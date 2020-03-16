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Режим ЧС ввели США, Италия, Испания и другие страны.
Кремль не собирается вводить режим чрезвычайной ситуации в России из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также Песков высказался о работе администрации президента и заявил, что она работает в обычном режиме, а сотрудники соблюдают меры предосторожности, «актуальные сейчас в любом офисе».
К 16 марта в России выявлено 66 случаев заражения Covid-19. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах борьбы с вирусом. Среди них — упрощение получения больничных листов для граждан, которые находятся на карантине, создание системы оповещения о ситуации по распространению заболевания и закрытие границы с Белоруссией.
Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии Covid-19 ввели США, Испания, Италия, Чехия, Эстония, Болгария, Латвия, Сербия, Казахстан и другие страны.
По данным университета Джонса Джопкинса в мире более 169 тысяч заражённых Covid-19, более 77 тысяч человек выздоровели от него, более 6,5 тысячи — умерли.
В это время в Украине уже к хуям всё позакрывали, впрочем, как и в большинстве других стран. Но вы ж не хотите, как в Украине!?
На Украине практически не делают тестов. А умершая от коронавируса умерла в храме, целуя иконы. В это же время в храме было несколько сотен человек.
Нет бы пример Тайваня привести, где эпидемию в зародыше убили, нет надо показать это ещё более глубокой помойкой из говна, где тестов нет.
Дежурный спрей
Нас уже на удаленку отправляют. Моих друзей в разных компаниях тоже
Вот человек хорошо живёт, — ничего не знает, ничего не делает, а денюжки капают
Ну щас бы Пескова цитировать
он всегда под дурачка косит "не знаем, не слышали, не в курсе"
На одной стороне долбаебы, на другой паникеры
Никогда не понимал, откуда такой панический страх плохих новостей. Не взрыв, а хлопок, не эпидемия коронавируса, а сезонная вспышка ОРВИ.
А что если это план кремля по сокращению пенсионеров? Того гляди и пенсионный возраст понизят обратно
Блин, я думал они одумаются. Это же бред, 22 апреля это не 22 марта... Неделю еще могли бы протянуть, но месяц... Это же не только убийство, но даже и самоубийство.
"К 16 марта в России выявлено 66 случаев заражения Covid-19". Где взяли ещё троих?)
С другой стороны зачем, это вирус для правительства просто какой то подарок.
Умирают в основном старики, пенсию платить не надо.
Ну а молодые по болеют пару недель, кто гриппом, кто ОРВИ, у кого то просто воспаление лёгких и выздоровят (в основном).