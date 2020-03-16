Apple злоупотребила экономической зависимостью премиум-дистрибьюторов, поставив их в несправедливые и неблагоприятные условия по сравнению со своей сетью интегрированных дистрибьюторов.

Учитывая сильное влияние этих методов на конкуренцию при распределении продуктов Apple через посредников премиум-класса, ведомство наложило самый высокий штраф, из когда-либо вынесенных.