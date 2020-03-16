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Артём Мазанов
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Власти отчитались о рекордном приросте заражённых коронавирусом в России — их число выросло до 93 Материал редакции

За сутки число инфицированных увеличилось на 27 человек.

35 комментариев
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Число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительства.

Ещё утром 16 марта в России насчитывалось 66 заражённых Covid-19. Таким образом, за сутки выявили 27 новых случаев.

Власти рассказали, что семь пациентов с новым коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.

#новости #covid19

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35 комментариев
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Управляющий рак

56

Провели ещё 27 тестов. Похвально.

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Alex Macher

Управляющий
5

Откуда это нытье про тесты пошло? На сайте роспотребнодзора выкладывается статистика, там уже 110к тестов сделано.

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13993

По состоянию на 15.03.2020 проведено 109 939 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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Toto Lool

Alex
3

Это типо шутка.

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Alex Macher

Toto
0

Хз, мои знакомые упорно верят, что не тестят никого и типа ОРВИ ставят всем. Надеюсь что это неправда и работники более ответственно подходят к диагнозам. Путинскому режиму будет конец тогда точно, ибо мы будем #1 страной по пиздецу.  Не думаю, что они такое допустят.

Ответить

Eugene Panfilov

Alex
1

Проверил - в новостях такую цифру и пишут. А правда, откуда пошла инфа, что тесты почти не делают? Или в наших реалиях 110к это мало?

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Litnikov Danil

Eugene
0

Это называется репутация. С тестами наверное норм все, но думаю сюда же идут и повторные.

Ответить

Андрей Заварзин

Eugene
0

Ну их очень сложно сделать, оттуда и инфа что их никто не делает, только в Новосибирске вроде

Ответить

German Times

Alex
0

Наверное, замеры температуры тепловизором в метро считается.

Ответить

Даниил Баев

Alex
0

Потому что много историй, когда тест приходится выбивать.

Вот Майя Вольф (продюсер ютуба Варламова и Сталингулага) () несколько раз просила тест. И с N попытки его провели, хотя она заболела еще заграницей и никто в аэропорту ее не остановил.

Или вот еще история из твиттера https://twitter.com/catherine_panf/status/1239162462974488576

Майя и ее коронавирусы Вольф @mayavolf
С моей болезнью и карантином какой-то пиздец (я заболела 3 марта во время поездки Португалия/Германия/Австрия).

Сегодня пришла врач, охуела как я кашляю, сказала что у меня бронхит, хрип в легких и очень плохое горло. Задавала вопросы по симптомам, у меня на все ответ – да. https://twitter.com/mayavolf/status/1236658780349349888
Ответить

Сырой алмаз

Управляющий
3

Сколько было столько и провели. Нужен еще миллиард.

Ответить

Wlad Richter

9
Ответить

Михаил Подивилов

7

Скоро эти 93 человека поправятся и у нас больше не будет вируса. Ура!

Ответить

Ni Ck

Михаил
0

Или умрут

Ответить

Михаил Подивилов

Ni
2

Или не умрут. 50/50

Ответить

Ni Ck

Михаил
1

В любом случае вируса не будет

Ответить

Женатый торшер

Михаил
1

97/3

Ответить

Михаил Подивилов

Женатый
0

Шутить про вирус мы не бросим, 42/58

Ответить

Сергей Гращенко

5

Ну 300 миллиардов вошли в коррупционный оборот, сразу результаты появились хули

Ответить

Diyana Ayupova

2

ДА НЕУЖЕЛИ

Ответить

Ударный Данила

1

Ну теперь каждый день будет новый рекорд. 

Ответить

Александр Лазоренко

1

Это все те, кто из Куршевеля прилетели?

Ответить

Илья Казаков

0

Ждём увеличения до 1000

Ответить

алексей серебренников

0

Где можно узнать в каких регионах выявили? Ещё очень странно но про Свердловскую область молчат что тут есть короновирус а сами закрывают вузы

Ответить

TheGordeyMartin

алексей
0

Я здесь смотрю - https://coronavirus-monitor.ru/

Коронавирус. Онлайн карта распространения…
Карта распространения коронавируса. Статистика по коронавирусу в России и мире. Новости про…
coronavirus-monitor.ru
Ответить

Близкий Влад

алексей
0

Яндекс сделал такую карту, поищи 

Ответить

Горный кубок

алексей
0

Сейчас все вузы закрывают

Ответить

алексей серебренников

Горный
0

Половину закрыли половину нет, это как и зачем так вообще?

Ответить

check-it-out

алексей
0

Ну ибо Екб логично транзитом может через себя больных пропускать. А проверяться при первых симптомах в регионах люди не особо бегут (в Екб вон даже с ВИЧ эпидемия сколько лет).

Ответить

No Name

0

Просто что-то все чаще стали говорить про Конституцию и поправках, вот и решили подкинуть воды в горячую сковордку для обычных граждан

Ответить

Wlad Richter

0

Хм

Ответить

Роман Белоус

0

пора строить график. Экспоненциальный рост пугает сильнее голых цифр

Ответить

Maxim Semenov

0

теперь просто каждый день умножайте на два

Ответить

Буржуазный глобус

0

Сдерживают информацию как только могут, молодцы какие

Ответить

Lofoten Forsake

0

Песков: ЧП не объявлен. Не опасен же вирус, переболеют и будут дальше работать. Чего бояться то я чес слово не понимаю...

Ответить

Игнат Синицын

0

Режим ЧС не нужон

Ответить

No Name

–1

Просто что-то все чаще стали говорить про Конституцию и поправках, вот и решили подкинуть воды в горячую сковордку для обычных граждан

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Даниил Баев

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Андрей Заварзин

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Litnikov Danil

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check-it-out

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Lofoten Forsake

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