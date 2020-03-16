Прямой эфир
В открытом письме они «призвали не допустить антиконституционного переворота».
Более 350 российских учёных, юристов, писателей и журналистов подписали открытое письмо, в котором выступили против обнуления президентских сроков и призвали «не допустить конституционного переворота». Текст письма опубликовал Znak.com.
Авторы обращения считают, что поправка об обнулении президентских сроков противоречит определению Конституционного суда от 1998 года, согласно которой манипуляции с исчислением президентских сроков недопустимы. Кроме того, она противоречит принципами равенства перед законом и сменяемости власти.
Также авторы письма утверждают, что порядок принятия поправок нарушен и что они противоречат неизменяемым статьям Конституции.
В числе подписавших обращение: Леонид Парфёнов, Ирина Шихман, Лев Рубинштейн, Александр Плющев, Борис Соколов, Павел Лобков и Илья Азар. Всего — более 350 человек.
Всероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля. 14 марта Владимир Путин подписал закон, теперь его должен проверить Конституционный суд. Среди предложенных поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому.
То есть обнуление — это манипуляции со сроками, а увеличение сроков с 4 до 6 лет — это не манипуляции и вообще ок, да?
Ну формально тогда даже не он был замазан в этом
да ОН у нас вообще ни в чем не замазан, и беды в россии никак не связаны с НИМ
Кстати да, ща понял, что 2(4) срок заканчивался бы в этом году. Мб спешка из-за того что он по старому стилю считает
Тогда присунули на полшишочки, а народ и не против, да и сейчас схавает, менталитет терпилойдов всё стерпит, если уж пенсионная реформа зашла со свистом.
Да нет все гораздо хуже. Я знаю многих людей, которые вздохнули с облегчением, что Путин остаётся. Многие ПРИВЕТСТВУЮТ это обнуление
Видимо, +2 года это ещё терпимо, а когда, лёгким движением руки, вырисовывается перспектива ещё лет на 20 правления, то уже нет
Готов поспорить на ящик пива, что власти в ответ создадут другое письмо, где в качестве поддержавших будут спортсмены, лояльные журналисты, актеры, космонавты, "вытираны Куликовской битвы" и прочие дармоеды, только число подписавших будет значительно выше.
Никаких репрессий, никаких давлений, власти просто покажут таким приёмом - вы в меньшинстве, вы со своими идеями - ничто!
Уже появились такие. Во Владивостоке около администрации стоят мужики. У одних баннеры: За изменение, у других против.
учёные, писатели и журналисты
Да всё те же участники демшизного движения
Действительно, это же не Терешковы, Симоняны и прочие Соловьевы.
Илья Азар подписал письмо против Путина, ну охуеть событие, лёд тронулся
Вроде такие умные, и такие наивные. Мило :)
Против них играют безо всяких правил, а они все равно хотят этично и цивилизованно, хех.
Путин отменит свое обнуление и тихо уйдет в Госсовет как и хотел?
Трилогия «Звездные войны», как борьба сопротивления с императором и всевластием, смотрится и воспринимается в современной реальности уже не так как в детстве 30 лет назад!
Ну ничего.
Проведут "открытое голосование", поправки к конституции одобрят все органы власти. Явку нарисуют, голоса добавят и будут тыкать всем несогласным: "СМОТРИТЕ, НАРОД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОПРАВКИ. А ВЫ ПЯТАЯ КОЛОННА!"
Переворот так-то уже произошел
Метафора Путина очень тонкая, хлёсткая и смелая. А что символизирует слон?
Боже, в Рашке говорят о демократии так, будто она у неё когда-то была.
Вы же блять терпилы, ребята из России. Стерпели 2014-2015 год, стерпите и этот пиздец.
P.S. Россия как женщина, которую бьет муж, но с подружками вы его осуждаете, а лично и наедине с собой оправдываете свое бессилие перед ним. Хотя достаточно лишь одного — слать нахуй и идти на риски(читайте: самостоятельность и ответственность за новый выбор)
Пфф, открытое письмо
Вот то ли дело шуточки из твиттера, только они смогут помочь победить
Поздно пить боржоми когда все уже написано, проголосовано и подписано.
Теперь либо на улицу, либо смириться и не бухтеть.