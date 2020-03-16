Режим ЧС ввели США, Италия, Испания и другие страны.

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Кремль не собирается вводить режим чрезвычайной ситуации в России из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Также Песков высказался о работе администрации президента и заявил, что она работает в обычном режиме, а сотрудники соблюдают меры предосторожности, «актуальные сейчас в любом офисе».

К 16 марта в России выявлено 66 случаев заражения Covid-19. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах борьбы с вирусом. Среди них — упрощение получения больничных листов для граждан, которые находятся на карантине, создание системы оповещения о ситуации по распространению заболевания и закрытие границы с Белоруссией.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии Covid-19 ввели США, Испания, Италия, Чехия, Эстония, Болгария, Латвия, Сербия, Казахстан и другие страны.