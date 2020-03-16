Голландцам предстоит провести несколько недель дома на карантине — и в последний момент они закупаются самым необходимым.

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Фото AFP

Власти Нидерландов распорядились временно закрыть рестораны и бары в городах страны с 16 марта, чтобы замедлить распространения коронавируса Covid-19. В стране заразились уже больше тысячи человек, 20 заболевших погибли. Расширенный режим карантина продлится как минимум до 6 апреля.

Закрытие коснулось и магазинов, продающих рекреационную марихуану. В итоге вечером 15 марта возле точек образовались очереди из десятков человек, желающих в последний момент приобрести каннабис. Люди подолгу стояли рядом друг с другом, несмотря на риск заразиться — Covid-19 первые дни протекает бессимптомно, и ВОЗ рекомендует по возможности не появляться в местах скопления людей.

Многие покупатели объяснили журналистам, что пришли купить каннабис из-за предстоящей самоизоляции. «Вообще я особо не курю, но потом подумала — мне же придётся несколько недель сидеть дома», — рассказала одна женщина в очереди. Голландец по имени Джонатан тоже отметил, что после заявления властей пошёл «пополнить запасы на два месяца вперёд».

Некоторые покупатели заявили, что пошли к точкам продажи марихауны через несколько минут после заявления Министерства здравоохранения о закрытии магазинов. По их словам, очереди появились через «считанные минуты» после пресс-конференции.

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