коронавирусом Covid-19, которые примет правительство России:

Создание системы оповещения граждан о ситуации по распространению заболевания;

Создание единой горячей линии для граждан;

Для граждан, находящихся на карантине, создадут особый порядок выдачи больничных листов;

Власти планируют как можно скорее разрешить онлайн-продажу безрецептурных лекарств;

Правительство создаст специальный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом;

Компании, которые занимаются туризмом и авиаперевозками, получат отсрочку по выплате налогов;



Власти упростят доставку товаров в рамках городов. Отменят ограничения по передвижению транспорта торговых сетей, а на таможне откроют «зелёный коридор» для товаров первой необходимости, которые закупают крупные торговые сети;

Правительство расширит программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса;

Россия закроет границу с Белоруссией.