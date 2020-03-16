В открытом письме они «призвали не допустить антиконституционного переворота».

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Более 350 российских учёных, юристов, писателей и журналистов подписали открытое письмо, в котором выступили против обнуления президентских сроков и призвали «не допустить конституционного переворота». Текст письма опубликовал Znak.com.

Авторы обращения считают, что поправка об обнулении президентских сроков противоречит определению Конституционного суда от 1998 года, согласно которой манипуляции с исчислением президентских сроков недопустимы. Кроме того, она противоречит принципами равенства перед законом и сменяемости власти.

Также авторы письма утверждают, что порядок принятия поправок нарушен и что они противоречат неизменяемым статьям Конституции.

Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определённой Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка — как антиконституционный переворот. Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернуться новой трагедией национального раздора.

из открытого обращения учёных, юристов, писателей и журналистов

В числе подписавших обращение: Леонид Парфёнов, Ирина Шихман, Лев Рубинштейн, Александр Плющев, Борис Соколов, Павел Лобков и Илья Азар. Всего — более 350 человек.