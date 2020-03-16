Мишустин объявил перечень первоочередных мер по борьбе с Covid-19. Власти потратят на них до 300 миллиардов рублей

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Власти упростят завоз в Россию товаров первой необходимости и упростят получение больничных листов для граждан на карантине.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые власти намерены предпринять для борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Как пишет «Коммерсантъ», власти потратят на них до 300 миллиардов рублей.
Список мер по борьбе с коронавирусом Covid-19, которые примет правительство России:
По последним данным, в России насчитывается 65 заражённых Covid-19, которые проживают в 14 регионах. Всего в мире насчитывается более 156 тысяч больных, из которых 5819 погибло. Более 72 тысяч излечились от болезни.
Попивая чаек, не освоишь 300 млрд.
Мировой нос
Ну допустим у него уже есть все это бабло, и он не жадный, я верю в это))
да кто говорит что он жадный ? окстись..
верю, что он у власти все это время, что б хоть что то хорошее сделать, и не давать остальным совсем беспредельничать - короче настоящая оппозиция, а не овальные всякие..
Здравствуйте, я помощник Александра Маслякова, хотел бы пригласить вас в КВН.
Неужели для принятия всех вышеописанных мер требуются такие большие суммы?
а когда это путинские чиновники тратили выделенные деньги на дело, а не воровство и откаты наверх?
Немой шмель
такие большие суммы
Это 0.25% ВВП, часть которых, по сути, хотят напрямую влить в экономику.
Это всё интересно, но что будут есть те, у кого нет накоплений и оплата сдельная в отраслях, которые на карантине? Условно, парикмахер или водитель такси чем будет детей кормить? ИМХО, это — основной вопрос, который вообще не освещён.
Тысяча и один способ распилить бюджетные средства: Инструкция по применению
"Для граждан, находящихся на карантине, будет создан особый порядок выдачи больничных листов;" будут регулировать суммы выплаты по больничным? Вместо 1к в сутки будет побольше? Если да, то хорошо. Ибо с нашими больничными выплатами люди шкерятся, не показывают что они болеют.
Скорее всего также и будут утаивать, как можно дольше. Работадателю, к примеру, все равно, в каком ты состоянии ты выходишь на работу - главное, чтобы работал. Особенно в продуктовых, гле зарплата и так маленькая, а если выйти на больничный, то ее даже на оплату коммуналки+налогов может не хватить
Где как, но у нас сейчас не все равно. Ручки не жмём, на входе тмп мерят, если спалят симптомы, то блокируют пропуск и отправляют домой (дальше сам врача вызывай или пиздуй ножками в больницу)
у нас просто разослали письмо, что типа если хотите, можете договориться с руководителем своего отдела на удаленку. но как то без особой инициативы, поэтому все продолжают ходить
Меня скорее удивляет, что всё это в будущем времени
Часть пунктов можно реализовать одним днём, мне кажется