Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
4894

Мишустин объявил перечень первоочередных мер по борьбе с Covid-19. Власти потратят на них до 300 миллиардов рублей Материал редакции

Власти упростят завоз в Россию товаров первой необходимости и упростят получение больничных листов для граждан на карантине.

27 комментариев
В закладки

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые власти намерены предпринять для борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Как пишет «Коммерсантъ», власти потратят на них до 300 миллиардов рублей.

Список мер по борьбе с коронавирусом Covid-19, которые примет правительство России:

  • Создание системы оповещения граждан о ситуации по распространению заболевания;
  • Создание единой горячей линии для граждан;
  • Для граждан, находящихся на карантине, создадут особый порядок выдачи больничных листов;
  • Власти планируют как можно скорее разрешить онлайн-продажу безрецептурных лекарств;
  • Правительство создаст специальный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом;
  • Компании, которые занимаются туризмом и авиаперевозками, получат отсрочку по выплате налогов;
  • Власти упростят доставку товаров в рамках городов. Отменят ограничения по передвижению транспорта торговых сетей, а на таможне откроют «зелёный коридор» для товаров первой необходимости, которые закупают крупные торговые сети;
  • Правительство расширит программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса;
  • Россия закроет границу с Белоруссией.

По последним данным, в России насчитывается 65 заражённых Covid-19, которые проживают в 14 регионах. Всего в мире насчитывается более 156 тысяч больных, из которых 5819 погибло. Более 72 тысяч излечились от болезни.

#новости #covid19 #коронавирус

Новости
Подписан
Отписаться
Россия закроет границу с Белоруссией из-за коронавируса Covid-19
Открытые границы останутся только с Азербайджаном и Финляндией.
1
11
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","covid19"], "comments": 27, "likes": 11, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 150554, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Mar 2020 11:24:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 150554, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/150554\/get","add":"\/comments\/150554\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/150554"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

ste23

11

Все хуйня, давайте масссовый карантин уже.

Ответить

Мировой нос

7

Димон Медведев наверное благодарит бога (имя его мы все знаем) за то что не разгребает сейчас всю эту хуйню с коронавирусом, а спокойно сидит у себя рядом с домиком для уточек и пьет горячий чаёк.

Ответить

Artur Krugliy

Мировой
0

Попивая чаек, не освоишь 300 млрд. 

Ответить

Мировой нос

Artur
0

Ну допустим у него уже есть все это бабло, и он не жадный, я верю в это))

Ответить

Artur Krugliy

Мировой
–1

да кто говорит что он жадный ? окстись..
верю, что он у власти все это время, что б хоть что то хорошее сделать, и не давать остальным совсем беспредельничать - короче настоящая оппозиция, а не овальные всякие.. 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Artur
2

Здравствуйте, я помощник Александра Маслякова, хотел бы пригласить вас в КВН.

Ответить

Artur Krugliy

Дмитрий
0

лично пусть звонит. посмотрим

Ответить

Эльвир Кулиев

3

Неужели для принятия всех вышеописанных мер требуются такие большие суммы?

Ответить

Nikolay Doo

Эльвир
12

а когда это путинские чиновники тратили выделенные деньги на дело, а не воровство и откаты наверх?

Ответить

Немой шмель

Эльвир
0

такие большие суммы

Это 0.25% ВВП, часть которых, по сути, хотят напрямую влить в экономику.

Ответить

Повышенный Илья

Эльвир
0

Всего по 2 рубля за больничный лист.

Ответить

Противный инструмент

5
Ответить

Юрий Гаврилов

0

Это всё интересно, но что будут есть те, у кого нет накоплений и оплата сдельная в отраслях, которые на карантине? Условно, парикмахер или водитель такси чем будет детей кормить? ИМХО, это — основной вопрос, который вообще не освещён.

Ответить

Бессмысленный шмель

Юрий
4

 водитель такси чем будет детей кормить

Доходами от двух бизнесов

Ответить

Повышенный Илья

Юрий
0

Самое время поехать сажать картошку, сирисли.

