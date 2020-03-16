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Главный врач больницы сказал, что сбежавшие пациенты представляют собой «биологическую угрозу».
Из больницы в Коммунарке (Москва) сбежала пациентка, которая находилась на карантине из-за подозрения на Covid-19. Об этом рассказал главный врач больницы Денис Проценко.
По словам источника РБК в ГУ МВД по Москве, сбежавшей оказалась 40-летняя женщина, её уже вернули в медцентр. Эту информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, женщина находилась дома, полиция устанавливает людей, с которыми она контактировала.
В Коммунарке находится 371 пациент, из них у 68 диагноз внебольничная пневмония, у 17 человек подтверждён Covid-19. Всего России более 60 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нового типа.
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах борьбы с вирусом. Среди них — упрощение получения больничных листов для граждан, которые находятся на карантине, и создание системы оповещения ситуации по распространению заболевания.
Похоже у неё еще подозрения на:
Забавно, как на TJ сместился вектор отношения к сбежавшим из карантина.
Когда сбежала первая ебанутая и ее вернули обратно, все вопили "НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЕЕ УДЕРЖИВАТЬ, УУУУ, ПОЛИЦЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО".
Сейчас же комменты типа "беды с башкой" против таких активно плюсуют.
А кто вопил? Не помню чет такого. Только в постах ватников и видел «ууу либерахи против карантинов»
Ну ты всех под одну гребёнку не мети ёпт. Я вообще не разу по этому поводу не высказывался.
А что касается остальных, так наверно когда объявили пандемию и чаще стали у нас в СМИ форсить о мерах предосторожности, тогда люд и одумался ибо далеко заходит всё.
под одну гребёнку не мети
Под гребенку - гребут. Моя работа здесь закончена.
Помнится, клоун один относительно недавно съебал в плацкарте то ли в Изгаиль, то ли к тётке в Харьков, мол, околорелигиозная шутейка публике не зашла на одном из стендапов. Кто-то из отчаянно верующих кинул заяву в органы, приправив её весомым "БОХНАКАЖЭТ!". Какие же эпичные стенания стояли над Русью-матушкой Великоскрепной: "это жи РЕПРЕССИИ!!1, полицейское государство!!! красава, всё правильно сделал!!!! ГУЛАГ 2.0" и прочая-прочая. На днях этот потешный решил вернуться из-за того, что в забугории он оказался не смешной и нахуй никому не нужный. Ну и тэжечшные заботливо накидали ему хуёв полную панамку. Странное тутошнее коммьюнити, повесточка аки флюгер ебаный
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Административный Слава
В реку только по частям
Хитрый Слава
Это если в Питере только
Уже вроде вернули. Дома сидела у себя.
По данным Telegram-каналов Mash и «112», первичный анализ на коронавирус у пациентки дал положительный результат. Женщина была найдена в своем доме в Кунцево, уточняет «112». Как пишет Mash, за нарушение карантина ей могут грозить суд и принудительное размещение на неопределенный срок. Сбежавшую пациентку вернули в медучреждение, передает телеканал РЕН ТВ
Женщина была найдена на адской вписке в Кунцево, где по неподтвержденным данным...
Блять, страшно пиздец, на самом деле. Иммунитет у меня крайне слабый. Если заражусь, судя по всему, не вывезу
А мне вот-вот желчный удалили, иммунитет подорвали 😩
А если я например один живу, мне обязательно карантиниться в больничке, либо можно дома сычевать?
Уголовный крюк
Можно сыяевать, если тебе не нужен ивл
Уголовный крюк
Кота заведи, одному скучно будет сидеть
Отсылочка к умершему у британца котенку?
Не слышал о таком
Короче, если у нас в РФ будет эпидемия. То считай пизда пришла. Поскольку найдутся ебланы, которые мало того, что ко врачу не пойдут, так ещё и будут убегать из под наблюдения врачей, потому что у ни ДЕЛА.
а можно разрешить смертную казнь и отстреливать их как только видят что они бегут? ну просто ради безопасности людей хоть с каплей мозга
Мечты, мечты. Такая же реакция была, когда новость прочитал.
правильно сделала,ибо условия в больнице хуже чем дома,когда больницы сделают человеческими,тогда и убегать не будут
Как же так можно принебрежительно относится к себе а так же к другим, своим знакомым и близким? Не понимаю вообще, какая то ерунда. Сейчас такие ужасы в мире происходят, не понятно что будет дальше и как на долго это затянется