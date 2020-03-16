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Артём Мазанов
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В России — 30 новых случаев заражения коронавирусом, в Москве — запрет массовых мероприятий. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 16 марта.

Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавируса Covid-19.

Российские власти отчитались о рекордном приросте заражённых Covid-19 в стране. За сутки выявили 30 новых случаев заряжения: количество инфицированных достигло 93. Четыре человека из них выздоровели.

  • В Москве запретили все уличные мероприятия и мероприятия в помещениях с численностью более 50 человек. Сергей Собянин также закрыл школы и попросил людей старшего возраста не выходить из дома;
  • В Кремле заявили, что не видят причин для введения режима ЧС в России из-за пандемии Covid-19;
  • Россия закроет границу с Белоруссией;
  • Еврокомиссия предложила запретить все поездки на территорию ЕС;
  • Михаил Мишустин объявил перечень первоочередных мер по борьбе с Covid-19. В их числе: разработка системы оповещения граждан о ситуации по распространению заболевания и создание единой горячей линии для граждан;
  • Из больницы в Москве сбежала женщина с подозрением на коронавирус. Полиция вернула её обратно;
  • Голландские учёные заявили об обнаружении антител против Covid-19;
  • Владельцам Apple Card разрешили не платить за кредитку в марте;
  • Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к контенту собственного производства;
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  • Российских студентов начали переводить на дистанционное обучение. Рекомендациям Минобрнауки уже последовали, в том числе МГУ, МГИМО, СПбГУ, ИТМО, Уральский федеральный университет, Тюменский госуниверситет и Балтийский федеральный университет;
  • Правительство России подготовило проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию;
  • В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек;
  • Группа Wu-Tang Clan дала рекомендации по борьбе с коронавирусом;
«Мойте руки; Используйте защитные маски правильно; Ничего не трогайте; Избегайте большого скопления людей; Никогда не прикасайтесь к своему лицу грязными руками; Идите в больницу, если у вас есть симптомы заболевания»
  • В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек;
  • В Самарской области ввели режим повышенной готовности. В регионе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом;
  • В Тульской области ввели режим повышенной готовности. В регионе нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
  • Владимир Зеленский призвал правительство остановить на Украине междугородние перевозки, а также работу метро;
  • Первый канал начал снимать все программы без зрителей;
  • «Тотальный диктант — 2020» перенесли на осень, новую дату объявят 25 марта;
  • Бренд LVMH пообещать начать производить антисептики и безвозмездно направлять их в госпитали Франции;
  • Некоторые лондонские театры приостановили показ постановок;
  • Правительство Ирландии призвало закрыть все пабы и кафе;
  • В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке закрыли бары, кинотеатры и спортзалы;
  • Российские страховые компании начали страховать на случай заражения Covid-19;
  • Власти Красноярского края подтвердили первый положительный анализ на коронавирус. Результаты отправили в центр вирусологии «Вектор» для подтверждения заболевания;
  • В Петербурге от коронавируса выздоровели двое человек;
  • Netflix на две недели приостановил производство второго сезона «Ведьмака»;
  • Эстония поменяла туристический слоган с «Приезжайте в Эстонию» на «Приезжайте в Эстонию, но позже»;
  • Mail.ru Group перевела сотрудников на дистанционную работу;
  • В Финляндии ввели чрезвычайное положение, власти закроют все школы, а число участников общественных встреч ограничили до десяти человек;
  • Сроки досрочной сдачи Единого госэкзамена в российских школах перенесут «без ущерба для выпускников»;
  • Россиянам будут оплачивать больничные из-за карантина авансом;
  • Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф по борьбе с коронавирусом;
  • Венгрия закроет границу для въезда иностранных граждан. В стране также запретили культурные мероприятия;
  • На космодроме Куру во Французской Гвиане приостановили запуски ракет;
  • Эстония приостановит выдачу шенгенских виз.

И традиционная инструкция (каждый день с новой песней)

#covid19 #covidtoday #дайджест

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6 комментариев
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Ударный Данила

7

Россиянам будут оплачивать больничные из-за карантина авансом

Не будут.

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Европейский кубок

Ударный
0

Что это вообще подразумевало?

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Ударный Данила

Европейский
0

Что работодатели должны выплатить деньги сотрудникам перед карантином. Но мы же с вами знаем, что указы правительства, даже действительно полезные, зачастую на местах не исполняются.

Ответить

ouxen

1

значит на самом деле уже тысячами в день заражаются

Ответить

Hlg T

1

По-моему, второй пункт несколько не согласуется со всем остальным 

Ответить

Виталий По

0

Немного позитива: только представьте сколько всего интересного нас ожидает осенью!..

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