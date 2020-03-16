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Компания договорилась с двумя оптовыми продавцами, что они не будут конкурировать между собой.
Франция оштрафовала Apple на 1,1 миллиарда евро за науршение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте французской антимонопольной службы.
По версии ведомства, Apple договорилась с двумя оптовыми продавцами своей продукции Tech Data и Ingram Micro о том, что они не будут конкурировать между собой. Дистрибьюторов также оштрафовали — на 76,1 миллиона евро и 62,9 миллиона евро соответственно.
Штраф размером 1,1 миллиарда евро — рекордный для французского регулятора. Предыдущий рекорд составлял 350 миллионов евро — в 2015 году Франция оштрафовала телкоммуникационную компанию Orange SA.
Антимонопольная служба начала разбирательство из-за жалобы, поданной в 2012 году. Тогда на компанию пожаловался eBizcuss — премиум-реселлер Apple.
В феврале 2020 года Франция оштрафовала Apple на 27 миллионов евро за намеренное замедление работы старых моделей iPhone.
Это дохуя для эппл или копейки?
А, вот как Франция с эпидемией справляется ))) закрылись от всего мира, и такие, хм... Нам нужен бюджет, что делать будем? А давайте въебем штраф apple? Гениально!))
Майя и ее коронавирусы Вольф