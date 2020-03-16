Меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

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Суд в Комсомольске-на-Амуре изменил меру пресечения ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой с домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщила сама Цветкова у себя в Фейсбуке.

Активистка находилась под домашним арестом с ноября 2019 года, против неё возбудили уголовное дело о распространении детской порнографии из-за публикации картинок в паблике «Монологи вагины». За несколько месяцев следствие не предъявило обвинения Цветковой, поэтому меру пресечения изменили, пишет «ОВД-Инфо».

О смягчении меры пресечения ходатайствовал прокурор. Суд постановил отправить Цветкову под подписку о невыезде, с нее снимут электронный браслет.