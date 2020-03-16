Прямой эфир
что происходит в интернете
Запрет также касается мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в городе любые массовые мероприятия на открытом воздухе, а также мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Помимо этого, в Москве с 21 марта до 12 апреля закроют общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.
Людей старшего возраста мэр Москвы попросил не выходить из дома.
Собянин также:
Поручил местным властям временно отменить продажу билетов водителями в салонах наземного общественного транспорта;
16 марта власти отчитались о рекордном приросте заражённых коронавирусом в России — их число выросло до 93. Перед этим Кремль заявил, что не видит причин для введения режима ЧС в России из-за пандемии Covid-19.
А метро не закроют? Там всегда не меньше 50 человек разом)
Там против конституции не митингуют
У меня идея
Нижний ключ
Пакуем её!
Ведь если
Митинг в метро, это идеально
Это лучше чем перекрывать дороги
Пока что не призываю, но идея то перспективная
тогда надо еще закрывать все магазины, кафе, останавливать весь общественный транспорт и так далее
Порой кажется, что правительство специально генерит новости, что бы набайтить комментарии на тэжэ на лайки.
Высокий ихтиандр
Читал, что в городе Гусь-Хрустальный – есть целитель от коронавируса.
Комсомольский волк
И каким образом он целит?
угу, двинулись наконец. в ННовгороде на карантине ВУЗы и школы
Командный кофе
Зачем им теперь 22 апреля? Вообще все могут отменить, и так уже все ясно.
Так уже проскочило же, что на июнь перенесут.
Высокий ихтиандр
Инаугурацию?
А в церковь можно?
Простите...
Нужно. Только потом с людьми не общайся
Заметьте, как все удачно складывается. Первое ограничение на 5000 человек ввели сразу же после выступления Терешковой и Путина. Сегодняшний запрет и вовсе вышел буквально несколько минут спустя после опубликования Консиитуционным судом своего решения. Так что теперь оппозиция может протестовать разве что в интернете.
Жаль, что у нас не существует подсайта @Москва, а есть только @Санкт-Петербург
Подсайт Москва нужен для репостинга мемов про Питер из телеграма, как говорил @Владислав Цыплухин
коронавирус при выезде из Москвы: ой, нет, что это я в самом деле, буду только здесь
Вот вечно криво пишут свои законы:
Досуговое мероприятие это что ? Ресторан где более 50 гостей в ходит в их понятие досуг? Или просто хороводы большие нельзя водить ?