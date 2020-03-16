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Алексей Боржонов
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Из больницы в Москве сбежала женщина с подозрением на коронавирус. Полиция вернула её в медцентр Материал редакции

Главный врач больницы сказал, что сбежавшие пациенты представляют собой «биологическую угрозу».

43 комментария
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Из больницы в Коммунарке (Москва) сбежала пациентка, которая находилась на карантине из-за подозрения на Covid-19. Об этом рассказал главный врач больницы Денис Проценко.

По словам источника РБК в ГУ МВД по Москве, сбежавшей оказалась 40-летняя женщина, её уже вернули в медцентр. Эту информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, женщина находилась дома, полиция устанавливает людей, с которыми она контактировала.

Катастрофа в том, что от момента самовольного ухода из стационара до их поиска полицией такие пациенты представляют биологическую угрозу распространения вируса, они обнуляют всю ту колоссальную работу, которую делает команда. Ещё раз призываю наших пациентов к терпению и сознательности, а мы будем продолжать работать для вас.

Денис Проценко
главный врач больницы в Коммунарке

В Коммунарке находится 371 пациент, из них у 68 диагноз внебольничная пневмония, у 17 человек подтверждён Covid-19. Всего России более 60 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нового типа.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах борьбы с вирусом. Среди них — упрощение получения больничных листов для граждан, которые находятся на карантине, и создание системы оповещения ситуации по распространению заболевания.

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#covid19 #новости

Спасибо за наводку Московский
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43 комментария
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Игнат Синицын

26

Похоже у неё еще подозрения на: 

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Сергей Лукин

Игнат
7

Забавно, как на TJ сместился вектор отношения к сбежавшим из карантина.
Когда сбежала первая ебанутая и ее вернули обратно, все вопили "НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЕЕ УДЕРЖИВАТЬ, УУУУ, ПОЛИЦЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО".
Сейчас же комменты типа "беды с башкой" против таких активно плюсуют.

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Ilya Chirkov

Сергей
10

А кто вопил? Не помню чет такого. Только в постах ватников и видел «ууу либерахи против карантинов»

Ответить

Сергей Лукин

Ilya
0

Комменты в этом треде:
https://tjournal.ru/spb/143199-glavnyy-sanitarnyy-vrach-peterburga-podal-v-sud-na-sbezhavshuyu-iz-karantina-pacientku

Ответить

Игнат Синицын

Сергей
3

Ну ты всех под одну гребёнку не мети ёпт. Я вообще не разу по этому поводу не высказывался. 
А что касается остальных, так наверно когда объявили пандемию и чаще стали у нас в СМИ форсить о мерах предосторожности, тогда люд и одумался ибо далеко заходит всё.

Ответить

Rudolf Cunningham

Игнат
0

под одну гребёнку не мети

Под гребенку - гребут. Моя работа здесь закончена.

Ответить

Евгений Мартынов

Сергей
0

Помнится, клоун один относительно недавно съебал в плацкарте то ли в Изгаиль, то ли к тётке в Харьков, мол, околорелигиозная шутейка публике не зашла на одном из стендапов. Кто-то из отчаянно верующих кинул заяву в органы, приправив её весомым "БОХНАКАЖЭТ!". Какие же эпичные стенания стояли над Русью-матушкой Великоскрепной: "это жи РЕПРЕССИИ!!1, полицейское государство!!! красава, всё правильно сделал!!!! ГУЛАГ 2.0" и прочая-прочая. На днях этот потешный решил вернуться из-за того, что в забугории он оказался не смешной и нахуй никому не нужный. Ну и тэжечшные заботливо накидали ему хуёв полную панамку. Странное тутошнее коммьюнити, повесточка аки флюгер ебаный 

Ответить

Европейский кубок

Евгений
1

Смеялись над ним ещё до того как он съебал из рф

Ответить

Александр Саморуков

15

Ну это уже классика

Ответить

Vladimir Medvedev

15

«Обнуляя ту колоссальную работу»

Ответить

No Name

8

А потом у нас "всего-лишь 63 зараженных"

Ответить

Комментарий удален

Административный Слава

Неолд
2

В реку только по частям

Ответить

Хитрый Слава

Административный
1

Это если в Питере только 

Ответить

Административный Слава

Хитрый
2

Культурная, все таки, столица!

