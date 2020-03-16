Главный врач больницы сказал, что сбежавшие пациенты представляют собой «биологическую угрозу».

В закладки

Из больницы в Коммунарке (Москва) сбежала пациентка, которая находилась на карантине из-за подозрения на Covid-19. Об этом рассказал главный врач больницы Денис Проценко.

По словам источника РБК в ГУ МВД по Москве, сбежавшей оказалась 40-летняя женщина, её уже вернули в медцентр. Эту информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, женщина находилась дома, полиция устанавливает людей, с которыми она контактировала.

Катастрофа в том, что от момента самовольного ухода из стационара до их поиска полицией такие пациенты представляют биологическую угрозу распространения вируса, они обнуляют всю ту колоссальную работу, которую делает команда. Ещё раз призываю наших пациентов к терпению и сознательности, а мы будем продолжать работать для вас. Денис Проценко главный врач больницы в Коммунарке

В Коммунарке находится 371 пациент, из них у 68 диагноз внебольничная пневмония, у 17 человек подтверждён Covid-19. Всего России более 60 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нового типа.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах борьбы с вирусом. Среди них — упрощение получения больничных листов для граждан, которые находятся на карантине, и создание системы оповещения ситуации по распространению заболевания.