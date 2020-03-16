Дайджест от 16 марта.

Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавируса Covid-19.

Российские власти отчитались о рекордном приросте заражённых Covid-19 в стране. За сутки выявили 30 новых случаев заряжения: количество инфицированных достигло 93. Четыре человека из них выздоровели.

В Москве запретили все уличные мероприятия и мероприятия в помещениях с численностью более 50 человек. Сергей Собянин также закрыл школы и попросил людей старшего возраста не выходить из дома;

В Кремле заявили, что не видят причин для введения режима ЧС в России из-за пандемии Covid-19;



Россия закроет границу с Белоруссией;



Еврокомиссия предложила запретить все поездки на территорию ЕС;



Михаил Мишустин объявил перечень первоочередных мер по борьбе с Covid-19. В их числе: разработка системы оповещения граждан о ситуации по распространению заболевания и создание единой горячей линии для граждан;



Из больницы в Москве сбежала женщина с подозрением на коронавирус. Полиция вернула её обратно;



Голландские учёные заявили об обнаружении антител против Covid-19;



Владельцам Apple Card разрешили не платить за кредитку в марте;



Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к контенту собственного производства;

Российских студентов начали переводить на дистанционное обучение. Рекомендациям Минобрнауки уже последовали, в том числе МГУ, МГИМО, СПбГУ, ИТМО, Уральский федеральный университет, Тюменский госуниверситет и Балтийский федеральный университет;

Правительство России подготовило проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию;

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек;

Группа Wu-Tang Clan дала рекомендации по борьбе с коронавирусом;

«Мойте руки; Используйте защитные маски правильно; Ничего не трогайте; Избегайте большого скопления людей; Никогда не прикасайтесь к своему лицу грязными руками; Идите в больницу, если у вас есть симптомы заболевания»

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек;



В Самарской области ввели режим повышенной готовности. В регионе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом;

В Тульской области ввели режим повышенной готовности. В регионе нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;



Владимир Зеленский призвал правительство остановить на Украине междугородние перевозки, а также работу метро;



Первый канал начал снимать все программы без зрителей;

«Тотальный диктант — 2020» перенесли на осень, новую дату объявят 25 марта;



Бренд LVMH пообещать начать производить антисептики и безвозмездно направлять их в госпитали Франции;



Некоторые лондонские театры приостановили показ постановок;

Правительство Ирландии призвало закрыть все пабы и кафе;

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке закрыли бары, кинотеатры и спортзалы;

Российские страховые компании начали страховать на случай заражения Covid-19;



Власти Красноярского края подтвердили первый положительный анализ на коронавирус. Результаты отправили в центр вирусологии «Вектор» для подтверждения заболевания;



В Петербурге от коронавируса выздоровели двое человек;

Netflix на две недели приостановил производство второго сезона «Ведьмака»;



Эстония поменяла туристический слоган с «Приезжайте в Эстонию» на «Приезжайте в Эстонию, но позже»;



Mail.ru Group перевела сотрудников на дистанционную работу;

В Финляндии ввели чрезвычайное положение, власти закроют все школы, а число участников общественных встреч ограничили до десяти человек;

Сроки досрочной сдачи Единого госэкзамена в российских школах перенесут «без ущерба для выпускников»;



Россиянам будут оплачивать больничные из-за карантина авансом;



Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф по борьбе с коронавирусом;



Венгрия закроет границу для въезда иностранных граждан. В стране также запретили культурные мероприятия;



На космодроме Куру во Французской Гвиане приостановили запуски ракет;



Эстония приостановит выдачу шенгенских виз.