За сутки число инфицированных увеличилось на 27 человек.

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Число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительства.

Ещё утром 16 марта в России насчитывалось 66 заражённых Covid-19. Таким образом, за сутки выявили 27 новых случаев.

Власти рассказали, что семь пациентов с новым коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.