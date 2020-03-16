Меру пресечения изменили на подписку о невыезде.
Суд в Комсомольске-на-Амуре изменил меру пресечения ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой с домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщила сама Цветкова у себя в Фейсбуке.
Активистка находилась под домашним арестом с ноября 2019 года, против неё возбудили уголовное дело о распространении детской порнографии из-за публикации картинок в паблике «Монологи вагины». За несколько месяцев следствие не предъявило обвинения Цветковой, поэтому меру пресечения изменили, пишет «ОВД-Инфо».
О смягчении меры пресечения ходатайствовал прокурор. Суд постановил отправить Цветкову под подписку о невыезде, с нее снимут электронный браслет.
- В середине ноября 2019 года против активистки возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в группе «ВКонтакте» «Монологи вагины» на тему бодипозитива.
- В конце ноября 2019 года против Цветковой возбудили административное дело из-за постов на личной странице во «ВКонтакте» и двух группах «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+». Полиция нашла в них признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
- В декабре 2019 года Цветкову оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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