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Алексей Боржонов
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«Это обернётся трагедией национального раздора»: учёные, писатели и журналисты выступили против обнуления сроков Путина Материал редакции

В открытом письме они «призвали не допустить антиконституционного переворота».

42 комментария
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Более 350 российских учёных, юристов, писателей и журналистов подписали открытое письмо, в котором выступили против обнуления президентских сроков и призвали «не допустить конституционного переворота». Текст письма опубликовал Znak.com.

Авторы обращения считают, что поправка об обнулении президентских сроков противоречит определению Конституционного суда от 1998 года, согласно которой манипуляции с исчислением президентских сроков недопустимы. Кроме того, она противоречит принципами равенства перед законом и сменяемости власти.

Также авторы письма утверждают, что порядок принятия поправок нарушен и что они противоречат неизменяемым статьям Конституции.

Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определённой Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка — как антиконституционный переворот.

Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернуться новой трагедией национального раздора.

из открытого обращения учёных, юристов, писателей и журналистов

В числе подписавших обращение: Леонид Парфёнов, Ирина Шихман, Лев Рубинштейн, Александр Плющев, Борис Соколов, Павел Лобков и Илья Азар. Всего — более 350 человек.

Всероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля. 14 марта Владимир Путин подписал закон, теперь его должен проверить Конституционный суд. Среди предложенных поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#новости #конституция

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42 комментария
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Andre Macareno

35

То есть обнуление — это манипуляции со сроками, а увеличение сроков с 4 до 6 лет — это не манипуляции и вообще ок, да?

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Litnikov Danil

Andre
1

Ну формально тогда даже не он был замазан в этом

Ответить

Андрей Ионов

Litnikov
29

да ОН у нас вообще ни в чем не замазан, и беды в россии никак не связаны с НИМ

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
4

Кстати да, ща понял, что 2(4) срок заканчивался бы в этом году. Мб спешка из-за того что он по старому стилю считает

Ответить

No Name

Litnikov
0

<- отправилось лишний раз ->

Ответить

No Name

Litnikov
0

<- отправилось лишний раз ->

Ответить

No Name

Litnikov
0

Или решили выжать все соки из страны

Ответить

Evgeniy Smirnov

Андрей
–2

беды у нас связаны с башкой

Ответить

Scentedcreatorfan

Andre
3

Тогда присунули на полшишочки, а народ и не против, да и сейчас схавает, менталитет терпилойдов всё стерпит, если уж пенсионная реформа зашла со свистом.

Ответить

Елизавета Антон

Scentedcreatorf…
1

Да нет все гораздо хуже. Я знаю многих людей, которые вздохнули с облегчением, что Путин остаётся. Многие ПРИВЕТСТВУЮТ это обнуление

Ответить

Evgeniy Smirnov

Andre
0

по крайней мере это не намерение быть пожизненно президентом

Ответить

Sakari Sauso

Andre
0

Видимо, +2 года это ещё терпимо, а когда, лёгким движением руки, вырисовывается перспектива ещё лет на 20 правления, то уже нет

Ответить

Идеальный единорожек88

15

Готов поспорить на ящик пива, что власти в ответ создадут другое письмо, где в качестве поддержавших будут спортсмены, лояльные журналисты, актеры, космонавты, "вытираны Куликовской битвы" и прочие дармоеды, только число подписавших будет значительно выше. 
Никаких репрессий, никаких давлений, власти просто покажут таким приёмом - вы в меньшинстве, вы со своими идеями - ничто!

Ответить

Сырой алмаз

Идеальный
8

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ПОПРОСИЛИ

Ответить

Просто Хэнк

Идеальный
0

Уже появились такие. Во Владивостоке около администрации стоят мужики. У одних баннеры: За изменение, у других против.

Ответить

Иван Семёныч

–61

учёные, писатели и журналисты

Да всё те же участники демшизного движения

Ответить

Litnikov Danil

Иван
39

Действительно,  это же не Терешковы, Симоняны и прочие Соловьевы.

Ответить

Иван Семёныч

Litnikov
–14

Илья Азар подписал письмо против Путина, ну охуеть событие, лёд тронулся

Ответить

Dra

Иван
13

Всей стране вставили хрен в рот, но только ватнички сладко причмокивают, постанывая от удовольствия.

Ответить

Никита Сухов

5

Вроде такие умные, и такие наивные. Мило :)
Против них играют безо всяких правил, а они все равно хотят этично и цивилизованно, хех.

Ответить

Ni Ck

3

Путин отменит свое обнуление и тихо уйдет в Госсовет как и хотел?

Ответить

No Name

Ni
1

Так он уже заявил, что если госсовету передать часть полномочий президента, то это будет ой как плохо.

Ответить

Ответственный Женя

No
16

Путин все время что-то говорит, а делает по другому.

Ответить

Litnikov Danil

Ni
0

На пенсию мб

Ответить

Ni Ck

Litnikov
0

Ну это вряд-ли

Ответить

Николай Западный

3

Трилогия «Звездные войны», как борьба сопротивления с императором и всевластием, смотрится и воспринимается в современной реальности уже не так как в детстве 30 лет назад!

Ответить

Командный кофе

Николай
1

Лучше посмотрите "V - значит вендетта". Там еще ближе.

Ответить

the.nightmarez

2

Кто-то хочет поехать лес валить.

Ответить

Сергей Лукин

2

Ну ничего.

Проведут "открытое голосование", поправки к конституции одобрят все органы власти. Явку нарисуют, голоса добавят и будут тыкать всем несогласным: "СМОТРИТЕ, НАРОД И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОПРАВКИ. А ВЫ ПЯТАЯ КОЛОННА!"

Ответить

That cat

2

Переворот так-то уже произошел

Ответить

Litnikov Danil

That
0

Ну кс таки должен дать свое заключение

Ответить

Илья Тимофеев

–11
Ответить

Евгений Беляков

Илья
2

Метафора Путина очень тонкая, хлёсткая и смелая. А что символизирует слон?

Ответить

Буржуазный глобус

Евгений
5

США

Ответить

Александр Антонов

–6

Боже, в Рашке говорят о демократии так, будто она у неё когда-то была.

Вы же блять терпилы, ребята из России. Стерпели 2014-2015 год, стерпите и этот пиздец. 

P.S. Россия как женщина, которую бьет муж, но с подружками вы его осуждаете, а лично и наедине с собой оправдываете свое бессилие перед ним. Хотя достаточно лишь одного — слать нахуй и идти на риски(читайте: самостоятельность и ответственность за новый выбор)

Ответить

Грэм Грэмский

1

Пфф, открытое письмо
Вот то ли дело шуточки из твиттера, только они смогут помочь победить

Ответить

Нижний ключ

0

К ним, конечно же, прислушаются.

Ответить

Сознательный Данила

0

В открытом письме они «призвали не допустить антиконституционного переворота».

конституционного переворота

Определитесь

Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Всех высказавшихся уже посадили, да?

Ответить

Владислав Косинов

0

Поздно пить боржоми когда все уже написано, проголосовано и подписано.
Теперь либо на улицу, либо смириться и не бухтеть.

Ответить

Дежурный спрей

0

А Путин такой сразу "ой, сорри пацаны, ошибочка вышла" и отменил все правки

Ответить

takaraTV

0

Дерзить царю ?!!!!!!!!!!!!!!!

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