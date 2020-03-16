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За сутки число инфицированных увеличилось на 27 человек.
Число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительства.
Ещё утром 16 марта в России насчитывалось 66 заражённых Covid-19. Таким образом, за сутки выявили 27 новых случаев.
Власти рассказали, что семь пациентов с новым коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.
Откуда это нытье про тесты пошло? На сайте роспотребнодзора выкладывается статистика, там уже 110к тестов сделано.
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13993
По состоянию на 15.03.2020 проведено 109 939 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Хз, мои знакомые упорно верят, что не тестят никого и типа ОРВИ ставят всем. Надеюсь что это неправда и работники более ответственно подходят к диагнозам. Путинскому режиму будет конец тогда точно, ибо мы будем #1 страной по пиздецу. Не думаю, что они такое допустят.
Проверил - в новостях такую цифру и пишут. А правда, откуда пошла инфа, что тесты почти не делают? Или в наших реалиях 110к это мало?
Это называется репутация. С тестами наверное норм все, но думаю сюда же идут и повторные.
Ну их очень сложно сделать, оттуда и инфа что их никто не делает, только в Новосибирске вроде
Потому что много историй, когда тест приходится выбивать.
Вот Майя Вольф (продюсер ютуба Варламова и Сталингулага) () несколько раз просила тест. И с N попытки его провели, хотя она заболела еще заграницей и никто в аэропорту ее не остановил.
Или вот еще история из твиттера https://twitter.com/catherine_panf/status/1239162462974488576
Скоро эти 93 человека поправятся и у нас больше не будет вируса. Ура!
Или не умрут. 50/50
Женатый торшер
97/3
Ну 300 миллиардов вошли в коррупционный оборот, сразу результаты появились хули
Где можно узнать в каких регионах выявили? Ещё очень странно но про Свердловскую область молчат что тут есть короновирус а сами закрывают вузы
Горный кубок
Сейчас все вузы закрывают
Ну ибо Екб логично транзитом может через себя больных пропускать. А проверяться при первых симптомах в регионах люди не особо бегут (в Екб вон даже с ВИЧ эпидемия сколько лет).
Просто что-то все чаще стали говорить про Конституцию и поправках, вот и решили подкинуть воды в горячую сковордку для обычных граждан
Песков: ЧП не объявлен. Не опасен же вирус, переболеют и будут дальше работать. Чего бояться то я чес слово не понимаю...
Просто что-то все чаще стали говорить про Конституцию и поправках, вот и решили подкинуть воды в горячую сковордку для обычных граждан
Майя и ее коронавирусы Вольф