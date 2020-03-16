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Новости
Артём Мазанов
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В Москве запретили все уличные мероприятия, закрыли школы и попросили людей старшего возраста не выходить из дома Материал редакции

Запрет также касается мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.

40 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в городе любые массовые мероприятия на открытом воздухе, а также мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Помимо этого, в Москве с 21 марта до 12 апреля закроют общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

Людей старшего возраста мэр Москвы попросил не выходить из дома.

Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин также:

  • Ввёл в Москве режим повышенной готовности;
  • Обязал всех работодателей обеспечить измерение температуры тела работников;

  • Поручил местным властям временно отменить продажу билетов водителями в салонах наземного общественного транспорта;

  • Запретил допускать на работу тех, кто находится на карантине.

16 марта власти отчитались о рекордном приросте заражённых коронавирусом в России — их число выросло до 93. Перед этим Кремль заявил, что не видит причин для введения режима ЧС в России из-за пандемии Covid-19.

#новости #covid19

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40 комментариев
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Дима Савин

39
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Антон Деулин

19

А метро не закроют? Там всегда не меньше 50 человек разом)

Ответить

Ilya Chirkov

Антон
36

Там против конституции не митингуют

Ответить

Карина Мирзаева

Ilya
7

У меня идея

Ответить

Нижний ключ

Карина
5

Пакуем её!

Ответить

Карина Мирзаева

Нижний
4

Ведь если
Митинг в метро, это идеально
Это лучше чем перекрывать дороги
Пока что не призываю, но идея то перспективная

Ответить

Litnikov Danil

Нижний
2

А доставка есть?

Ответить

Армейский бинокль

Антон
2

Шутите, пока интернет еще работает. 

Ответить

Andre Macareno

Антон
0

тогда надо еще закрывать все магазины, кафе, останавливать весь общественный транспорт и так далее

Ответить

George Weiller

Антон
0

там и больше 5 тысяч)

Ответить

Ударный Данила

10

Ну всё ебать, началось. 

Ответить

Владимир Земсков

3

Порой кажется, что правительство специально генерит новости, что бы набайтить комментарии на тэжэ на лайки.

Ответить

Автоматический Никита

2

Наконец-то в России карантин ввели.

Ответить

Командный кофе

Автоматический
2

И как вовремя то!

Ответить

Высокий ихтиандр

Автоматический
0

Читал, что в городе Гусь-Хрустальный – есть целитель от коронавируса.

Ответить

Комсомольский волк

Высокий
0

И каким образом он целит?

Ответить

Высокий ихтиандр

Комсомольский
1

@Православие. Патриотизм. ответь пожалуйста. 

Ответить

Litnikov Danil

Комсомольский
1

Силой земли

Ответить

the art of гепард

Автоматический
0

угу, двинулись наконец. в ННовгороде на карантине ВУЗы и школы

Ответить

Высокий ихтиандр

0

Если будет такая движуха, посмотрим как 22 апреля все отменят.

Ответить

Командный кофе

Высокий
3

Зачем им теперь 22 апреля? Вообще все могут отменить, и так уже все ясно.

Ответить

Высокий ихтиандр

Командный
0

Ничего не ясно еще. *сарказм*

Ответить

Муниципальный космос

Высокий
1

Так уже проскочило же, что на июнь перенесут.

Ответить

Высокий ихтиандр

Муниципальный
1

Инаугурацию?

Ответить

George Weiller

Высокий
0

кек

Ответить

Муниципальный космос

Высокий
0

Можно и совместить.

Ответить

CallMeBeardman !

1

А в церковь можно? 
Простите...

Ответить

Shlomo Goldenberg

CallMeBeardman
0

Нужно. Только потом с людьми не общайся

Ответить

CallMeBeardman !

Shlomo
0

Так я уже

Ответить

Высокий ихтиандр

1

старшего возраста 

это после 18 лет?

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Заметьте, как все удачно складывается. Первое ограничение на 5000 человек ввели сразу же после выступления Терешковой и Путина. Сегодняшний запрет и вовсе вышел буквально несколько минут спустя после опубликования Консиитуционным судом своего решения. Так что теперь оппозиция может протестовать разве что в интернете.  

Ответить

Отдельный кавалер

Романелло
0

Как будто кто то митинговать пойдёт 

Ответить

Андрей Кривицкий

0

Жаль, что у нас не существует подсайта @Москва, а есть только @Санкт-Петербург

Ответить

Сергей Васильев

Андрей
1

Подсайт Москва нужен для репостинга мемов про Питер из телеграма, как говорил @Владислав Цыплухин 

Ответить

Паха Ударов

1

Под эту дуду сейчас и примут се поправки

Ответить

Times Roman

0

Не только ж Мск, везде такое.

Ответить

Сергей Звезда

0

коронавирус при выезде из Москвы: ой, нет, что это я в самом деле, буду только здесь

Ответить

Виталий Ситников

0

школота обрадуется)

Ответить

Max M

0
Ответить

Дежурный спрей

0

попросили людей старшего возраста не выходить из дома

Путен теперь на удаленке?

Ответить

Hasan Alloush

0

Вот вечно криво пишут свои законы:
Досуговое мероприятие это что ? Ресторан где более 50 гостей в ходит в их понятие досуг? Или просто хороводы большие нельзя водить ?

Ответить

Антон Шаховнин

0

Тем временем толкучка в метро и другом транспорте никого не смущает...

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