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Алексей Боржонов
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ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову освободили из-под домашнего ареста. За четыре месяца следствие не предъявило ей обвинение Материал редакции

Меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

3 комментария
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Суд в Комсомольске-на-Амуре изменил меру пресечения ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой с домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщила сама Цветкова у себя в Фейсбуке.

Активистка находилась под домашним арестом с ноября 2019 года, против неё возбудили уголовное дело о распространении детской порнографии из-за публикации картинок в паблике «Монологи вагины». За несколько месяцев следствие не предъявило обвинения Цветковой, поэтому меру пресечения изменили, пишет «ОВД-Инфо».

О смягчении меры пресечения ходатайствовал прокурор. Суд постановил отправить Цветкову под подписку о невыезде, с нее снимут электронный браслет.

  • В середине ноября 2019 года против активистки возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в группе «ВКонтакте» «Монологи вагины» на тему бодипозитива.
  • В конце ноября 2019 года против Цветковой возбудили административное дело из-за постов на личной странице во «ВКонтакте» и двух группах «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+». Полиция нашла в них признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
  • В декабре 2019 года Цветкову оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

#новости #лгбт

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3 комментария
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Валерий Жмышенко

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Пропаганда ЛГБТ, безусловно, плохо, но вот подобные меры наказания слишком жесткие. Штрафа было бы вполне достаточно.

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Бессмысленный шмель

Валерий
0

Любая пропаганда это плохо.

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Валерий Жмышенко

Валерий
0

А ведь леваки как всегда заминусуют)) 

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