Ответить

Мрачный микроскоп

1

Кто-то то болеет, а кто-то то яхту новую купит себе 

Ответить

George Weiller

1

Тысяча и один способ распилить бюджетные средства: Инструкция по применению

Ответить

Бессмысленный шмель

1

Власти планируют как можно скорее разрешить онлайн-продажу безрецептурных лекарств

А помните, сколько вони было насчёт легализации доставки лекарств?

Ответить

Станислав Минаков

Бессмысленный
0

Пока гром не грянет...

Ответить

Противный инструмент

1

Мишустин объявил перечень первоочередных мер по борьбе с Covid-19. Власти потратят на них до 300 миллиардов рублей

Ответить

Игнат Синицын

0

"Для граждан, находящихся на карантине, будет создан особый порядок выдачи больничных листов;" будут регулировать суммы выплаты по больничным? Вместо 1к в сутки будет побольше? Если да, то хорошо. Ибо с нашими больничными выплатами люди шкерятся, не показывают что они болеют. 

Ответить

No Name

Игнат
0

Скорее всего также и будут утаивать, как можно дольше. Работадателю, к примеру, все равно, в каком ты состоянии ты выходишь на работу - главное, чтобы работал. Особенно в продуктовых, гле зарплата и так маленькая, а если выйти на больничный, то ее даже на оплату коммуналки+налогов может не хватить

Ответить

Игнат Синицын

No
0

Где как, но у нас сейчас не все равно. Ручки не жмём, на входе тмп мерят, если спалят симптомы, то блокируют пропуск и отправляют домой (дальше сам врача вызывай или пиздуй ножками в больницу) 

Ответить

No Name

Игнат
1

Это у вас еще хорошо. У нас никаких мер не принималось пока что. Правда, в аптеке рядом уже нет ни масок, не антисептиков

Ответить

Степан Кучеренко

No
0

у нас просто разослали письмо, что типа если хотите, можете договориться с руководителем своего отдела на удаленку. но как то без особой инициативы, поэтому все продолжают ходить

Ответить

Виктор Ганелес

Игнат
0

Меня скорее удивляет, что всё это в будущем времени
Часть пунктов можно реализовать одним днём, мне кажется

Ответить

Будущее

Виктор
0

Посмотрим...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
От Турина до Сицилии: изолированные из-за коронавируса итальянцы выходят на балконы и поют хором, борясь с одиночеством
Танцы под «Макарену», итальянские хиты 1980-х и концерты классической музыки.
67
Новости
«Очевидно, что страна к эпидемии не готова»: миллиардер Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Первый призыв бизнеса к столь радикальным мерам.
164
Новости
Военный вертолёт выпустил снаряд в жилой дом в Чите. В Минобороны выстрел назвали случайным
При происшествии никто не пострадал.
91
Популярное за три дня
Животные
Запись в подсайте Животные
Тюлень случайно напугал медвежонка
16
Новости
Военный вертолёт выпустил снаряд в жилой дом в Чите. В Минобороны выстрел назвали случайным
При происшествии никто не пострадал.
91
Наука
Голландские учёные заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19
По их мнению, обнаруженные антитела могут стать основой лекарства для лечения заболевания.
42

Прямой эфир

Будущее

Мишустин объявил перечень…

Misha H

Министр образования Мурманской…

Илья Тимофеев

Аналитики Telecom Daily…

Artur Krugliy

Мишустин объявил перечень…

Александр Иргер

Аналитики Telecom Daily…

Виталий Иванович…

444 дня в заточении: история…

Эзопов язык

ИГИЛ выпустил "листок здоровья…

Arthur Khamzin

Аналитики Telecom Daily…

Виктор Ганелес

Мишустин объявил перечень…

Илья Тимофеев

Владельцам Apple Card разрешили…

Александр Фадеев

Россия и пандемия коронавируса…

the.nightmarez

ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову…

Artem Monahov

Владельцам Apple Card разрешили…

Михаил Подивилов

Владельцам Apple Card разрешили…

Danieldll .

Министр образования Мурманской…

Аркадий Иванов

Аналитики Telecom Daily…

Artem Monahov

Владельцам Apple Card разрешили…

Вежливый Астероид

Россия и пандемия коронавируса…

Михаил Подивилов

Россия и пандемия коронавируса…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "81061469" }