Ответить

Хитрый Слава

2

Уже вроде вернули. Дома сидела у себя.
По данным Telegram-каналов Mash и «112», первичный анализ на коронавирус у пациентки дал положительный результат. Женщина была найдена в своем доме в Кунцево, уточняет «112». Как пишет Mash, за нарушение карантина ей могут грозить суд и принудительное размещение на неопределенный срок. Сбежавшую пациентку вернули в медучреждение, передает телеканал РЕН ТВ

Ответить

Nikolai Danilov

Хитрый
13
Ответить

Other Page

Nikolai
1

Заебол рофл)

Ответить

Илья Тимофеев

Хитрый
6

Женщина была найдена на адской вписке в Кунцево, где по неподтвержденным данным...

Ответить

Other Page

Илья
3

В кунцево только такие вписки обычно

Ответить

Роман Белоус

1

Блять, страшно пиздец, на самом деле. Иммунитет у меня крайне слабый. Если заражусь, судя по всему, не вывезу

Ответить

Хитрый Слава

Роман
8

Все будет хорошо, я в тебя верю. Лучи добра

Ответить

Андрей Стаховский

Роман
0

А мне вот-вот желчный удалили, иммунитет подорвали 😩

Ответить

Александр Воскресенский

Андрей
0

Если холецистит, то скорее наоборот, улучшили.

Ответить

Роман Белоус

3

А если я например один живу, мне обязательно карантиниться в больничке, либо можно дома сычевать?

Ответить

Уголовный крюк

Роман
1

Можно сыяевать, если тебе не нужен ивл

Ответить

Уголовный крюк

Уголовный
0

А может и нельзя
https://tjournal.ru/stories/148173-straha-chto-obnaruzhat-virus-net-monolog-cheloveka-pomeshchennogo-na-domashniy-karantin-po-koronavirusu-v-moskve

Ответить

Nikolai Danilov

Роман
0

Кота заведи, одному скучно будет сидеть

Ответить

Хитрый Слава

Nikolai
1

Отсылочка к умершему у британца котенку?

Ответить

Nikolai Danilov

Хитрый
0

Не слышал о таком 

Ответить

Хитрый Слава

Nikolai
0

https://tjournal.ru/flood/150298-britanec-perebolel-koronavirusom-i-opisal-kak-eto-bylo 

Ответить

Nikolai Danilov

Хитрый
2

Я думаю, котик тоже лечился грогом

Ответить

Котик Ботик

Nikolai
2
Ответить

Роман Белоус

Nikolai
0

Кот есть уже

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

3

Короче, если у нас в РФ будет эпидемия. То считай пизда пришла. Поскольку найдутся ебланы, которые мало того, что ко врачу не пойдут, так ещё и будут убегать из под наблюдения врачей, потому что у ни ДЕЛА.

Ответить

Оскорбления и спам

1

а можно разрешить смертную казнь и отстреливать их как только видят что они бегут? ну просто ради безопасности людей хоть с каплей мозга

Ответить

Darya Timofeeva

Оскорбления
2

Если Жириновский разрешит, значит можно

Ответить

Евгений Нестеровский

Оскорбления
0

Мечты, мечты. Такая же реакция была, когда новость прочитал.

Ответить

Vladic Samovar

2

Так я не понял, он что против обнуления?

Ответить

Валентин Сергеев

1

правильно сделала,ибо условия в больнице хуже чем дома,когда больницы сделают человеческими,тогда и убегать не будут

Ответить

Оскорбления и спам

0

Сообщение удалено

Ответить

Ilya Grigöryev

0

представляет биологическую опасность распространения своих генов

Ответить

Елена Алфеева

0

Как же так можно принебрежительно относится к себе а так же к другим, своим знакомым и близким? Не понимаю вообще, какая то ерунда. Сейчас такие ужасы в мире происходят, не понятно что будет дальше и как на долго это затянется

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Европейский кубок

0

И после этого люди удивляются, что у нас царь

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