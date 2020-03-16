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Новости
Алексей Боржонов
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Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции Материал редакции

Компания договорилась с двумя оптовыми продавцами, что они не будут конкурировать между собой.

5 комментариев
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Франция оштрафовала Apple на 1,1 миллиарда евро за науршение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте французской антимонопольной службы.

По версии ведомства, Apple договорилась с двумя оптовыми продавцами своей продукции Tech Data и Ingram Micro о том, что они не будут конкурировать между собой. Дистрибьюторов также оштрафовали — на 76,1 миллиона евро и 62,9 миллиона евро соответственно.

Apple злоупотребила экономической зависимостью премиум-дистрибьюторов, поставив их в несправедливые и неблагоприятные условия по сравнению со своей сетью интегрированных дистрибьюторов.

Учитывая сильное влияние этих методов на конкуренцию при распределении продуктов Apple через посредников премиум-класса, ведомство наложило самый высокий штраф, из когда-либо вынесенных.

Изабель де Сильва
президент французской антимонопольной службы

Штраф размером 1,1 миллиарда евро — рекордный для французского регулятора. Предыдущий рекорд составлял 350 миллионов евро — в 2015 году Франция оштрафовала телкоммуникационную компанию Orange SA.

Антимонопольная служба начала разбирательство из-за жалобы, поданной в 2012 году. Тогда на компанию пожаловался eBizcuss — премиум-реселлер Apple.

В феврале 2020 года Франция оштрафовала Apple на 27 миллионов евро за намеренное замедление работы старых моделей iPhone.

#новости #apple

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5 комментариев
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Роман Белоус

0

Это дохуя для эппл или копейки?

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IO

Роман
1

Это больше чем один Instagram, вот и подумай

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sony360

0

три пидора на плющихе

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r0manov #LetsplaySpb

0

А, вот как Франция с эпидемией справляется ))) закрылись от всего мира, и такие, хм... Нам нужен бюджет, что делать будем? А давайте въебем штраф apple? Гениально!))

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Dc Maniac

0

копейки для купертиновцев

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