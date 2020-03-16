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Женя Кузьмин
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В Амстердаме из-за Covid-19 закрывают точки по продаже марихуаны. К ним выстроились очереди, несмотря на риск заражения Материал редакции

Голландцам предстоит провести несколько недель дома на карантине — и в последний момент они закупаются самым необходимым.

36 комментариев
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Фото AFP

Власти Нидерландов распорядились временно закрыть рестораны и бары в городах страны с 16 марта, чтобы замедлить распространения коронавируса Covid-19. В стране заразились уже больше тысячи человек, 20 заболевших погибли. Расширенный режим карантина продлится как минимум до 6 апреля.

Закрытие коснулось и магазинов, продающих рекреационную марихуану. В итоге вечером 15 марта возле точек образовались очереди из десятков человек, желающих в последний момент приобрести каннабис. Люди подолгу стояли рядом друг с другом, несмотря на риск заразиться — Covid-19 первые дни протекает бессимптомно, и ВОЗ рекомендует по возможности не появляться в местах скопления людей.

Многие покупатели объяснили журналистам, что пришли купить каннабис из-за предстоящей самоизоляции. «Вообще я особо не курю, но потом подумала — мне же придётся несколько недель сидеть дома», — рассказала одна женщина в очереди. Голландец по имени Джонатан тоже отметил, что после заявления властей пошёл «пополнить запасы на два месяца вперёд».

Некоторые покупатели заявили, что пошли к точкам продажи марихауны через несколько минут после заявления Министерства здравоохранения о закрытии магазинов. По их словам, очереди появились через «считанные минуты» после пресс-конференции.

Здесь и далее — фото AP
Kak Long @SpongeBobCatz
The government announced that all shops including coffeeshop will be closed for the next three weeks and people were out on the street to get the last minute weed supply lmao Dutch priorities 😆 https://t.co/mfTQwL9tVc

#covid19 #новости

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36 комментариев
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Шило

10

За шмаль родину продам, не жаль

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Мутный Слава

Шило
2

Шило хуйня не скажет

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Sergey Volkov

Мутный
0

зачем хамишься

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Мутный Слава

Sergey
0

Опечатка 

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Aleks Ad

Шило
0

понакурятся своей шмали, а потом путина на 10 сроков выбирают

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German Times

7

А говорили, что кофешопы только для туристов, сами амстердамцы не курят

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Dmitriy King

German
1

Лишь потеряв, мы начинаем вещи ценить (с)

Ответить

Давний историк

German
0

Абсолютная чушь)

Ответить

Рома Кунашко

German
0

В амстердаме амстердамцев как в москве москвичей

Ответить

Радостный Мурод

5

После магазина травы ребята встают в очередь возле кондитерской

Ответить

Парламентский меч

4

Наркоманы

Ответить

Yury Kostyuk

Парламентский
–8

Наркоманы как они есть

Ответить

Sergey Volkov

Yury
0

Почему тебя заминусили ?

Ответить

Maxim Kshishtovski

4

Негодующие комментаторы спустя 3 минуты после объявления карантина в России: 

Ответить

Aleks Ad

Maxim
–9

не, это оппозиция плакаты навального всего за 999 рублей разметает

Ответить

Maxim Kshishtovski

Aleks
3

Ну ты и скучный

Ответить

Aleks Ad

Maxim
0

ты как обычно путаешь скуку и раздражение

Ответить

Maxim Kshishtovski

Aleks
2

Ты как обычно скучный пиздец

Ответить

Aleks Ad

Maxim
0

та ваще, и не говори)

Ответить

Aleks Ad

Aleks
0

цвет нации, тэк скэзэть

Ответить

Aleks Ad

–33

"у миня нет зависимости, йа могу бросить в любой момент" фу блядь, убогие

Ответить

Alexander Rodionov

Aleks
5

left-wing братика порвало, несите нового

Ответить

Aleks Ad

Alexander
–14

что это за басурманские каракули? переведи на нормальный рузкий езык

Ответить

Alex Alex

0

вчера власти Нидерландов закрыли: рестораны, бары, спорт-клубы, сауны, секс-клубы и кофешопы.
вопрос: почему нет фото очередей в секс-клубы?

Ответить

hyposlasher

Alex
3

А чем в секс клубе можно закупиться на три недели?

Ответить

Привет_от Господа

hyposlasher
3

сифозавирусом

Ответить

Дмитрий Ежов

1

Погибать так с улыбкой на лице)

Ответить

Комсомольский волк

0

Ги*ра в помощь, там и без личных контактов и без очередей

Ответить

Sergey Volkov

Комсомольский
0

всё для людей

Ответить

Pavel Zamyatin

0

Все люди как люди, а у нас только туалетную бумагу разбирают зачем-то.

Ответить

Джордж Харви

Pavel
0

Действительно, блядь, зачем нужна туалетная бумага?

Ответить

Роман Белоус

Pavel
0

а ты жопу пальцем будешь вытирать, когда все общественные места позакрываются?

Ответить

Sergey Volkov

Роман
0

Россияне и сейчас в некоторых уголках страны подтирают задницу газетой

Ответить

Sergey Volkov

Pavel
0

где это у нас ? в России ? в России все полки с туалеткой заполнены

Ответить

Sergey Volkov

0

Представляю что будет если у нас объявят об эпидемии, тогда у нас побегут закупаться водярой родной любиимой)

Ответить

Sergey Volkov

0

Эх, как же я хотел посетить в этом году Амстердам

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