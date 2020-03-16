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Алексей Боржонов
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Кремль не увидел причин для введения режима ЧС в России из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Режим ЧС ввели США, Италия, Испания и другие страны.

31 комментарий
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Кремль не собирается вводить режим чрезвычайной ситуации в России из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Также Песков высказался о работе администрации президента и заявил, что она работает в обычном режиме, а сотрудники соблюдают меры предосторожности, «актуальные сейчас в любом офисе».

К 16 марта в России выявлено 66 случаев заражения Covid-19. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах борьбы с вирусом. Среди них — упрощение получения больничных листов для граждан, которые находятся на карантине, создание системы оповещения о ситуации по распространению заболевания и закрытие границы с Белоруссией.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии Covid-19 ввели США, Испания, Италия, Чехия, Эстония, Болгария, Латвия, Сербия, Казахстан и другие страны.

По данным университета Джонса Джопкинса в мире более 169 тысяч заражённых Covid-19, более 77 тысяч человек выздоровели от него, более 6,5 тысячи — умерли.

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#новости #covid19

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31 комментарий
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the.nightmarez

10

В это время в Украине уже к хуям всё позакрывали, впрочем, как и в большинстве других стран. Но вы ж не хотите, как в Украине!?

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Царский кот

the.nightmarez
8

В большинстве нормальных стран.

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Евгений Абрамовских

the.nightmarez
1

На Украине практически не делают тестов. А умершая от коронавируса умерла в храме, целуя иконы. В это же время в храме было несколько сотен человек. 
Нет бы пример Тайваня привести, где эпидемию в зародыше убили, нет надо показать это ещё более глубокой помойкой из говна, где тестов нет. 

Ответить

Дежурный спрей

the.nightmarez
0

Нас уже на удаленку отправляют. Моих друзей в разных компаниях тоже

Ответить

Vitalii Nechaev

Дежурный
0

А вы в каком городе и стране?

Ответить

Михаил Подивилов

8

Вот человек хорошо живёт, — ничего не знает, ничего не делает, а денюжки капают

Ответить

Евгений Клочков

5

Ну щас бы Пескова цитировать
он всегда под дурачка косит "не знаем, не слышали, не в курсе"

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
6

Есть такая профессия- нихуя не знать

Ответить

Радостный Мурод

6

Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого.

Описывает почти любую ситуацию в России, которую следовало разрешить ещё давно.

Ответить

Игнат Синицын

5

Конечно блин, голосование на носу

Ответить

Sancobot

4

Логично, никто не будет вводить режим ЧС из-за ОРВИ.
Мы-то все знаем/

Ответить

George Weiller

3

Мы государствообразующие, с нами Бог!

Ответить

Джордж Харви

3

На одной стороне долбаебы, на другой паникеры

Ответить

Сырой алмаз

Джордж
0

А ты посередине кайфуешь

Ответить

Командный кофе

0
Ответить

the.nightmarez

Командный
2

Они за МКАДом, так что не считается.

Ответить

Emile Zäkiev

Командный
0

Шарль русских травиш?

Ответить

Алексей Рубан

1

Ничего не знаю.

Ответить

Уголовный крюк

0

ЧС не нужен, нужен карантин

Ответить

Комсомольский волк

0

Черный список

Ответить

Отдельный кавалер

0

Ну а как же ж. Через месяц голодание, а позже парад. Нельзя чтобы люди духом падали)

Ответить

Сознательный Данила

0

Я не оправдываю, просто если введут, банально не хватит денег на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за введения ЧС. Причём не только крупного, а всех в принципе. Особенно никто не хочет накалять обстановку перед 22 апреля.

Ответить

Фичеры не хуже The New Yorker

0

Никогда не понимал, откуда такой панический страх плохих новостей. Не взрыв, а хлопок, не эпидемия коронавируса, а сезонная вспышка ОРВИ.

Ответить

Роман Белоус

0

Как насчет экономической нецелесообразности? 

Ответить

Илья Гераськин

0

А что если это план кремля по сокращению пенсионеров? Того гляди и пенсионный возраст понизят обратно

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Блин, я думал они одумаются. Это же бред, 22 апреля это не 22 марта... Неделю еще могли бы протянуть, но месяц... Это же не только убийство, но даже и самоубийство.

Ответить

Brown Zweig

0

Если нет повода для ЧС, то куда решили потратить 300 лярдов?

Ответить

Марина Кагамлык

0

"К 16 марта в России выявлено 66 случаев заражения Covid-19". Где взяли ещё троих?)

Ответить

Vitalii Nechaev

0

Через пару недель увидит значит... 

Ответить

Заур Зауров

0

Будем следить за обнуленным будет ли он посещать мероприятия

Ответить

Vitalii Nechaev

0

С другой стороны зачем, это вирус для правительства просто какой то подарок. 

Умирают в основном старики, пенсию платить не надо. 

Ну а молодые по болеют пару недель, кто гриппом, кто ОРВИ, у кого то просто воспаление лёгких и выздоровят (в основном). 

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