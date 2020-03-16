Еврокомиссия предложила запретить все поездки на территорию ЕС;
Михаил Мишустин объявил перечень первоочередных мер по борьбе с Covid-19. В их числе: разработка системы оповещения граждан о ситуации по распространению заболевания и создание единой горячей линии для граждан;
Из больницы в Москве сбежала женщина с подозрением на коронавирус. Полиция вернула её обратно;
Голландские учёные заявили об обнаружении антител против Covid-19;
Владельцам Apple Card разрешили не платить за кредитку в марте;
Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к контенту собственного производства;
Российских студентов начали переводить на дистанционное обучение. Рекомендациям Минобрнауки уже последовали, в том числе МГУ, МГИМО, СПбГУ, ИТМО, Уральский федеральный университет, Тюменский госуниверситет и Балтийский федеральный университет;
Правительство России подготовило проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию;
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек;
Группа Wu-Tang Clan дала рекомендации по борьбе с коронавирусом;
В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек;
В Самарской области ввели режим повышенной готовности. В регионе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом;
В Тульской области ввели режим повышенной готовности. В регионе нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
Владимир Зеленский призвал правительство остановить на Украине междугородние перевозки, а также работу метро;
Первый канал начал снимать все программы без зрителей;
«Тотальный диктант — 2020» перенесли на осень, новую дату объявят 25 марта;
Бренд LVMH пообещать начать производить антисептики и безвозмездно направлять их в госпитали Франции;
Ударный Данила
Россиянам будут оплачивать больничные из-за карантина авансом
Не будут.
Европейский кубок
Что это вообще подразумевало?
Ударный Данила
Что работодатели должны выплатить деньги сотрудникам перед карантином. Но мы же с вами знаем, что указы правительства, даже действительно полезные, зачастую на местах не исполняются.
ouxen
значит на самом деле уже тысячами в день заражаются
Hlg T
По-моему, второй пункт несколько не согласуется со всем остальным
Виталий По
Немного позитива: только представьте сколько всего интересного нас ожидает осенью!..