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Голландцам предстоит провести несколько недель дома на карантине — и в последний момент они закупаются самым необходимым.
Власти Нидерландов распорядились временно закрыть рестораны и бары в городах страны с 16 марта, чтобы замедлить распространения коронавируса Covid-19. В стране заразились уже больше тысячи человек, 20 заболевших погибли. Расширенный режим карантина продлится как минимум до 6 апреля.
Закрытие коснулось и магазинов, продающих рекреационную марихуану. В итоге вечером 15 марта возле точек образовались очереди из десятков человек, желающих в последний момент приобрести каннабис. Люди подолгу стояли рядом друг с другом, несмотря на риск заразиться — Covid-19 первые дни протекает бессимптомно, и ВОЗ рекомендует по возможности не появляться в местах скопления людей.
Многие покупатели объяснили журналистам, что пришли купить каннабис из-за предстоящей самоизоляции. «Вообще я особо не курю, но потом подумала — мне же придётся несколько недель сидеть дома», — рассказала одна женщина в очереди. Голландец по имени Джонатан тоже отметил, что после заявления властей пошёл «пополнить запасы на два месяца вперёд».
Некоторые покупатели заявили, что пошли к точкам продажи марихауны через несколько минут после заявления Министерства здравоохранения о закрытии магазинов. По их словам, очереди появились через «считанные минуты» после пресс-конференции.
За шмаль родину продам, не жаль
А говорили, что кофешопы только для туристов, сами амстердамцы не курят
Наркоманы как они есть
Негодующие комментаторы спустя 3 минуты после объявления карантина в России:
Ну ты и скучный
"у миня нет зависимости, йа могу бросить в любой момент" фу блядь, убогие
left-wing братика порвало, несите нового
вчера власти Нидерландов закрыли: рестораны, бары, спорт-клубы, сауны, секс-клубы и кофешопы.
вопрос: почему нет фото очередей в секс-клубы?
А чем в секс клубе можно закупиться на три недели?
Все люди как люди, а у нас только туалетную бумагу разбирают зачем-то.
а ты жопу пальцем будешь вытирать, когда все общественные места позакрываются?
Россияне и сейчас в некоторых уголках страны подтирают задницу газетой
Представляю что будет если у нас объявят об эпидемии, тогда у нас побегут закупаться водярой родной любиимой)