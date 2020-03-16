Запрет также касается мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.

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Мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в городе любые массовые мероприятия на открытом воздухе, а также мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Помимо этого, в Москве с 21 марта до 12 апреля закроют общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

Людей старшего возраста мэр Москвы попросил не выходить из дома.

Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом. Сергей Собянин мэр Москвы

Собянин также:

Ввёл в Москве режим повышенной готовности;

Обязал всех работодателей обеспечить измерение температуры тела работников;

Поручил местным властям временно отменить продажу билетов водителями в салонах наземного общественного транспорта;

Запретил допускать на работу тех, кто находится на карантине.